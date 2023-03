Hablando Franco

Judith Franco Ainza

Siguen hechos violentos en Hermosillo, matan a tres hombres

Apenas en la entrega anterior comentábamos la ola de inseguridad que aqueja a varios municipios de Sonora, incluyendo Hermosillo, en donde en la última semana se soltaron los demonios y parece que no los amarraron, sino que les dieron más cuerda, ya que ayer martes, ultimaron a tres personas.

Esperemos que la delincuencia que ha hecho de las suyas en varios municipios del estado no quiera asentarse en esta capital, porque no hay peor sensación que no poder de salir a la calle con tranquilidad, como ocurre en Cajeme, Guaymas y Caborca, por citar municipios de Sonora, aunque en otros puntos del país la cosa está peor.

La cuestión es que este martes primero le arrebataron la vida a un comandante, jefe de custodios del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso), en donde ya van varios asesinados, quien sabe porqué.

A esta persona evidentemente la estaban cazando, ya que le dispararon cuando se dirigía a esperar el transporte que a diario lo recogía para llevarlo a su centro de trabajo, y ahí a unos metros de su domicilio lo atacaron y acabaron con su existencia.

Para suerte, a esa hora no es mucho el movimiento de vecinos, por lo que no hubo riesgo para civiles.

Además, los cuerpos de dos personas fueron dejadas abandonadas en la carretera federal México-Nogales, delante de la caseta de cobro, quienes estaban maniatados y hasta el momento de redactar esta entrega no se habían identificado.

La Fiscal de Justicia, Claudia Indira Contreras, salió a dar la cara ante los representantes de los medios de comunicación y precisó que ambos casos se están investigando, al igual que los hechos de Caborca, cuya población se sigue doliendo de la pérdida de gente inocente durante los hechos del pasado 19 de marzo.

Alistan autoridades municipales zonas turísticas para recibir a visitantes

Al 100 por ciento están trabajando las brigadas de limpieza, bacheo, y demás involucradas en Servicios Públicos, así como de Agua Potable, para dejar todo listo en los distintos destinos turísticos de Hermosillo para que se reciba a los visitantes en la próxima Semana Santa.

En Bahía de Kino, así como en los distintos campos pesqueros como Tastiota, Sahuímaro, El Colorado, Choyudo y otros se trabaja desde el terraceo de los caminos para facilitar los accesos hasta la reparación de la explanada del muelle de Bahía Kino para que se coloquen los vendedores ambulantes.

Hay que recordar que el muelle se encuentra cerrado a los visitantes tras el paso del huracán en septiembre del año pasado y su rehabilitación quedará terminada hasta el próximo año, así que ni en Semana Santa ni el verano se podrán tomar las fotos del recuerdo en esa emblemática zona.

Aclara gobernador comentario sobre constructores amigos

Y lo que al parecer se dijo sin mala intención por parte del gobernador Alfonso Durazo sobre “amigos constructores” que realizarían proyectos, durante la conferencia de prensa de la semana anterior, ocasionó que este martes el mandatario hiciera una amplia exposición y marcara su raya para reiterar que “no somos iguales” y que “no habrá corrupción” en su gobierno,

El jefe del Ejecutivo acudió ante reporteros acompañado por el Contralor, Guillermo Noriega Esparza así como por el dirigente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Sonora, Jorge Aguirre, a fin de explicar su dicho, y aclarar el desafortunado comentario que dio mucho que hablar porque levantó sospechas sobre los despachos y constructores “consentidos” que siempre han imperado en los gobiernos.

Correo electrónico [email protected]

Comparte esto: Twitter

Facebook