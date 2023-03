Sin medias tintas

¡Queda exhibido Alcalde!

Caen policías “mafiosos”

“Sale” titular del Cecytes

¡Al fin actúan en Cobach!

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡Queda exhibido Alcalde!…Y al que sí que “le salió el tiro por la culata”, ante el trágico fin de semana que tuviera lugar en Caborca, es al polémico alcalde, Abraham David Mier Nogales, y es que derivado de un enfrentanmiento entre bandas rivales del “Narco”, con un saldo de 8 muertos, entre ellos un par civiles, es lo que propició que se supendieran las festiviades por el 166 aniversario de la Gesta Heroica del 6 de Abril.

Pues después de esa tacatera registrada en el marco de un evento de arrancones de autos en la zona del Río Asunción, y que luego se extendió por varias colonias, como la Pueblo Viejo, Infonavit y Misiones de Kino, ahora sí que “el horno no quedó para bollos”, y menos para ese tipo de fiestas, por el luto que causara el asesinato de dos personas inocentes que quedaran entre el fuego cruzado, y otro entre la vida y la muerte.

Y “píor” tantito porque el contrevertido “Cubano” Mier, como también lo apodan, en lo que es el baile principal de esos festejos tenía agendado como variedad central al cantante de narcocorridos, Luis R. Conriquez, mismo al que días antes quiso inmortalizar poniendole su nombre al bulevar El 30, de ahí que a raíz de lo sucedido el pasado domingo por la tarde, le dijeran pa´tras los filderse con ese concierto. ¡Órale!

De ahí que trascendiera que conociendo “lo mecha corta” que es Mier Nogales, es por lo que ante la recomendación que le hiciera el propio gobernador, Alfonso Durazo, de cancelar el show del mal afamado R. Conríquez, es por lo que suponen que optara por supender todas esas activides festivas con motivo de la fundación de ese municipio, por hoy en día estar más sitiado que nunca por el crimen organizado. ¡Palos!

Pero cualquiera que sea el caso, lo único cierto es que hay una indignación generalizada entre los ciudadanos, por como el narcotráfico ha rebasado a todos los niveles de autoridad, pero en especial a la Policía Municipal, por en teoría ser la primer respondiente, como lo exhibe el que los diferentes grupos criminales volvieron a convertir en campo de batalla a “Cabronca”, y como siempre exponiendo a la gente. ¡De ese pelo!

Ya que en esta ocasión quienes fueron víctimas de las balas perdidas de los pistoleros, son Emilio del Castillo Ballesteros, de 28 años de edad, hijo del empresario caborquense, Emilio del Castillo Díaz; y Gabriel Norzagray, de 60 años de edad, de oficio lavacarros, y a quien según esto sí le dispararon al salir corriendo de un domicilio para ir a buscar sus nietos, y es el porque de la consternación que hay. ¡Ni más ni menos!

Casi por nada es que con todo y que Abraham David lamentara “de los dientes para afuera” esos sangrientos hechos, a través de un video en las redes sociales, los asegunes, así como los chines y jotas en su contra no se han hecho esperar, por como una semana antes intentara homenajar a un interprete del genero grupero que es de lo que enaltece a esos capos que sólo generan adiciones, muerte y dolor entre la población. ¡Tómala!

En lo que es un enésimo choque armado que una vez más echara por tierra la reiterada justificación de las instancias de “Inseguridad”, de que sólo se trata de “ajustes de cuentas” entre las mafias, cuando lo cierto es que ya la mayorías están está quedando en medio, y para prueba está que en esa misma localidad meses atrás igual mataron a un novio al salir de la iglesia, al confundirlo con un jefe de sicarios. ¡De ese tamaño!

Caen policías “mafiosos”…Pa´ que vean el de a cómo la “Polecía” a todos los grados ya está metida hasta el túetano con el “Narco”, ahí tienen que acaban de arrestar a dos agentes de la Policía Municipal de Guaymas, por “colaborar” en el sonado crimen del químico, César Octavio, de 31 años, ocurrido el 1 de julio de 2022, cuando estaba estacionado en su auto Seat León, cerca del bar Hammer Heads, en San Carlos. ¡Ups!

Es por lo que el martes anterior arrestaron a Ramón Antonio “N.”, de 57 años un Policía Segundo de la Policía Preventiva Municipal, tras una acción de cateo en la colonia Monte Lolita; así como a Simón “N.”, de 43 años, nacido en Los Salazares, Tepic, Nayarit, al que ubicaron en el Ejido Santa María de Empalme, al imputarles haber “dado el pitazo” sobre la ubicación de César Octavio para que lo mataran. ¡Pácatelas!

Razón por la cual los de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en coordinación con la Semar, les ejecutaron una orden de aprehensión a los citados polizontes desleales y al servicio de la mafia, por homicidio calificado con premeditación, alevosía, ventaja y asociación delictuosa, lo que viene a confirmar los “sospechosísmos” que por siempre ha habido, de esa complicidad policial con la “maña”. ¡Ñácas!

Cabe aclarar que meses atrás ya también habían ejercido acción penal contra otros probables responsables de esa ejecución, entre los que están una tal María José “N.”, “La Merry” y/o “La Gorda” y/o “La 302”, a la que identificaron como la cabecilla de una célula delincuencial que operaba en ese puerto; además de Miguel Ángel “N.”, “El M6”; Jonás “N.”, “El 336”; y Leonardo “N.”, “El 306”; aunque de seguro debe haber más.

No obstante, es una infiltración de las Policías que no es privativa de la “Polichota” guaymense, y para prueba está que en la última refriega en Caborca, un reportero entregó a un joven de nombre Felipe, al que dizque le había robado su carro en medio de la balacera, y que después de subirse a su vehículo le pedía que no lo entregara porque lo iban a matar, y así sucedió, al otro día aparecer ejecutado con un narcomensaje. ¡Glúp!

“Sale” titular del Cecytes…Con todo y que se tardaron, pero finalmente “renunciaron” a la hoy ex directora general del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos de Sonora (Cecyte$), Gracia Alicia Anduro Grijalva, por las irregularidade$ detectadas en una licitación a todas luce$ amañada para una compra de libros con un sobreprecio millonario, en un evidente acto de corrupción. ¡Vóitelas!

O séase que así terminó de “de$tapar la cloaca” el de la Contraloría Estatal, Guillermo Noriega Esparza, al revelar que Anduro Grijalva presentó su renuncia “voluntaria” el pasado viernes, según esto para permitir que sigan las investigaciones y se llegue hasta las últimas consecuencias en el deslinde de responsabilidades por esas obvias machincuepa$ con las que se fueron de pa$o, en cuanto al “inflado” costo de esos textos. ¡Zaz!

Toda vez que no era posible que primero suspendieran y luego cesaran a seis funcionarios del Cecyte$ implicados en esa obvia tran$a, y que a Gracia Alicia no la tocaran, cuando por sentido común se deduce que no se mandaban solos; así como los integrantes del Órgano Interno de Control de esa “Prepa”, y es por lo que terminaran de agarrar “corte parejo”, después de que los sacaran a flote al hacerse pública esa corruptela.

Así que es un “corte de cabeza” que ojalá y sirva de escarmiento, para que se vean en el espejo de la aludida ex funcionaria originaria de Etchojoa, y a la que esperan que después no “premien” con alguna candidatura, o a su hijo, después de lo “quemada” que saliera, y “escupiendo para arriba”, por como vía la cartita que le enviara al “Gober”, Alfonso Durazo, pretendiera “lavarse las manos”, al estilo de Poncio Pilatos.

Al más menos exponer en su misiva, que si no tuvo los mejores resultados, es porque el equipo de trabajo no estuvo a la altura de las circunstancias, como dando a entender que ella no los había designado; sumado a que se quejó de haber sido blanco de “golpes bajos”, al haber sido exhibida como una corrupta y ladrona, por lo que como dicen, “se tiró al piso para que la levantaran”, pero cuando ya estaba más que “chamu$cada”.

Aunque lo único verídico de todo eso, es que mínimo fueron omisos del como compraron un librerío encarecido en varios millones, y sin que nadie se diera cuenta, o más bien se “hicieron de la vi$ta gorda”.

Al fin actúan en el Cobach…Derivado del como ya no pudieron seguir “tapando el sol con un dedo”, sobre el acoso escolar que afloró que hay en los Cobach, es por lo que al director general, Rodrigo Rosas, no le quedó “díotra”, más que reconocer que ya procedieron a investigar las denuncias que hicieran públicas las alumnas del plantel Reforma, durante una protesta para desenmascarar a varios maestros. ¡Qué tal!

Porque con todo y que Rosas Burgos ahora salga con que no tolerarán esa clase de abusos deshonestos contra el estudiantado, la cruda realidad es que la directora de esa escuela, Denisse Lucía Gastélum Rojero, los había ignorado, y de alguna forma solapado, con el pretexto de que no existían pruebas, al grado de que es hora de que ni la bocaa abierto, cuando debería de ser la primer agraviada por su “calidad” de mujer. ¿Qué no?

Eso al Rodrigo Arturo “apechugar” y aceptar que con anterioridad ya les habían reportado un caso en esa escuela, ubicada en avenida Reforma y Luis Orcí, el cual turnaron al Órgano Interno de Control del Colegio de Bachilleres de Sonora (Cobach), pero sin que actuaran como lo demandaban las circunstancias, y es por lo que ante esa impunidad que se incrementaron, hasta que ya no aguantaron y protestaron. ¡Así la indolencia!

Por lo que a Rosas sí que le queda como anillo al dedo aquello de que ¡Vale más tarde que nunca!, porque después de esa ventaneada que “le pegarán”, junto a la gris y tachada de encubridora de Gastélum Rojero, es que ventilara que a tres de los profesores señalados de “rabos verdes” ya se les separó de las clases, siendo reubicados a otras actividades escolares que no incluyen alumnos, en lo que concluye el proceso investigativo.

No en balde es que deducen que de no haber sido por esa presión de las afectadas, seguirían siendo impunemente acosadas, como desde hacía buen tiempo, por lo que aunque se escuche feo, pero a lo mejor Rodrigo y Denisse Lucía estaban esperando a que las violaran, para entonces sí actuar, y es por lo que es una denuncia que ya llegara la Fiscalía General de Justicia del Estado, por lo que habrá que ver en qué para.

Correo electrónico: [email protected]

Comparte esto: Twitter

Facebook