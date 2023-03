Sin medias tintas

Por fin actúan contra cafre

¡Manda mensaje balacera!

Opera “Médico en tu Casa”

Alertan contra la rickettsia

Por Martín Romo (El Verdugo)

Por fin actúan contra cafre…Ahora sí que se tardaron, pero finalmente arrestaron a los papás del cafre que el pasado 5 de marzo arrollara a una familia, con saldo de tres lesionados graves, entre ellos una madre y su hija, de 30 y 5 años; así como un niño de 2 años, y es que bastó con que el gobernador Alfonso Durazo dijera que no estaba conforme con el proceso de la Fiscalía Estatal, para que por fin actuaran. ¡Zaz!

Eso a partir de una protesta que realizaron los familiares de los afectados el pasado viernes para exigir justicia, misma que terminó ante Palacio de Gobierno, donde salió a atenderlos el propio Durazo Montaño, quien igual les manifestó su desacuerdo por las investigaciones que se llevaban a cabo, y como “por arte de magia” la tarde ese mismo día detuvieron a los padres del prófugo de Natham Karim. ¡De ese pelo!

Pero no sólo ya apresaron a Sergio Alberto “N” y Gabriela “N”., a quienes por cierto ayer ya les dictaron prisión preventiva, sino que a ésta última la cesaron de la Defensoría Pública del Estado, donde tenía más de 25 años laborando brindando asesoría y defensa legal gratuita, ante lo que deducen que en ese lapso en que se buscaba a su hijo fue “Juez y parte”, al de seguro tener acceso sobre las indagaciones. ¡Mínimo!

De ahí que hasta que se hiciera pública esa postura justiciera y de inconformidad del “Gober”, es que la parte investigadora “cayera en cuenta” que dichos progenitores habían incurrido en los delitos de encubrimiento y por alterar, obstruir o manipular los vestigios, huellas, rastros y demás evidencias del accidente ocurrido en la colonia Cuauhtémoc, al Sur de Hermosillo, donde dejaran abandonados y heridos a Brenda, Ximena y Favre.

Si se analiza que días antes los hoy detenidos ya habían sido citados a declarar ante la Fiscalía General del Justicia del Estado (FGJE) y “les dieron por bueno” el que se justificaran en los artículos 361 y 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales para no proporcionar información sobre el paradero de su vástago, con todo y que es más que evidente que lo ayudaron a escapar hacia los Estados Unidos. ¡Tómala!

Sin embargo y después de la presión de la que fueran objeto al más alto nivel, es que hicieron lo que debieron hacer desde un principio, como es el de dejar muy en claro que una cosa es abstenerse de declarar para no testificar contra un familiar cercano, peeeero ooootra muy diferente es bloquear deliberadamente la investigación y acción de la justicia para protegerlo, como desde un inicio se ha percibido que ha sucedido.

Y para prueba está que cuando localizaron el carro participante, un Volkswagen de la línea Derby, de color blanco, nomás no dijeron a nombre de quien estaba registrado en el padrón vehicular, cuando aparecía como propietaria la misma Gabriela Esquer Olivarria; y por el estilo no difundieron la identidad de Natham Karim hasta que no lo balconearon por las redes sociales, por lo que así ha estado el sospechoso hermetismo. ¡Ups!

Más menos esos son los asegunes sobre esas indagaciones con relación a ese comentado atropellaminto, por como intuyen que han tratado de encubrir al causante, al que no por nada se le imputa la acción delictiva de homicidio en grado de tentativa, y que se agravara por huir del lugar de los hechos, pero que con la detención de sus “papis” se espera que ahora sí se entregue para que enfrente la consecuencia de sus actos. ¡Ajá!

Con lo que se demuestra aquello de que ¡No corras, o no huyas porque te irá “píor”!, como en esta ocasión por un solapamiento paternal mal entendido, y en este caso incomprensible porque conocen de leyes, y se supone que debieran de creer en ellas, pero hicieron todo lo contrario, por lo que habrá que ver qué novedades hay esta semana; en tanto que por lo pronto Ximena ya salió del hospital como Brenda. ¡Esa es la buena!

¡Manda mensaje balacera!…La que ya hizo crisis es la invasión del “Narco” en Hermosillo, y para seña está el enfrentamiento que tuviera lugar el pasado sábado por la tarde en las colonias Altares, Las Lomas y Coloso Alto, donde fueron ultimados tres sujetos generadores de violencia, dos de ellos con antecedentes criminales, al grado que intercambiaron fuego cruzado con las diferentes corporaciones. ¡Palos!

Y es que de acuerdo a los videos difundidos y que se hicieron virales, se observa el como los sicarios “le echaron bala” a los integrantes de las diferentes fuerzas del orden, que hasta parecía una tracatera de esas que se han suscitado en Caborca y esa narco zona, por como se escuchaba el rugir de las metralletas llamadas “cuerno de chivo”, resultando un trío de muertos, pero sin que se supiera de otros participantes. ¡Pácatelas!

En una balacera que inició en Altares, cuando un agente de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) fue agredido al hacer labores investigativas por homicidio y lesiones, pero de cuyo ataque resultó ileso, provocando una persecución y localización de los responsables en Las Lomas, donde abatieron a Julio César y Juan Jesús, a quienes les aseguraron armas largas AK-47 y AR-15. ¡Ñácas!

Mientras que el tercer mortífero evento se suscitó en el Coloso Alto, donde acribillaron a un individuo que accionó un arma contra de los elementos de seguridad, no obstante que su cuerpo no había sido identificado; además de que producto de esos choques armados encontraron otras armas de alto poder y equipo táctico, así como un vehículo sedán, lo que habla de que no eran ningunos improvisados, sino del crimen organizado.

Aunque lo más grave del caso es que a ese “Sábado Rojo” le han antecedido una seguidilla de ejecuciones como anteriormente no se habían visto, como es en el fraccionamiento Los Naranjos, el mismo Coloso y otros barrios, por lo que así de “caliente” se está poniendo la cosa en esta Ciudad del Sol, y sin que se vea el accionar del delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), Francisco Sergio Méndez. ¡Vóitelas!

Opera “Médico en tu Casa”…Con todo y que es un programa con el que no han echo mucha alharaca, como es el denominado “Médico en tu Casa”, implementado por el Ayuntamiento de Hermosillo, pero sí que es una estrategia muy saludable, por como mediante ese esquema están atendiendo médicamente a domicilio a ciudadanos en condición vulnerable, a los que además les dan un seguimiento. ¡De ese vuelo!

Porque de acuerdo a lo ventilado por el director de Salud Municipal, Luis Becerra Hurtado, es una cruzada asistencial para quienes no acuden a los servicios de salud, ya sea porque no tienen acceso, están impedidos físicamente, o carecen de la información necesaria, entre ellos los que sufren de alguna discapacidad, porque a pesar de cuentan con seguridad social y médica, pero no tienen quien los acompañe a la consultas. ¡Glúp!!

Es por lo que Becerra Hurtado enfatizara que: “Estamos trabajando para las personas en estado social o de salud vulnerable, con aquellas personas que están postradas en cama, embarazadas que no han tenido un control prenatal y menores de edad que nunca han acudido a una consulta médica”, eso porque generalmente se les diagnostica, pero ya no vuelven para ser consultados, o hay quienes ya no cuentan con movilidad.

Para ese fin disponen de un equipo médico, enfermera y una promotora de salud, y en caso de ser necesario intervienen la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, vía el DIF Municipal, como parte de una modalidad de una atención integral, porque a la par de que les brindan un tratamiento, también se hace la gestión para que los pacientes acudan a su unidad asignada, de acuerdo a la institución a la que están afiliados.

Así está el acierto del alcalde, Antonio Astiazarán Gutiérrez, para ir más allá de la función normal de la Comuna, por esa alianza que han hecho con la Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE e Isssteson. ¡Así el dato!

Alertan contra la rickettsia…Los que ahora sí que estarán haciendo valedero aquello de que ¡al que madruga Dios lo ayuda!, son los de la Secretaría de Salud, por como desde ya estarán poniendo en práctica un plan para contrarrestar la presencia de las garrapatas, que son las que provocan la rickettsia, y no es para menos, ya que en el 2022 se registraron 182 casos con 91 fallecimientos, y en el 2023 ya iban 25. ¡Ouch!

Ya que de una año a otro se dobleteó esa cifra, al dispararse en un 116%, pues en el 2021 hubo158 infectados por ese mal, con 42 defunciones, con una letalidad de 27%, misma que también subió al 50%, y es por lo que el director de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades, Jorge Laureano Eugenio, anticipara que ya se preparan ante la llegada del verano, por ser en la época de calor cuando abunda ese bicho. ¡Así la alerta!

De ahí que se anunciara que ya afinan una táctica de atención en las zonas más focalizadas, por ser en las que cada año se registra la mayor incidencia, al resaltar que: “En el tema de la fiebre manchada es un tema que necesita el trabajo en territorio, no es un problema que se encuentre en todo el Estado generalizado, tiene que ver en colonias como Las Minitas, 4 de Marzo, La Cholla, que son colonias repetidoras”. ¡Es el plan!

Al ser problema que se genera por la falta de higiene y saneamiento, por lo que la idea es contener posibles focos de infección, por lo que impulsarán acciones de roseado intradomiciliario; en tanto que en pisos de tierra buscarán colocar cemento, porque es uno de los principales espacios donde la garrapata tiende a permanecer; y el uso de collares de prevención para que perros y gatos no se contaminen en meses. ¿Será?

Ciertamente que apenas y hacen bien en adelantarse, ganandole tiempo al tiempo, por lo mortífera que es cada vez más ese padecimiento, como lo comprueba el que de cada dos personas que enferman una muere. ¡Dicen!

