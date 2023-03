Hubo acuerdos entre Morena y PAN: AMLO sobre veto a comisionados del INAI

El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó sus razones para vetar a los dos nuevos comisionados del INAI

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que tuvo que vetar los nombramientos en el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) debido a que hubo acuerdos entre Morena y el PAN para repartirse a los candidatos.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador apuntó que este tipo de acuerdos entre partidos políticos no debe permitirse.

Lo del INAI se vetó, es un derecho constitucional que tengo, porque al parecer no se actuó bien, hubo un acuerdo, no sé quién lo llevó a cabo pero todo indica de que se repartieron a los dos candidatos; uno para Morena y otro para el PAN, y eso no debe de permitirse”, dijo.

“Además, en un caso el que obtuvo casi el último lugar en la calificación salió, es decir, en la prueba, y en el otro caso una gente vinculada al PAN, militante casi del PAN.

El mandatario mexicano cuestionó en la conferencia matutina de Palacio Nacional la controversia constitucional que interpuso el INAI ante el veto a los nuevos comisionados.

“¿Qué han visto los del INAI de la corrupción que imperaba? ¿Acaso se dieron cuenta de los negocios de García Luna, de los contratos que recibieron García luna y sus socios por 700 mdd? ¿Hubo algo del INAI sobre el tema? ¿Ellos dieron a conocer que el PAN le dio más de un millón de pesos a García Luna? ¿Cuántos años llevan? Empezaron con Fox, 23 años, díganme una denuncia de corrupción que de acuerden”, manifestó.

¿Saben cuánto cuesta el INAI? Cerca de mil mdp al año, si de gastan mil millones del dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, nada mas para similar, tapadera, para pantallas”, puntualizó.

“Sería el extremo, el colmo, que siga haciéndome e no ver nada y que sigan llegando gentes que no tienen principios, no tienen ideales, que están cobrando sueldos elevadísimos”, lanzó.

El Gobierno mexicano notificó el miércoles al Senado de la República que vetó a Yadira Alarcón y a Rafael Luna como comisionados del Inai.

Por medio de su cuenta de Twitter, el senador Ricardo Monreal detalló que el presidente López Obrador usó su prerrogativa constitucional para manifestar su objeción.

“No debemos cansarnos en acuerdos y consensos, ojalá y los logremos y no dejemos en riesgo las labores de esta institución tan importante” apuntó Monreal Ávila en un video compartido en sus redes sociales.

Con información de López-Dóriga Digital

