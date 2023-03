Sin medias tintas

No previenen sobre Covid

No previenen sobre Covid…Y a más de una quincena de que se cumplieran tres años de la llegada de la pandemia del Covid-19 a México, un 27 de febrero del 2020, lo cierto es que hoy en día ya hay mucho relajamiento por parte de las autoridades sanitarias, derivado de que no tardan en dejar de considerarla como una emergencia de salud pública, y es por lo que han “bajado la guardia” en materia preventiva. ¡Zaz!

Porque si bien es cierto que se ha reducido drásticamente la incidencia de casos y muertos por esa enfermedad, que se originara en Wuhan, China, en diciembre del 2019, a partir de los procesos de vacunación que se implementaran a nivel mundial, pero cuando ya se habían registrado millones de enfermos y decesos, la cruda e insaludable realidad es que se trata de un virus que todavía está activo, pero sin ser tan letal.

Es por eso de la incertidumbre que continúa habiendo entre la ciudadanía por la falta de orientación al respecto, porque lo que es el subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, o “Mattel”, dizque por las miles de muertes que provocara el mal manejo de esa epidemia, sólo se ha limitado a informar de los saldos de infectados y víctimas mortales que se han continuado presentando, pero sin que se advierta sobre eso.

Lo que ha propiciado que las mayorías desconozcan si deberían vacunarse de nuevo, después de que prácticamente perdieran la cuenta de la última vez que lo hicieron; o el hasta qué tiempo les durará, o cubrirá la inmunidad actual que tienen; o si el ya tener vacunas y sus refuerzos les brinda una protección para que por siempre los efectos sean menores, en caso de resultar contagiados por ese mal que no se ha ido, ni se irá.

De ahí que sólo se conozca de parte de doctores especialistas particulares de los asegunes que hay ante ese nuevo escenario epidémico, pero no de los voceros oficiales, como ha sido el caso de López-Gatell Ramírez; como tampoco de José Luis Alomía Zegarra, quien por cierto era su segundo de abordo, hasta que se vino a cobrar como secretario de Salud estatal, donde dicen que hasta ahora ha dejado mucho que desear. ¡Palos!

Razón por la cual de las dudas que hay en torno a esa virulencia, de ahí que se habla de que pudiera quedar al nivel de la influenza, y que llegado el momento tal vez le apliquen una vacuna anual a la población, que la cubra contra esos dos padecimientos juntos, que sería en la época invernal, cosa que estaría por verse, por no ser más que una mera especulación, al no haber información con referencia a esa gripe que es de cuidado.

Aunque no es para menos que las mayorías no se sepan que va pasar de aquí pa´l real con el manejo del “Cobicho”, después de que no se hizo un evento alusivo para lo que fuera el primer trienio de su aparición en el País, y que lo que es en Sonora ayer se cumplió, y que es lo que ha causado el que ya todo mundo esté confiando, por como ya ni siquiera están usando el cubrebocas, menos están guardando la sana distancia.

Aun y cuando es un padecimiento que no ha dejado de matar gente, aunque sea en menores cantidades, y principalmente en aquellas que son más vulnerables por tener alguna afección crónica, o degenerativa, y que es por lo que se hace necesario el que López-Gatell y Alomía Zegarra precisarán a que le tiran los mexicanos, y en especial los sonorenses, ante ese actual panorama de salud. ¡De ese pelo!

¡Continúan las balaceras!…Las que ya no son hechos aislados, sino más bien frecuentes, son las balaceras que a últimas fechas se han suscitado en algunas colonias de esta Capital, como la que ahora ayer en la mañana tuviera lugar en la Nuevo Hermosillo, con un saldo de un muerto y un herido, pero antes se suscitaron otras similares en el fraccionamiento Los Naranjos, que también resultaron trágicas. ¡Vóitelas!

Sin embargo y en base a un reporte ciudadano a la línea de emergencia del 911, en esta ocasión la fatídica tracatera ocurrió a las 8:30 horas, en las calles Cumbre Nevada y Capomo, del citado complejo habitacional localizado al Suroriente de esta ciudad, donde dos sujetos se enfrentaron a balazos, quedando uno sin vida y el otro lesionado en la banqueta de un domicilio. ¡Ni más ni menos!

O séase que así estuvo esa mortífera reyerta al estilo del Viejo Oeste, por como llegaron al grado de utilizar armas de fuego para agredirse mutuamente, por lo que al arribar los agentes policíacos se percataron de que en el interior de la vivienda frente a la que estaban los individuos afectados había manchas de sangre, por lo que al parecer la agresión se originó en el interior, y ya después salieron ambos. ¡Esa es la presunción!

No obstante y lo único cierto con relación a ese suceso de alto impacto, es que se trata de otro asesinato a punta de bala, que ya hace que “se enciendan los focos rojos”, al presumirse que a ese punto pudieran estar llegando ya los efectos como consecuencia del narcomenudeo que ya invade las colonias, como lo denunciaran los habitantes de Los Naranjos, pero en el anonimato, por temor a las represalias. ¡Mínimo!

Aun así y a pesar de los pesares, pero simplemente no se ha visto el accionar del delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), Francisco Sergio Méndez, que es a la que le corresponde combatir ese delito, por los sucesos letales de ese tipo que ya igual han aflorado en otros barrios como el de La Balderrama, o sea, cada vez más céntricos, por lo que a ese extremo ya se está “calentando” está Ciudad del Sol. ¡Tómala!

Rebasan a Rector de UES…Al que dan cuenta que la frase ¡Y los mariachis callaron! Le queda corta, es la rector de la Universidad Estatal de Sonora (UES), el grillo ex profesor de la Unison, Armando Moreno Soto, por como ha guardado silencio referente a las protestas que se traen los trabajadores de la unidad de San Luis R. C., que acaban de llegar al grado de bloquear la avenida Obregón. ¡De ese tamaño!

En lo que es un reflejo de que a ese nivel ya subieron de intensidad las manifestaciones de los empleados y profesores afiliados al Sindicato Único de Trabajadores de la UES (Sutues), que tienen presencia en cinco extensiones académicas, entre las que también están las de Magdalena, Hermosillo, Navojoa y Benito Juárez, está vez para exigir el pago de un bono económico extraordinario que les adeudan desde diciembre. ¡Ñácas!

Más menos así es como se rebelaron ante la falta de respuesta a sus demandas, y es por lo que optaran por recurrir al cierre intermitente de las carreteras, porque a la par denuncian los descuentos de impuestos fiscales que les están haciendo, pero sin haberlos consultado, lo que pone de manifiesto que son problemáticas que se han venido acumulando, ante la evidente inoperancia y falta de manejo de Armando Moreno. ¡De ese vuelo!

No en balde es por lo que más de mil manifestantes de ese centro de estudios universitarios salieran a las calles portando lonas en las que se leía: “Exigimos diálogo directo con el gobernador Alfonso Durazo Montaño”; Exigimos justicia para los trabajadores de la UES”; “No a la discriminación fiscal”; “Tratamiento fiscal equitativo, igualitario y justo. No afectar el ingreso neto del trabajador”, entre otras consignas. ¡Glúp!

Para el caso es que el delegado sindical en esa frontera, Edgardo Cota Preciado, precisara que esa sublevación es resultado de que ya llevaban cuatro meses haciendo gestiones ante el Gobierno del Estado, pero sin que les resolvieran nada, después que Moreno Soto quedara rebasado, y quien le están dando “una sopa de su propio chocolate”, por los borlotes que en su caso hacía en la Universidad de Sonora (Unison). ¡Así la famita!

Que pirómano anda suelto…Vaya que los que están confirmando, lo que desde hace rato es un secreto a voces, son los de la organización Caminantes del Desierto, por medio de su vocero, Sergio Müller, tocante a que en Hermosillo pudiera andar un pirómano suelto, por no tener otra explicación que en el presente mes de marzo ya hayan aflorado cuatro incendios en los cerros Johnson y del Bachoco. ¡Órale!

Al Müller señalar, y ahora sí que con “dedo de fuego”, que todo hace indicar que hay gente que intencionalmente está quemando las montañas colindantes con esta “Capirucha”, porque la única manera en que se provoca un siniestro de manera natural, es con un rayo; o cuando el sol es muy intenso y algún cristal hace los efectos de lupa y genera gran cantidad de calor, lo que ocasiona que la maleza se queme. ¡Qué tal!

Aunado a que lo que hace que se incrementen esos “sospechosísmos”, es el que dichas quemazones en esas zonas ecológicas, se hubieran suscitado al atardecer, que es cuando los presuntos responsable pueden llevar a cabo esas acciones incendiarias y ocultarse fácilmente, y es por lo que los grupos ecologistas están pidiendo una mayor vigilancia, porque ya antes pasó lo mismo en el Cerro Colorado, y en el de la La Cementera.

Ante lo que está demás el resaltar que así le están poniendo la muestra a los de la Coordinación Estatal de “Desprotección” Civil, donde despacha Juan González Alvarado; y por el estilo a los de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), en la que vejeta un tal David Cabrera; incluido el mismo Departamento de Bomberos, por nomás no verse una estrategia preventiva, como tampoco de remediación. ¿Cómo ven?

Si se toma en cuenta que los Caminantes del Desierto están yendo de la denuncia y el reclamo a la acción, como lo exhibe que anunciarán que el próximo sábado y domingo realizarán una jornada para continuar con la construcción de “corta fuegos”, con la intención de resguardar esas áreas protegidas, como una forma de prevención, para en caso de que les de por seguir con esos actos incendiarios que también son contaminantes.

