Sigue laborando en la Defensoría madre de causante de accidente

No existe un impedimento legal; La madre de Natham Karim, quien presuntamente atropelló a una familia y lo abandonó para luego huir al extranjero, tiene más de 25 años laborando en la dependencia

La madre de Nathan Karim, que atropelló y abandonó a una familia el pasado cinco de marzo en la colonia Los Álamos, continúa laborando normalmente en la Defensoría Pública del gobierno estatal, ya que no existe un impedimento legal para ello, manifestó el titular de la Consejería Jurídica del gobierno, Ariel Córdova Pimentel.

En entrevista, indicó que “no tengo conocimiento que la fiscalía la haya requerido en calidad de algo que no sea como propietaria de un vehículo, básicamente hasta ahí es la información con la que cuento”.

Indicó que la madre del joven que se dio a la fuga al extranjero tras el accidente, que dejó a una mujer y a dos menores en estado grave, tiene más de 25 años laborando en el gobierno estatal y hasta la fecha él no ha recibido ninguna orden judicial o notificación de la Fiscalía en el tema del trabajo “por lo pronto ella tiene que seguir trabajando, no puede abandonar su trabajo”, argumentó.

Expuso que la funcionaria “tiene una función muy específica, ella se dedica a revisar agravios, no está en audiencia”.

Córdova Pimentel reiteró que no tiene conocimiento sobre el accidente “pero mientras yo no tenga comunicación oficial en el sentido de que debe dejar de trabajar, yo no puedo tomar una decisión”, aseveró.

La Fiscal General de Justicia, Claudia Indira Contreras Córdova, informó que la investigación sobre el accidente ocurrido el pasado cinco de marzo, establece que el probable responsable del atropellamiento es Nathan Karim, hijo de una servidora pública, y que cruzó la frontera hacia Estados Unidos en compañía de uno de sus familiares.

El pasado martes, la Fiscal dijo que los padres del joven fueron citados a declarar, pero se abstuvieron de brindar información apegándose a los artículos 361 y 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales que indica que en caso de existir un parentesco se pueden abstener de declarar y fue lo que hicieron.

Comparte esto: Twitter

Facebook