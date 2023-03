Rechazan colocación de puertas en colonia Staus

No solucionará problemas de inseguridad; El asentamiento no fue construido como cerrada y no está constituido en regimen condominal argumentaron vecinos de Montebello, Villa Universidad y Colegio Edia

La instalación de rejas para accesos controlados a la colonia STAUS no resolverá los problemas de inseguridad en la zona, aseguraron vecinos de los fraccionamientos Montebello, Villa Universidad y del Colegio Edia, quienes se pronunciaron en contra de esta propuesta.

Nadia Rodríguez, vecina de Montebello, señaló que dicha solicitud de los vecinos de la colonia Staus de instalar accesos controlados al sector ha sido rechazado por las últimas tres administraciones municipales, por no cumplir con los requisitos y especificaciones técnicas establecidos en el reglamento de Desarrollo Urbano y del Espacio Público.

“El reglamento establece que el fraccionamiento STAUS no cuenta con las condiciones arquitectónicas y de vialidad necesarias para realizar dichas modificaciones, ya que de origen no fue modificado ni diseñado para ser un concepto habitacional cerrado, ni se encuentra constituido bajo un régimen condominal”, expuso.

Además, en temporada de lluvias el bulevar Navarrete se inunda lo que imposibilita la circulación de vehículos, y la única vía de acceso o salida es el bulevar García Morales, por lo que, si se limita el acceso a esa vialidad, quedarían aislados, con el riesgo de no poder acceder a los servicios de emergencia con rapidez en caso de un imprevisto.

Asimismo, Federico Othón, vecino de Villa Universitaria, subrayó que la instalación de una puerta de acceso controlado en la colonia no resuelve el problema de seguridad en el sector, y a la fecha, no existe evidencia documentada en la Secretaría de Seguridad Pública de que el sector esté focalizado como zona de riesgo.

Por su padre, Fernanda Fragoso, representante de los padres de familia del Colegio Edia, también rechazaron la instalación de una puerta de acceso controlado que vecinos de la colonia STAUS pretenden instalar en la calle Ingenieros casi esquina con avenida Químicos y Abogados, por representan una seria amenaza a la integridad de sus hijos, ya que limita las vías de acceso a los servicios de emergencia y las opciones de evacuación en caso de un imprevisto.

