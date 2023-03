Hablando Franco

Bienvenido programa para prevenir abuso de drogas entre jóvenes

El abuso en el consumo de drogas es una realidad en nuestra sociedad, ya que pasamos de ser de un estado de paso de enervantes a uno que además consume, y sobre todo, entre la población de menor edad.

Justamente este inicio de semana en una vivienda de la colonia Balderrama fueron localizados los cuerpos de dos hombres que al parecer fallecieron a causa de una sobredosis de enervantes.

Y lamentablemente son escenas que si bien no ocurren a diario se han vuelto algo cotidianas en nuestra sociedad, sobre todo en los últimos meses, en donde se han encontrado a jóvenes sin vida en sus viviendas y en la vía pública, a causa del abuso de las sustancias tóxicas.

De ahí la importancia de programas preventivos como el que ayer pusieron en marcha autoridades estatales del Sistema DIF, a fin prevenir riesgos y sobre todo tomar acciones en caso de que el abuso de drogas ya sea una constante en la vida de los afectados.

El programa Soy DIFerente: Más Salud, Menos Adicciones, está enfocado a jóvenes de educación media superior, una edad en la que abundan las presiones y las tentaciones, por lo que se le dará un abordaje integral.

Como sabemos, en Sonora cada vez es menor la edad de inicio en el consumo de drogas, tanto lícitas como ilícitas, pero además el abanico de opciones por parte de los envenenadores se amplía, de ahí la importancia de abrir esos canales de comunicación para que los jóvenes puedan enfrentar cualquier riesgo.

Darles herramientas en casa, que se sientan en confianza para despejar cualquier duda, que sientan el apoyo de la familia es vital para que los y las jóvenes no opten ese camino que parece fácil pero que a la postre se convierte en un infierno del que es muy difícil de salir y con el que siempre estarán en riesgo de recaer, así que es mejor evitar tentaciones pero para ello hay que darles las herramientas para decir no… Ojalá que se logre…

Autoridades educativas siguen quedando a deber uniformes en Sonora

Aunque sin la euforia de las primeras semanas, porque ya se han entregado una buena parte de los uniformes escolares, pero en varios municipios “chicos” del estado, los padres de familias están que trinan contra las autoridades educativas porque les han quedado a deber a los jóvenes sus prendas, ya que no han mandado las tallas solicitadas y se reportan faltantes.

Tal vez por tratarse de ciudades pequeñas y en donde no abunda la cobertura de medios de comunicación la inconformidad no ha trascendido, pero nos llegan reportes de que en varias escuelas de los municipios pequeños los niños no han obtenido sus anhelados uniformes, incluyendo la Ciudad Jardín en Empalme.

Es cuestión de que se revisen las redes sociales y verán cuántos comentarios negativos en contra de Aarón Grageda, secretario de Educación y Cultura, por las malas estrategias para la distribución, así como la falta de tallas adecuadas y las menos son por la calidad de las prendas.

Lo que lamentablemente también es un hecho es que los comentarios en contra de este funcionario salpican al gobernador Alfonso Durazo, como ha ocurrido con otros que no han realizado bien su labor y que ha tenido que salir el mandatario a dar la cara como es el caso de Salud y Transporte, por citar dependencias torales para la atención de la ciudadanía.

