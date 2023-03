En Pocas Palabras

Ernesto Gutiérrez Ayala

Urge acabar con la violencia de Sonora, o la violencia acabará con Sonora

Ya estuvo bueno de tantas declaraciones por parte de las autoridades y de una vez por todas acabar con tantos hechos de violencia en Sonora. Desde que inició esta esta administración estatal se encrudecieron las ejecuciones y los asesinatos en toda la entidad. Hasta en Hermosillo, que era una ciudad tranquila en donde no se veía este tipo de asesinatos, de un tiempo para acá suceden a diario, mientras las autoridades, supuestamente, investigan. Hasta en los municipios del Norte, como Altar, Pitiquito, Caborca, entre otros, todos los días se registran crímenes.

Estos últimos municipios mencionados, son muy pequeños para que haya tanta violencia, y todavía, para que no sean detenidos los grupos de matones. El pasado sábado hubo un enfrentamiento en Pueblo Viejo, en Caborca, entre dos grupos criminales, en donde se celebraban un acto de arrancones de carro y las autoridades no detuvieron a nadie, mientras los presentes se morirían de miedo. Los habitantes de estos lugares ya no aguantan más y le piden al Gobernador Alfonso Durazo Montaño que haga algo antes de que la situación empeore.

El Municipio de Caborca se ha convertido en un pueblo sin ley, en donde los grupos de criminales son los que mandan, balacera todos los días a la luz del día, mientras los policías se encuentran escondidos en la comandancia. Nada más pasan las balaceras, los policías salen preguntándole a la gente que si qué pasó. Los agentes tienen miedo morir, con toda la razón del mundo, porque no tienen caso enfrentarse a balazos con grupos bien armados y con tecnologías modernas. A diario hay reportes de enfrentamiento entre grupos armados en donde los policías no meten las manos.

No creo que las fuerzas armadas de los gobiernos – soldados-agentes federales-policía estatal y municipal-, no puedan contra las bandas criminales, que al parecer están financiadas por el mismo gobierno, porque se pasean por los municipios como si fueran de ellos. Mucha gente dice son grupos procedente de fuera del estado, de Sinaloa y Nayarit. Los ciudadanos saben de dónde son, las autoridades deben de tener más información. Caborca es un pueblo minado de gente de fuera armada, en donde también han involucrado a jóvenes locales que ya representan un peligro.

Caborca es un pueblo rico, y no por tanto narcotraficantes que ha sentado sus bases en ese lugar, se vive de la agricultura y la ganadería, sus habitantes son gente buena y sana, que se podría contaminar con todos los grupos de sicarios que han escogido esta plaza como su centro de operaciones para sus actividades ilícitas.

La familia Caro Quintero hace años sentó sus bases en este lugar, pero viven en paz. Rafael y Miguel Ángel Caro Quintero se encuentran en prisión, mientras el resto de la familia se dedican a la ganadería. No tienen nada que ver en estos líos.

Participa Toño Astiazarán en foro sobre el Tratado Comercial México-EU y Canadá

“En el estado de Sonora y en Hermosillo que es nuestra capital hemos decidido abordar de manera conjunta con el gobierno estatal y el federal retos tan importantes como las energías limpias”, aseguró el Presidente Municipal Antonio Astiazarán, ante empresarios del estado, Estados Unidos y Canadá. En un mensaje en el foro “Ganar en América del Norte: El T-Mec desde una perspectiva subnacional” se dijo partidario de impulsar el aprovechamiento de un recurso tan abundante en la región como lo es la radiación solar y la mejor manera de hacerlo es con el ejemplo.

Hizo notar que Hermosillo es la ciudad con el mayor número de patrullas eléctricas en el mundo, por haber incorporado 220 unidades de este tipo a la flotilla de la corporación policiaca municipal y, adelantó, que para este año se proyecta alimentar todo el alumbrado público de la ciudad y al organismo operador Agua de Hermosillo con electricidad producida de fuente solar.

Consideró que es motivo de celebración el potencial de inversiones provenientes de Quebec en la capital sonorense, no sólo por la existencia de un mercado global en común conformado por Canadá, Estados Unidos y México, sino por estar en una misma sintonía en cuanto a privilegiar el uso de energías limpias, la sustentabilidad y el impulso a proyectos de mejora de la calidad de aire y medio ambiente.

Reconoció que en ese tipo de temas hay mucho por aprender de las experiencias propias y ajenas, así como también de detectar áreas de oportunidad de negocios en una nueva realidad de acercamiento de cadenas de suministro que potencializan nuevas fuentes de empleo.

El Presidente Municipal de Hermosillo asistió a este foro que promovieron la organización Sonora Global y la representación de Quebec en México, acompañado por Gertie Agraz Boeneker, directora de la Agencia Municipal de Desarrollo Económico (AMDE), la regidora Ana María Araque y los regidores Eduardo Acuña y Jorge Villaescusa.

Les dieron la bienvenida Arturo Fernández Díaz-González, presidente de Sonora Global y Stephanie Allard-Gómez, delegada general de Quebec en México…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

