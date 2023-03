Hablando Franco

Judith Franco Ainza

Sacude a hermosillenses violenta semana… cierra con tres abatidos

Una semana como hace meses que no se vivía fue la que atestiguamos quienes residimos en Hermosillo, la cual cerró el sábado con tres personas abatidas por elementos policiacos.

Esperemos que esto ahuyente a los delincuentes o generadores de violencia como se les llama ahora, porque no queremos que esta capital esté a los niveles de Cajeme en donde suman más de 60 las víctimas tan solo en este agonizante mes.

Aunque no somos partidarios de la violencia, creo que actuar con mano firme y sin miramientos, dejando de lado la política de abrazos y no balazos, es una forma en que la delincuencia entienda que no pueden hacer lo que se les antoje y en este caso, las corporaciones de la Mesa de Seguridad, no les tembló la mano y abatieron a los rijosos.

Lo malo es que según constatamos en redes sociales, la gente no entiende que en este tipo de casos se debe de resguardar y evitar estar en las ventanas tomando videos que ponen en riesgo su integridad porque una bala perdida los puede impactar y no tiene caso arriesgarse.

Lo que es un hecho es que los residentes de las colonias Altares, Lomas y Coloso Alto, a pesar de que con frecuencia escuchan el sonido de las armas, sobre todo en las noches, mostraron su temor ante las balaceras ocurridas a plena luz del día el pasado sábado.

Por suerte solo los delincuentes que enfrentaron a las autoridades a lo largo de esos asentamientos sufrieron bajas y ningún agente policiaco y menos algún civil resultaron con heridas.

Hacen justicia a familia atropellada al atrapar a padres de joven prófugo

Y finalmente se hizo justicia a la familia que fue atropellada el pasado cinco de marzo por el joven Nathan Karim, quien huyó al extranjero, ya que su madre y su padre, quienes evidentemente lo encubrieron, fueron detenidos por ese delito.

Además, la madre del joven prófugo, quien se desempeñaba como litigante en el área jurídica del gobierno estatal, fue cesada de su responsabilidad, antes de que un juez le ejecutara orden de aprehensión.

Entendemos que como padres se busca proteger a los hijos, pero también se les debe de enseñar a enfrentar sus errores y a no evadir responsabilidades, menos en casos como el esta familia embestida y abandonada a su suerte en la vía pública, cuya madre, hija y sobrino sobrevivieron de milagro.

Aproveche Semana Santa para visitar el Delfinario en Guaymas… no se arrepentirá

Una grata sorpresa se llevan los asistentes al Delfinario de Guaymas, al observar los espectáculos con delfines que se ofrecen, ya que tiene una calidad a nivel internacional.

Si usted tiene oportunidad de acudir la próxima Semana Santa, lleve a su familia a disfrutar y observará que la calidad del espectáculo es similar al que se ve en Sea World, aunque los precios no tienen comparación.

En Sonora somos afortunados de tener tan cerca lugares como delfinario y sin embargo nos gana “el malinchismo” y preferimos gastar lo que no tenemos viajando y endeudándonos para ver algo similar en Estados Unidos.

En ocasiones también las autoridades encargadas del ramo tienen su parte de responsabilidad al no dar a conocer este tipo de atractivos.

Cabe señalar que los propios artistas de este espectáculo se sorprenden cuando acuden visitantes locales, ya que la mayoría son de otros puntos del país que llegan a turistear al vecino puerto y acuden a verlos, mientras que los guaymenses y sonorenses en general los desairamos.

Así que si tiene pensado salir en familia a lugares cercanos la próxima Semana Santa o algún fin de semana programe una visita y podrá constatar la calidad del espectáculo…

