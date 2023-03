Sin medias tintas

Siguen sin arrestar a cafres

¡Persiste cierre de escuelas!

Tiene Capital “Lunes Rojo”

Ponen peros a alerta gringa

Siguen sin arrestar a cafres…Y en torno al que hay una buena y una mala, es con relación al comentado atropellamiento ocurrido hace dos semanas -5 de marzo- en las calles Libertad y Mecánicos de la colonia Cuauhtémoc al Sur de Hermosillo, con un saldo de tres heridos, entre ellos dos niños, y es que ya dieron de alta del hospital a la mamá de uno ellos, pero siguen exhibir y detener al cafre responsable. ¡Zaz!

Casi por nada es que Brenda, la madre de Ximena, de 5 años edad, y quien aún está internada; al igual que Fabret, de 2 años, lo primero que hizo al salir del Hospital General del Estado en silla de ruedas es exigirle justicia a las autoridades para que arresten la persona que conducía el vehículo a exceso de velocidad, que es un Volkswagen Derby, color blanco, quien ese domingo iba “como alma que lleva el diablo”. ¡De ese pelo!

Y es que como resultado de ese comentando accidente registrado alrededor de las 7:30 de la tarde, ella sufrió lesiones en ambas piernas, cadera y excoriaciones en cara; mientras que su hija y su sobrino Fabret presentaron traumatismo craneoencefálico, y fracturas de huesos nasales y maxilar de cara, y que era por lo que estaban en terapia intensiva y se requería de donaciones de sangre para someterlos a cirugías. ¡Mínimo!

Sin embargo, y a pesar de que desde el pasado 10 de marzo la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) reveló que los resultados de peritajes de video y tránsito terrestre que le realizaron a un vehículo encontrado el día 7 de ese mismo mes, escondido en un domicilio del barrio Adolfo López Mateos, determinaron que es el mismo que arrolló a los lesionados, pero es hora de que ni siquiera han exhibido el nombre del propietario.

Con lo que pareciera que protegen más a esos salvajes conductores que a las víctimas, después de que hasta matan y se dan a la fuga, como igualmente sucediera con el caso del Jefe de Enfermería del “Hospital Ignacio Chávez” del Isssteson, Francisco Pacheco Coronado, al que también arrollaron y perdió la vida el 1 de enero del presente año, pero a casi dos meses y medio de ese condenado suceso no han encontrado al culpable.

Porque con el pretexto de no entorpecer el debido proceso, con respecto a la investigaciones que llevan a cabo, por el delito de tentativa de homicidio culposo, es por lo que no “sueltan prenda”, y es que en ambos percances han localizado a las unidades participantes, pero no a quienes los conducían, cuando en esas situaciones al hacer públicas sus identidades, hasta ayudaría a ubicarlos quienes los conocen. ¿Qué no?

Aunado a que no se cree que esté tan complicado el rastrearlos, porque quienes les prestaron los carros saben quienes son y donde viven, como para seguirles la huella, pero pues de alguna manera así los han seguido encubriendo, cuando más bien hasta deberían de boletinarlos, como se hace con la famosa Alerta Amber, con la que buscan a los que desaparecen, aunque aquí la diferencia es que ellos solos “se tiraron a perder”.

Es por eso que a los de la Fiscalía estatal ya se les estén juntando esas exigencias justicieras, y no es para menos, por ser hora de que no se ve nada claro tocante a esos inconscientes del volante que huyeron, al pasar el tiempo y no ser ubicados, pero a la par tampoco los identifican para que la población colabore en su localización, por lo que así ha continuado el hermetismo de esas indagaciones. ¡Así la incongruencia!

¡Persiste cierre de escuelas!…Derivado de que no han aprendido la lección, y ni la aprenderán, como dijera Don Teofilito, es por lo que contra los que siguen llegando al extremo los paterfamilias, y no por ser muy aplicados y eficientes, es con relación a los operadores de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), de la que es titular Aarón Grageda, y para prueba está el que ayer oooootra vez tomaran una escuela. ¡Tómala!

Ya que en esta ocasión fueron los papás de los alumnos de los grupos de 3°A y 4°A de la Escuela Héroes de Nacozari, los que bloquearon el cruce de las calles Israel González, esquina con Uno, en la colonia Jesús García, para protestar por la falta de profesores, al denunciar que por ese inconcebible motivo es que desde el pasado mes de enero a los estudiantes no les han impartido clases. ¡De ese tamaño!

Así que lo menos que ventilaran los manifestantes, es la inconciencia de Grageda Bustamante y compañía, por como no se han “puesto las pilas”, al pasar por alto que los niños vienen de un retraso escolar por el efecto de la pandemia de Covid 19, como para que todavía “de pilón” estén enfrentando esa problemática, como consecuencia de que los docentes se la han llevado a puro solicitar permisos. ¡¡Increíble, pero cierto!

En esos términos está esa nueva balconeada para Aarón Aurelio, y con sobrada razón, por ser más menos un medio centenar de alumnos los que no han tenido actividad en las aulas, ni en ningún lado, desde hace más de dos meses, y sin que se vea para cuando podría solucionarse ese faltante de mentores, lo que resulta difícil de creer, pero esa es la meritita realidad que una vez más les están sacando a flote. ¡Así el dato!

Si se analiza que para llegar a ese punto de exigencia, antes debieron haber hecho todas las gestiones para que les dieran una respuesta positiva, pero al a todas luces ignorarlos, o tal vez sólo “jugarles en el dedo en la boca”, es por lo que salieran a la calle para hacer pública esa anomalía, y es por lo que ahora sí los de la SEC hicieron acto de presencia en el lugar de la rebelión, dizque para atenderlos, cuando antes no lo hicieron.

Tiene Capital “Lunes Rojo”…Donde hubo un “Lunes Rojo” es en la Capital hermosillense, después de que en el resto de la Entidad hubiera un fin de semana igual con la muerte de ¡once personas! En dos trágicos hechos ocurridos en San Luis R. C. y Navojoa, al en la primer ciudad morir cinco personas en un incendio; y en la segunda seis por el auto en que venían amanecidos de un baile caer a un canal. ¿Cómo ven?

Eso luego de que ayer en Hermosillo hallaron a dos hombres sin vida en el interior de una casa de la colonia Balderrama, y según lo trascendido extraoficialmente, la razón del fallecimiento se debió a una sobredosis; en tanto que en un camino de terracería de la invasión Antorcha Campesina descubrieron un cuerpo del sexo masculino amarrado con cinta negra de pies y manos, y a su lado había dos casquillos percutidos. ¡Vóitelas!

A lo que se le agregó el que a las 6:00 horas reportaron la aparición de un extraño paquete a un costado de la Clínica 14 del IMSS, lo que provocó la movilización de los cuerpos de seguridad y emergencias, ante la sospecha de que pudiera tratarse de una persona muerta, porque el bulto estaba totalmente emplayado en plástico transparente y cartón, además de que emanaba un olor fétido, y un mosquerío lo rodeaba. ¡Ups!

De ahí la intriga que generara ese bultote desconocido, es por lo que lo reportaran por los transeúntes y derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ante la extrañeza que les causara por la forma y tamaño que tenía, y es por lo que fuera trasladado por las instancias periciales para sus análisis, aunque ya después por la tarde se informó que se trató de un perro muerto de la raza Pastor Alemán. ¡Glúp!

O séase que así están esas muertes, pero de entrada sólo la suscitada en Antorcha Campesina tiene todos los visos de ser un asesinato, ya que la víctima estaba tirada en la calle 6 de Abril y Rosa Galván, y con una camiseta azul marino cubriendo su rostro, por lo que los de la Fiscalía estatal, sí que tendrán mucho que investigar, pero sin que de buenas a primeras compartieran más detalles sobre esos muertitos. ¡De ese vuelo!

Ponen peros a alerta gringa…Ahora sí que podrán decir misma, con referencia a la alerta de viaje que por enésima ocasión acaba de lanzar Estados Unidos (EU), de cara a lo que será la próxima termporada vacacional de Semana Santa, la cual incluye a Sonora, pero lo cierto es que tienen motivos de sobra para hacerlo, después de que recientemente secuestraran y mataran a dos estadounidenses en Tamaulipas. ¡Ñácas!

Toda vez que a la clásica lo que es el “Prejidente” Manuel López Obrador reaccionó y salió con que esas alertadas de los gabachos son una campaña contra México, porque a su “juicio” es más seguro viajar por la República Mexicana que por “Gringolandia”, cuando lo cierto es que no hay punto de comparación, después del como en algunos Estados han atacado hasta a las fuerzas armadas. ¡Ni más ni menos!

Pues lo que es el gobierno gringo ahora llegó al grado de decirle a sus ciudadanos que sólo pueden visitar Campeche y Yucatán, porque de ahí pa´l real estarían en riesgo, lo que sin duda afectará al sector del turismo, en lo que ya es la inminente temporada de Cuaresma que inicia los primeros días del venidero mes de abril, y como aún está presente lo del trágico “levantón” de Nuevo Laredo, es por lo que hay un temor, y como no.

Al respecto el gobernador Alfonso Durazo reconoció que si bien hay regiones sonorenses que registran hechos violentos, pero precisa que estos están muy focalizados en gentes con antecedentes delictivos y vinculadas con organizaciones criminales, como dando a entender que no debe generalizarse, y mucho menos exagerar la nota, al asegurar que se puede transitar por las carreteras sin mayores problemas. ¡Así la postura!

No obstante y que a como la pongan, pero el ¡S.O.S! ya está lanzado por EU para prevenir a sus connacionales, por lo que habrá que ver a qué nivel impacta esa advertencia a los puntos turísticos más representativos del País, y que por estos son los playeros como Puerto Peñasco y San Carlos, porque ya los serranos esos sí que están “tutu”, por como incluso han emboscado a empleados de la CFE y otras empresas.

Y para quien dude el como ya está la cosa de insegura, para evidencia está lo que ayer sucedido en el municipio de Loreto, Zacatecas, donde un comando armado atacó un cortejo fúnebre de un policía asesinado el fin de semana, y en especial al personal policial que acompañaba al elemento caído, pero sin que hubiera más decesos, lo que habla de que ya ni a los muertos están respetando. ¡Palos!

