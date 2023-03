Sin medias tintas

Va por la libre ex “Gober”

Evalúan “rulas” eléctricos

Ocultan nombres de cafres

Rebasan a “líder” del SNTE

Por Martín Romo (El Verdugo)

Va por la libre ex “Gober”…Y con todo y la carga negativa que arrastra por haber pertenecido al PRI, pero el que asegura que las condiciones están dadas, para que por primera vez una candidato independiente gane la Presidencia de la República, es el ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, aunque lo cierto es que hasta hoy en día no ha habido ninguno, por lo que así están los asegunes, al estarse yendo por la libre. ¡Mínimo!

Porque hasta ahora los únicos que se han lanzado a esa aventura política sin red de protección, o el respaldo de los partidos políticos tradicionales, son la ex panista, Margarita Zavala; y el ex gobernante estatal de Nuevo León, que por cierto llegará por esa vía de la independencia, y que después “se picara” y buscara “la grande” del País, como es Jaime Rodríguez, alías “El Bronco”, y quien después incluso terminó en la cárcel.

Sin embargo y a decir de Ruiz Ortiz, en la exposición que ayer tuviera ante el colectivo de periodistas de la Mesa Cancún, le está apostando a ir por los alrededor de 60 millones de votos que no están dentro de los beneficiados por los programas del actual gobierno federal de la llamada 4T, de los más menos 90 millones que hay, y que son los que están entre los ciudadanos que conforman la clase media. ¡De ese pelo!

Ese es el reto que se ha echado a cuestas el reconocido político oaxaqueño, y quien en su momento fuera expulsado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el que militó durante 40 años, por encabezar un movimiento para demandar su refundación, después de que por no cambiar los cambiaron en las urnas, como lo exhibe el que de las 12 gubernaturas que tenía, perdieron nueve. ¡Así han ido en picada!

Es por eso que con esa misión que parece imposible, como la famosa película, que en la actualidad se encuentra haciendo un recorrido por los 166 municipios de la República Mexicana en los que se tiene identificado que está ese sector de votantes de medio pelo, o que no son ni pobres, ni de la clase alta, sino más bien de los calificados como aspiracionistas por el “Prejidente”, Manuel López Obrador. ¡Ni más ni menos!

Así está ese tiro de precisión al que está recurriendo Ulises, al adelantar qué en caso de lograr la candidatura presidencial para la elección del 2024, haría una campaña de tenis y agua, y repartiendo volantes, o séase, al ras del suelo, para hacer llegar su propuesta casa por casa, pero también echando mano de las redes sociales, a partir de resaltar que la actual administración federal de López Obrador no ha dado resultados. ¡Palos!

Al apuntillar que en cuestión de seguridad la Federación ha sido rebasada por el crimen organizado; y de que en el ámbito económico hoy por hoy se trabaja más para comprar lo mismo, por de a cómo ha subido todo por la inflación, con todo y las alzas del salario mínimo; y por el estilo maneja que se está en el rubro de salud, porque si antes se estaba mal, ahora se está “píor”, al no haber ni medicinas, y puras de esas. ¡Tómala!

Eso bajo la visión de que es el momento de la sociedad, como se ha demostrado con las multitudinarias marchas que han realizado bajo la consigna de que ¡El INE No se Toca!, la última por cierto llenando el Zócalo, en lo que es un reflejo de que los institutos políticos están en crisis, no obstante y la Alianza por México conformada por el PAN, PRI y PRD, ya que como tales están siendo rechazados por las mayorías.

En esos términos está la precampaña focalizada que está llevando a cabo Ruiz, y basada en que la realidad choca con la popularidad de AMLO, y es por lo que considera que sí se le puede derrotar a su “corcholata”, o candidata favorita, como es Claudia Sheinbaum, y más si la oposición se abre a la ciudadanía para hacer unos comicios primarios y elegir a su abanderado, a la que anticipó que sí le entraría, o le sigue por su cuenta.

Evalúan “rulas” eléctricos…Quien sí que se está “poniendo las pilas” para resolver el grave problema del transporte urbano en el Estado, el cual se ha agudizado en los últimos años, es el gobernador Alfonso Durazo, y para muestra está el que ayer confirmara que ya analizan la posibilidad de rentar camiones eléctricos, por las ventajas que representarían, en cuanto a los costos operativos y de mantenimiento. ¡Órale!

Tan ya va en forma ese proyecto de contar con ese tipo de ruleteros, que Durazo Montaño anunció que más menos esperan que en unas dos semanas las dos empresas fabricantes recientemente instaladas en la Nación mexicana, y que fueron contactadas, les entreguen la respectiva propuesta financiera, para ver si “le entran”, dejando entrever que de su parte está muy animado, después de que probara una de ellas. ¡Qué tal!

Al revelar que ya se subió a camión eléctrico, que tienen un valor de unos $7 millones de pesos, comparado con lo que cuesta uno que opera con gas, que ronda los $4.5 millones de pesos, y comprobó que tienen la misma potencia que los de combustión interna, pero con la diferencia de que son más eficientes en su funcionamiento, además de que no contaminan, como tampoco generan ruido. ¡Así las ventajas!

De ahí que el “Gober” manejara que con base en los estudios preliminares de necesidades que hay en los municipios para atender la demanda del déficit de unidades, estiman que en Hermosillo y Cajeme requerirían de entre 80 y 100; mientras que en las localidades como las de Navojoa, Agua Prieta, Ímuris, Cananea, entre otras, evaluan la convenciencia de que sean más pequeñas. ¡Esa es la intención!

Aunque partiendo de lo expresado por el Ejecutivo, todo dependerá de la proposición que les hagan las compañías que los fabrican, para determinar si se deciden por la rentada, o los compran, al margen de que ya dijera: “Es probable que me anime a rentar porque necesitamos de inmediato, porque no voy a tener el dinero para el enganche, voy a esperar el planteamiento financiero”, pero todo hace indicar que sí se va hacer.

Ocultan nombres de cafres…En la que es más que evidente que sigue imperando el hermetismo, es en la investigación del comentado atropellamiento ocurrido el pasado domingo 5 de marzo en la colonia Cuauhtémoc, al Sur Hermosillo, cuando un cafre del volante “se llevó de corbata” a una mujer y dos niños, porque a diez días de sucedido apenas identificaron al propietario del vehículo, pero sin hacerlo público.

Si se toma en cuenta que dos días después del accidente encontraron el carro participante, que es un Volkswagen Derby de color blanco, de modelo atrasado, que es el que arrollara y dejara heridos a Brenda de 30 años de edad; y su hija Ximena, de 5 años; así como Favre, de 2 años, por lo que no tenía mayor complicación el que de inmediato checaran el número de serie para saber a nombre de quién estaba. ¿Qué no?

Aun así los sabuesos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) se tardaron ¡una semana! en dar a conocer que ya hicieron ese procedimiento, cuando es algo tan fácil que no lleva más de 15 minutos, como dijera el ex “Presichente”, Vicente Fox, por lo que no le están aportando nada nuevo a las indagaciones, porque simplemente no ventanearon el nombre del dueño, sino que más bien lo ocultaron. ¡De ese tamaño!

Y lo mismíto ocurrió con el otro sonado caso que también todavía están sin resolver, y que es el del doctor que era Jefe de Enfermería del “Hospital Ignacio Chávez” del Isssteson, Alberto Pacheco Coronado, que fuera atropellado el 31 de diciembre y muriera el 1 de enero del presente 2023, porque igual localizaron el pick up Ranger que lo impactara, y hasta la fecha, o “ficha”, no exhibieron de quien era, ni han arrestado al culpable.

Pues a la clásica luego salen con que es para no entorpecer el debido proceso, cuando en esos casos en nada perjudica que descubran sus identidades, y más en la situación del Derby, que lo más probable es que su titular sea igualmente el responsable, ya que el desenmascararlos ayudaría para que la gente que los conoce los reporte y que procedan a su detención, porque de lo contrario tienen más tiempos para huir más lejos.

Rebasan a “líder” del SNTE…Ahora sí que por lo se ve y no se pregunta, el que nomás no está pasando la prueba en materia de gestión, es el dirigente de la Sección 28 del SNTE, Adalberto Salazar, por como los jubilados y pensionados de ese sindicato magisterial acaban de protestar ante el Palacio estatal, para solicitar la intervención del Gobierno del Estado y que les reintegren una serie de prestaciones. ¡Vóitelas!

Ya que por voz Antonio Torreblanca, quien es el secretario del comité estatal de la Coalición Nacional de Jubilados y Pensionados Prof. Alpidio Dominguez Castro, no sólo están exigiendo que les restituyan algunos beneficios que impactan directamente en el pago de la pensión; sino además también el mejorar la atención del servicio médico con la construcción del pospuesto nuevo hospital del Issste. ¡Pácatelas!

En lo que es una exigencia muy similar a la de los ex trabajadores del Ayuntamiento de Hermosillo, al Torreblanca Arredondo ventilar que: “Nosotros tenemos años solicitando que se nos devuelvan 40 días de pensión, 25 días de compensación navideña, y 15 días del bono de estímulo del 15 de mayo, estas prestaciones las disfrutábamos cuando éramos activos, pero nos las quitaron al jubilarnos”. ¡Así el dato!

Pero es tanto el escándalo que hicieron esos profesores ya retirados, que oooootra vez lo que es mandatario estatal, Alfonso Durazo, tuvo que “pasarle por encima” a su secretario de Gobierno, Álvaro Bracamonte Sierra, al salir a atenderlos a la banqueta, algo que muy seguramente no hizo ni en su momento Salazar López, para comprometerse a darle segumiento a sus peticiones ante las instancias federales. ¿Cómo ven?

Para el caso y en medio de los gritos es que ahí mismo les respondiera que: “Denme chance, ahorita acompáñenme y ahorita les voy a decir si nos reunimos hoy en la tarde o mañana, y ya les damos la hora. Yo, con mucho gusto, los escucho; soy, por ahorita, un agente sensible a cualquier planteamiento social, déjenme escucharlos y después decidimos”, de lo que se deduce que a estas alturas ya los debió haber recibido. ¡Ups!

Correo electrónico: [email protected]

Comparte esto: Twitter

Facebook