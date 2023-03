“No tiene sentido”: AMLO descarta reunión con ministra Norma Piña tras lo ocurrido en el Zócalo

López Obrador cuestionó el desplegado de apoyo a la ministra Norma Piña por parte del Poder Judicial tras lo ocurrido en el Zócalo

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dejó en claro que “no tiene sentido” reunirse con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña, luego de que fuera quemada una figura suya en la celebración del 85 aniversario de la Expropiación Petrolera.

Dicho acto ocurrido tras el acto de López Obrador en el Zócalo de la Ciudad de México ha sido cuestionado por grupos de oposición y miembros de la sociedad civil, señalando al tabasqueño como responsable de los mensajes de odio contra la ministra de la Suprema Corte.

No tiene sentido. Yo ya expresé mi condena a este tipo de actos. No debería repetirse y también no usarse con propósitos politiqueros, porque los conservadores andan zopiloteando”, dijo.

“Ya lo estoy mandando desde aquí: que no hay que llevar a cabo esos actos, nada de apología a la violencia, vernos como adversarios, no como enemigos, adversarios a vencer, no como enemigos a destruir”, agregó.

El mandatario mexicano cuestionó el desplegado de apoyo a la ministra Norma Piña por parte del Poder Judicial Federal, donde se rechazó las manifestaciones de violencia ocurridas en el Zócalo capitalino el pasado sábado

Una página completa de…, a ver a ver por qué no sacaron los ministros una página completa cuando el incendio de la Guardería ABC, y estos ministros algunos de estos hipócritas o ministros que ahora encabezan el movimiento conservador se opusieron a que se castigara a los responsables de la tragedia del ABC”, manifestó.

“¿Hubieron desplegados del Poder Judicial? ¡No! ¿Hubieron desplegados cuando el Poder Judicial dejó en libertad a (Rafael) Caro Quintero? ¿O hubo algún desplegado ahora que le liberaron las cuentas a la esposa de García Luna? “, subrayó.

López Obrador también pidió a dirigentes del bloque conservador y medios de comunicación llevar a cabo campañas negras en contra del movimiento de la Cuarta Transformación.

“También que ya dejen los dirigentes de los partidos del bloque conservador, los medios de información, la mayoría de los periodistas famosos, que ya dejen de de estar con campañas negras en contra de nosotros, porque nada más se la pasan en eso. Programas de radio, los noticieros de radio, la televisión, los periódicos, puro amarillismo. Están actuando como pasquines, como boletines del bloque conservador. Ya deberían de cambiar, porque además son muy tendenciosos”, refirió.

Con información de López-Dóriga Digital

