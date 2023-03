Atlante iguala con Dorados a cero en la Liga de Expansión

Se queda en el tercer puesto de la clasificación tras Tapatío y Celaya

El conjunto del Atlante empató sin goles contra Dorados en el Estadio Banorte y con eso logró meterse en el tercer puesto de la clasificación de la Liga de Expansión; le pisa los talones a Tapatío y Celaya que comandan el torneo, igualados en 21 puntos.

Los Potros se presentaron en Culiacán como favoritos, y es que los sinaloenses son el peor equipo de la clasificación con solo cinco puntos, pero en este juego se encerraron y supieron aprovechar a la perfección su papel de víctima para no dejar ir a los azulgranas con todo el botín.

El juego careció de emociones, Atlante no supo como abrir a la férrea defensa de Dorados, que sabedores de la peligrosidad de los visitantes, no dejaron un solo espacio y se dedicaron a ensuciar el juego para que no existieran oportunidades frente a su arco.

Este empate le sabe a poco al Atlante y es que el triunfo los colocaba en la cima del torneo junto a Tapatío y Celaya, por lo que ahora deberá ir detrás de ellos para encontrar el pase a la Liguilla de forma directa.

La siguiente semana el cuadro que dirige Mario García recibirá en el Estadio Azulgrana a Coyotes de Tlaxcala, un equipo que está peleando por puestos de Repechaje y que no serán una presa fácil para los capitalinos que en casa están invictos en lo que va del certamen.

