Sin medias tintas

Por Martín Romo (El Verdugo)

“Calienta” calor a usuarios…Y a quien el adelantado calorón le está dando la razón, es al presidente de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), Ignacio Peinado Luna, por las altas temperaturas que ya se están registrando en pleno mes de marzo, las cuales ya están “rozando” los 40 grados centígrados en algunas regiones, de ahí el porque de la propuesta para que amplíen el subsidio de la energía eléctrica. ¡Zaz!

Por esa razón es que “El Nacho” Peinado confirmara la marcha a la que desde hace rato están convocando, y que ya tendrá lugar el próximo sábado a las 16:30 horas, frente al Mercado Municipal, y a la que “bajita la mano” esperan que acudan unas 6 mil personas, para caminar hacia los palacios de gobierno y la explanada de la Plaza Zaragoza, y manifestar esa exigencia para que se aumente el tiempo de esa subsidiada. ¡De ese pelo!

Porque la intención es buscar que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) extienda de 6 a 8 meses esas tarifas preferenciales para los hermosillenses, es decir, hasta el mes de noviembre, porque actualmente sólo abarcan del 1 de mayo al 31 de octubre, a pesar de que está más que comprobado que la época infernal de verano por estos lares empieza desde el primer trimestre del año, y casi termina en diciembre. ¡Tómala!

De tal forma que así estará la presión que de nuevo harán mediante esa organización ciudadana, para como “cuchillito de palo” volver a demandarle a la Federación ese beneficio extendido para la población, y que de llegar a conseguirse y aprobarse sería vía la Secretaría de Hacienda federal, que es la que faculta a la CFE para que lo aplique, con todo y que es algo que está por verse. ¡Ni más ni menos!

Si parte de que todavía hoy en día ni siquiera está constitucionalizada, o autorizada por “de faol” esa consideración tarifaria que hay, porque después de tantos años de estar en vigor, aún anualmente tiene que hacerse la respectiva gestión para que vuelva a estar vigente, eso para hacer ver como que el gobierno federal le hace un favor a los sonorenses con esos descuentos en el consumo de “la luz”. ¡A ese punto la burocracia!

Para el caso Peinado puso el ejemplo de que durante el invierno solo se subsidian 400 kilovatios, por lo que el reba$ar esa cantidad implica que la facturación les llegará por las “nube$ a los ciudadanos, de ahí que a últimas fechas han abundado las quejas por los casos de los calefactores encendidos por los frentes fríos que ha habido, por de a cómo los recibos les han llegado por arriba de los $5 mil pesos. ¡Mínimo!

Ante lo que se da por descontado que con más ganas asistirán a esa caminata de pasado mañana, con la que ahora sí que darán “un sabadazo” los de la UUH, porque a la par también protestarán para solicitar la atención y solución del abasto de agua en el sector Norte de la ciudad; e igualmente para “poner el dedo en la llaga” con referencia al deficiente, o más bien pésimo servicio del trasporte público que hay. ¡Pácatelas!

O séase que por esos motivos Ignacio y sus huestes ya “calientan motores”, para lo que será esa manifestación, y en el marco del exhorto que acaba de hacer, para que se abstengan de encender las “refrís”, por aquello de los altos cobros que les empezarían a llegar por la utilización de la “corriente”, de ahí la recomendación para que se refresquen echándose aire con el abaniquito de Pedro Infante. ¡Así la advertencia!

Oootra vez droga en escuela…Vaya que con los que se sigue demostrado que han actuado tarde, es con los programas para prevenir las adicciones entre los estudiantes, y para prueba está el que continúan sorprendiendo a alumnos con drogas en las escuelas, y para evidencia está el que a oooootra escolapia de la “Prepa” del Cbtis 132 de la colonia Las Quintas, le encontraron un recipiente con mariguana. ¡A ese grado!

En lo que es un enésimo hecho de esa clase registrado en ese plantel el pasado lunes a las 12:00 horas, por lo que los oficiales policíacos atendieron el “pitazo” que el diera la directora, y acudieron las calles Quintas Mayor y Quinta Alondra, después de que otra alumna acusara a su compañera de traer esa hierba mala, que de seguro que no la quería para “curarle las reumas” a su abuela. ¡Ajá!

De ahí que esté de más el exhibir que los policías procedieron en consecuencia, al asegurar el presunto narcótico y ponerlo a disposición de la autoridad investigadora, pero sin que se precisara si por el estilo turnaron a la jovencita que la portaba, en lo que es el tercer caso de esa naturaleza que ocurre en el Colegio de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis) 132, por lo que así han “dado la mala nota”.

Toda vez que hace apenas alrededor de una semana que en ese mismo centro escolar “cacharon” a cinco preparatorianos, entre ellos una mujer, en esa ocasión con armas blancas, o navajas, así como con cierta cantidad de la misma llamada “mota”, como se identifica a ese estupefaciente de color verde, lo que pone de manifiesto el que a ese extremo es que ya “rola” la droga en su interior. ¡De ese tamaño!

Pero con toda y esa cruda realidad, con respecto a esa creciente drogadicción estudiantil, para más que la Secretaría de Salud y Cultura (SEC), donde ha estado como un cero a la izquierda en ese sentido su titular, Aarón Grageda Bustamante, son otras instancias las que están haciendo algo, como el DIF estatal con la cruzada denominada Soy Diferente, más Salud, menos Adicciones, que recién implementaran. ¡Órale!

Piden tener calma por obras…Ahora sí que una vez más se está demostrando que a la gente no se le da gusto, en este caso con referencia al mal estado de las calles de Hermosillo, porque primero la queja era porque no las arreglaban, y ahora porque ya las están reparando al mismo tiempo, como parte de una estrategia para que no se dañen con las lluvias, y es por lo que están tratando de ganarle tiempo al tiempo.

Casi por nada es que el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez aclarara, que aunque el rescate de esas vialidades pueden causar molestias, pero que son trabajos de infraestructura necesarios para mejorar el transitar en esta “Capirucha”, eso ante las críticas que han salido a relucir, por los “embotellamientos” viales que se hacen en las llamadas “horas pico”, como se les conoce a las de mayor tráfico vehicular. ¿Cómo ven?

No en balde es por lo que “El Toño” Astiazarán señalara que: “Esto a veces genera incomodidad sin embargo desde un principio dije que la manera en la que estaban las calles era por falta de mantenimiento y que requerían una cirugía mayor”, y que por eso están laborando contra reloj para concluirlas antes de la temporada de los aguaceros, y que con ello no sean “píor” lo contratiempos, y además vuelvan a quedar igual.

Aún así Astiazarán Gutiérrez resaltó que los tiempos en que se están llevando a cabo han sido relativamente cortos, y que es para lo que incluso han estado “echando el resto”, dedicando tiempos extras, y en algunos casos hasta trabajando de noche, en aras de que los hermosillenses enfrenten el mínimo de las consecuencias posibles, con todo y que se tiene que pagar un precio por el progreso, o mejoramiento de esas rúas. ¿Qué no?

Con esa tónica algunas de las obras en curso son las de la avenida Reforma, en los cruces de Reforma y Colosio; Reforma e Irineo Michel; Reforma y José María Mendoza; así como en otros puntos como la calle Olivares, entre bulevar Juan Bautista Escalante; y bulevar Luz Valencia, que son de las principales, por haber otras que ya están en detalle, como la calle Narbona y bulevar Luis Encinas. ¡Así el dato!

¡Impugnan reforma priístas!…Y cuando se creía que ya era una prueba superada, resulta y resalta que el dirigente del PRI estatal, Rogelio Díaz Brown, acaba de presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra reforma presentada por el gobernador, Alfonso Durazo, para que se invalide el decreto que reduce a tres años el siguiente periodo de la gubernatura. ¡Glúp!

Lo anterior bajo el argumento de que en dicha iniciativa, que ya fuera aprobada y publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, con fecha del jueves 2 de marzo del actual 2023, según esto no se hizo efectivo el ejercicio del parlamento abierto, aunado a que se promovió cinco años antes de los comicios del 2027, cuando no era urgente, sumado a que consideran que debió consultarse a la opinión ciudadana. ¡Ups!

Es por lo que Díaz Brown señalara con todas sus letras que esa reformada en cuestión establece que el “Gober” electo en las elecciones del 2027 ejercerá por un lapso de tres años, en lugar de los seis años que establecen la Constitución Federal y la Constitución del Estado, lo que consideran violatorio a diversos principios constitucionales y convencionales, por lo que así están los peros que le están poniendo. ¡Ñácas!

Razón por la cual es que “El Roger” Díaz Brown apuntillara que: “Como partido solicitamos que se declare la invalidez de esa modifiación por ser inconstitucional y no cumplir con los requisitos legales establecidos”, remarcando que: “Estaremos muy atentos y esperando que el proceso judicial siga su curso y se llegue a una resolución justa y transparente para el bien común de todos los ciudadanos Estado”. ¡Esa es la postura!

En pocas palabras así está la controversia que ese cambio está provocando, y que muy seguramente que dará mucho de que hablar, después de que Durazo Montaño manejara que se impulsó para empatar esa elección con la de la Presidencia de la República, en primer lugar para reducir gastos electorales, y en segundo para si había una buena relación con el “Presi” de la Nación en turno, tuviera un mayor beneficio la Entidad. ¿Será?

