Ignacio Ovalle es una gente buena, pero se confió en Segalmex: AMLO

López Obrador hizo la defensa de Ignacio Ovalle, señalado como uno de los principales responsables del desfalco a Segalmex

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, defendió a Ignacio Ovalle, señalado como uno de los principales responsables del desfalco millonario a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

En la conferencia matutina de Palacio Nacional este jueves, López Obrador aseveró que Ovalle Fernández fue engañado pro la gente que propuso para Segalmex, a los que calificó de “priistas de mañas mañas”.

A estas instituciones, llega un grupo que propone Ignacio Ovalle, una gente buena, desde mi particular punto de vista, que lo engañan, pero a los que recomienda, puro priista de malas mañas, acostumbrados a robar”, dijo.

“Los mete y empiezan hacer negocios, a comprar leche, a comprar maíz, pagando precios elevados y se descubre que hay corrupción. Y a lo mejor pensaron que no iba a pasar nada, pues di la orden de que se investigara. Entró la SFP, SHCP, bueno, se recuperó una parte del dinero porque hay unas cajas de ahorro o unas financieras, de estas que crearon en la época de la corrupción neoliberal que daba intereses supuestamente elevados y ahí depositaban”, indicó.

“Eran financieras que no tenían Respaldo y ahí depositaron dinero de Segalmex, entonces, cuando nos enteramos de que había ese dinero depositado, les dijimos: nos van a devolver el dinero.

De acuerdo con informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el desfalco en Segalmex asciende a más de 10 mil millones de pesos esto tras la revisión de cuentas públicas correspondientes a 2019 y 2020 en las que se hallaron diversas irregularidades.

El mandatario mexicano apuntó que la gente recomendada por Ignacio Ovalle se confió en la gente que recomendó para Segalmex

“Yo creo que se confió, nada más que nosotros, no aceptamos la corrupción y más tarde que temprano o más temprano que tarde, el que comete un delito, es castigado, porque no somos tapadera”, puntualizó.

“No me pusieron los de la magia del poder, no me pusieron los machones, los potentados, me pusieron los mexicanos, me puso el pueblo, eso es lo importante de la democracia, de la verdadera democracia”, manifestó.

Con información de López-Dóriga Digital

