Sin medias tintas

¡Actúa CEDH en el Cobach!

Sacan a flote” al de Aguah

Hacen mutis ante ejecución

Dan una exhibida a Rectora

Por Martín Romo (El Verdugo)

Actúa CEDH en el Cobach…Y con la ya ni tan novedad de que el director general del Colegio de Bachilleres de Sonora (Cobach), Rodrigo Arturo Rosas Burgos, no actuó por mutuo propio ante las denuncias de acoso que afloraron por parte de alumnas del plantel Reforma contra los maestros, sino por la queja de oficio que promovió la CEDH, a raíz de la manifestación que realizaran el pasado jueves 16 de marzo. ¡Zaz!

A ese grado está la desenmascarada que “le pegara” el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Luis Fernando Rentería Barragán, al ya tachado de solapador de Rosas Burgos, al trascender que se le hizo llegar una medida cautelar para solicitarle separar del cargo al profesor acusado de acosador, en lo que llevan a cabo las investigaciones para deslindar responsabilidades. ¡De ese pelo!

Ante lo que se intuye que de no haber sido por la intervención de Rentería Barragán, se da por descontado que a pesar de los pesares, o de esa ventaneada, muy seguramente que lo habrían mantenido impartiendo clases, aunque cabe apuntillar que son varios los denunciados por las estudiantes, por entre otros estar los de las materias de Educación Física, Ética, Biología, Química y Geografía, e inglés. ¡Así la ventaneada!

Si se analiza que lo que es la directora de esa preparatoria de nombre “Prof. Jesús Guillermo Careaga Cruz”, localizada en las calles Luis Orcí y Guadalupe Victoria, en la colonia Balderrama, y la que se le conoce como Cobach-Reforma, una tal Denisse Lucía Gastélum Rojero, por el estilo “le habían valido” esas quejas que reiteradamente le hicieran, al salir con la excusa de que no existían pruebas, pero sin siquiera investigar.

Pero eso y más podría esperarse a partir de la actitud encubridora que asumiera el propio Rosas Burgos, al intentar justificar que esas protestas se acrecientan los 8 de marzo, que es cuando se celebrá el Día Internacional de la Mujer, y es por lo que las manifestantes colocaran uno de los famosos “tendederos” para denunciar, y el cual hacen saber que lo mandó a retirar Gastélum Rojero, para que “no agarrara vuelo”.

De lo que se saca por dedución que era una problemática para nada nueva, que no había sido atendida como lo exigían las circunstancias, por la gavedad del hostigamiento sexual que sufren dichas preparatorianas de los profesores, y sin que procedieran en su contra, aun y cuando Rodrigo Arturo reconoció que ya había un caso se que turnó al Órgano Interno de Control de esa institución, pero que a todas luces se “archivó”. ¡Ñácas!

Sin embargo y por presión de las mismas afectadas, es que se hiciera público ese abuso del que eran objeto con la evidente complacencia de las “autoridades” del Cobach, por lo que así está la quemada para Rosas y Denisse Lucía; así como para el secretario de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda Bustamante, por ser la cabeza del sector educativo, al menos en teoría, porque en la práctica ha estado “pintado”. ¡De ese tamaño!

Por ser un movimiento de protesta por el que la Fiscalía General de Justicia del Estado ya también abriera una capeta investigativa para indagar y entrevistar a los directivos escolares, porque con todo y que todavía no se interponía una querella formal, ya adelantaron que están a disposición de las víctimas para brindarles atención y acompañamiento, a fin de hacerles justicia y proceder contra los acosadores y se sepa quiénes son. ¿Será?

“Sacan a flote” al de Aguah…Quien dan cuenta que se está confirmando que “$e está pa$ando de largo”, es el por algo cuestionado director de Agua de Hermosillo (Aguah), Renato Ulloa Valdez, al salir a flote que desconocen el consumo real de un 57% de las tomas activas registradas, por lo que esos usuarios se encuentran entre los que pagan su consumo con una “cuota fija” al no contar con medidor. ¡Tómala!

Aunque el meollo del asunto, o de ese “desmedido robo”, como ya es calificado, por no haber una medición acuática, radica en que en la mayoría de los casos les aplican un cobro más alto a los ciudadanos consumidores, comparado con el servicio que les suministran, y es ahí donde dicen que está el negociazo redondo que está haciendo el leonino de Ulloa Valdez, al “facturar” de más. ¡Así la vaquetonada!

Y en lo que no es un dato “volado”, o inventado, sino amparado en el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública de varios municipios por parte del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), y que abarca hasta el Ejercicio Fiscal 2021, y en lo que es una cobranza alterada que han continuado haciendo hasta la fecha, y cada vez “píor”, por como “le han cargado la mano” a la ciudadanía. ¡Mínimo!

Pues para quien dude de lo anterior, o de esa e$quilmada por parte de Renato en perjuicio de los hermosillenses, está el hecho de que no conformes con esa facturada ya fijada, resulta y resalta que ahora se las han estado incrementado mensualmente, por lo que en la mayoría de los casos ya liquidan más que los que tienen medidores, por lo que de esa forma es que están disfrazando ese atraco. ¡Pácatelas!

Tan es así que un reflejo de ese abusivo exce$o en los cobros de Aguah, es que al que se le han disparado los reportes por ese motivo, es al de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), Ignacio Peinado Luna, toda vez que el pretexto que pone Ulloa es porque carecen del sistema de medición, cuando es su obligación el colocarlos, pero la cuestión es que siembre han tenido un déficit, y cuando hay los venden al doble. ¡Ouch!

Más menos así está esa enésima evidenciada para el de ese organismo operador, a la par de que el ISAF igual ventiló que se ignora la calidad del agua que beben los habitantes del 33% de los 27 entes revisados; al no comprobar los estudios que deben de aplicar para avalarla, por lo que así también está ese pero. ¡Vóitelas!

Hacen mutis ante ejecución…Al que sí que le queda aquello de que ¡cuando veas las barbas de tu vecino cortar!, o en este caso ejecutar, pon las tuyas a remojar, o prevenir, es al coordinador de los Centros de Readaptación en Sonora, Nicolino Cangiamilla Enríquez, derivado del asesinato del que acaba de ser blanco el Jefe de Custodios del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No 11, Óscar Manuel, de 45 años.

Eso luego de que alrededor de las 6:00 horas del pasado martes, en las inmediaciones del bulevar Gaspar Luken, entre Paseo de la Realeza y Acacia Oriente, en California Residencial, al Norte de la ciudad, muy cerca de su domicilio, fuera acribillada la víctima cuando se dirigía a esperar la unidad de transporte que lo trasladaba a su trabajo, ubicado en el kilómetro 33 de la carretera 100 que conduce a Bahía de Kino. ¡Ups!

Toda vez que Óscar Manuel presentó varios impactos de bala, uno de ellos en la cabeza, lo que hace presumir que hasta el tiro de gracia le dieron, por lo que así estuvo esa desgracia sobre la cual ninguna instancia comentara nada, salvo los de la Fiscalía Estatal, al manejar que investigarán sin dejar de lado ninguna línea de investigación, cuando es un crimen que deja entrever que debe “tener un mar de fondo”. ¡Ni más ni menos!

Si se parte de que en esos penales federales es donde recluyen a los presos de alta peligrosidad, sobre todo los que están implicados en los delitos relacionados con el narcotráfico, secuestro y puras fechorías de esas cometidas por grupos del crimen organizado, pero ni así tampoco ha dicho ni media palabra el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), Francisco Sergio Méndez, por ser un ámbito de su competencia.

No obstante al que más le valdría el “blindarse” ante un posible “efecto domino” por esa ejecución, es a Cangiamilla Enríquez, por estar relacionada con el rubro que opera, y además porque no hace mucho que enfrentaron un atentado parecido, lo que deja entrever que a los delincuentes les pudiera estar dando por presionar al sistema carcelario con el clásico: “Copelas, o cuello”, que no descartan que ya esté sucediendo.

De tal forma que así están los “sospechosísmos”, y más después de ese hermetismo en torno a esa muerte.

Dan una exhibida a Rectora…A la que vaya que le queda el dicho de ¡Cuidate de las aguas mansas!, no mensas, es la tan llevada y traída rectora de la Universidad de Sonora (Unison), María Rita Plancarte Martínez, por la exhibida que le están dando, al ahora acusarla de estar metiendo las manos en el proceso de elección de los nuevos órganos colegiados contemplados en el recién aprobado marco legal. ¡Palos!

Porque así le están poniendo los puntos sobre las íes a Plancarte Martínez los del Frente por la Democratización de la Universidad de Sonora, presidido por Sergio Barraza Félix, al denunciar que no se resiste a dejar la simulación en la implementación de la nueva Ley Orgánica 169, después de que eliminaran la Ley 4, al pretender impulsar a sus incondicionales para que ocupen diferentes posiciones. ¿Cómo ven?

Es por lo que Barraza Félix no se anduviera con miramientos para echarle en cara a María Rita que está queriendo sesgar la selección de los que deberían de ser los mejores candidatos, y para lo que denuncian que está operando a través de su secretario Académico, un tal Benjamín Burgos, al que aseguran que ha mandado a “darle línea” a los diferentes departamentos de la Máxima Casa de Estudios. ¡Así el dato!

En esos términos está el intervencionismo que están denunciado, de parte de Plancarte y sus malas compañías, con la intención de amañar las votaciones para sacar a representantes del personal académico, estudiantil, manual y administrativo, vía el otorgamiento de plazas vacantes y el financiamiento de algunas sociedades de alumnos, para que los que lleguen a esos cargos tengan una relación directa con la rectoría que encabeza.

No en balde es por lo que ya presentaran una serie de impugnaciones ante la Comisión Electoral Universitaria, con referencia a las convocatorias para elegir a los representantes del Colegio Universitario, Colegio de las Facultades Interdisciplinarias y Colegios Departamentales, que ya fueron publicadas, por el supuesto manipuleo que hay para seguir teniendo el control como cuando estaba la desparecida Ley 4.

Correo electrónico: [email protected]

