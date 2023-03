Sin medias tintas

“Focos rojos” en guarderías

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡“Focos rojos” en guarderías!…Y las que son más que evidente que apenas son la punta del iceberg, son las seis guarderías infantiles que han sido clausuradas en lo que va del 2023 por la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Coordinación de Protección Civil estatal, por ser fallas de lo más elementales las que les han detectado, lo que deja entrever una obvia falta de regulación. ¡De ese pelo los “focos rojos”!

Si se toma en cuenta que esos cierres han sido consecuencia de denuncias ciudadanas, y no de la acción de supervisión de los inspectores de “Desprotección” Civil del Estado, de la que es titular Juan González Alvarado, aunado a que ese tipo de reportes se han canalizado a través del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) nacional, y no por medio de esa instancia, lo que a querer y no, pero deja mucho que desear.

Y es que ese reducido número de esa clase de albergues que han suspendido no son nada, comparados con los alrededor de 243 que operan en Sonora, entre oficiales y particulares, lo que habla de que si realmente se abocaran a checarlos, muy probablemente que iban a salir a flote una gran cantidad de los que están en pésimas condiciones, si se parte de que muchas de ellas funcionan de manera improvisada. ¡Zaz!

Tan es así que para prueba está que han seguido detectado una constante, como es el que continúan mal adaptando casas para convertirlas en esas estancias, e incluso algunas de ellas son de las llamadas “pichoneras”, pero lo más grave que es que inician operaciones irregularmente, al no contar ni con los permisos correspondientes, con lo que ponen en riesgo la integridad de los niós que atienden. ¡Vóitelas!

Sin embargo es algo que a González Alvarado y sus malas compañías “les ha pasado de noche”, por como nomás no las han descubierto por su cuenta, a pesar de las anomalías que presentan, como el que no contaban con un programa interno de seguridad, así como tampoco seguro de responsabilidad civil, dictamen eléctrico, simulacros previos, extintores, retardantes de fuego y salida de emergencia. ¡Así las deficiencias!

Un mal ejemplo de eso son las suspendidas y llamadas Champs Kids, Risas y Pasitos, Kids Club, y “Dulces Recuerdos”, ésta última localizada en la populosa colonia Las Lomas, con lo que queda claro que “se han untado” con la famosa Ley 5 de Junio, que se creará a raíz del incendio ocurrido en la Guardería ABC, en el que murieran 49 niños en el 2009, en lo que es un reflejo de que no han aprendido la lección. ¡Tómala!

“Se duerme” John Milton Jr.…Al que vaya que se le olvidó en que ciudad estaba, es al famoso caballero de la hipnosis, John Milton Jr., como para que ahora sí que “se durmiera” y le robaran sus pertenencias durante un presentación que tuviera la noche del pasado miércoles en el teatro del Itson de Obregón, por lo que de esa forma se acrecentó la mala fama de esa insegura municipalidad cajemense.

Porque a ese grado dejaron sin cartera, identificaciones y teléfonos celulares al reconocido hipnólogo, luego de que confiadamente las colocara en el camerino para salir al escenario y hacer su show, por lo que al regresar “anda vete”, porque ya no las encontró, pues ya habían cambiado de dueño, como lo revelera a través de un video que difundiera en sus redes sociales, donde diera cuenta de ese atraco del que fuera blanco.

Aunque el afamado hipnotista hizo hicapié de que entre las cosas hurtadas van unas cartas que sus hijas le hicieron hace más de 20 años, y que son de un gran valor sentimental, por lo que pidió la ayuda de la población para recuperarlas, y hasta ofreció una recompensa, al precisar que el resto de las cosas las puede reponer, como son las tarjetas de crédito, licencia de conducir, y otros artículos que “le volaron”. ¡Palos!

Así estuvo “el bajón” que le pegaron a John Milton hijo, en el marco de la gira que actualmente realiza por Sonora para dormir y divertir a la gente, y con el que sí que lo atrasaron, al relatar que en el lugar del robo no hay cámaras de video vigilancia, aunado a que todos los accesos estaban cerrados, ante lo que deducen que debieron entrar por la puerta principal, de ahí que lo más probable es que sea alguien que conocía el área.

Pero cualquiera que sea el caso, quién sabe si luego de eso a dicho personaje del hipnotismo le queden ganas de volver a Cajeme, después de que “en carne propia” comprobara el porque está catalogada como una de las ciudades más inseguras, no sólo de México, sino del mundo, con todo y que de entrada a donde vaya, mínimo va a compartir lo que ahí le pasó, lo cual en nada la abonará a la famita que de por sí ya tiene ese municipio.

Eso luego de que lo afectaran no sólo en los material, sino también en cuanto a sus sentimentos, de ahí que lo único que ya le interesaba era el poder tener de nueva cuenta los regalos escritos de sus vástagas. ¡Mínimo!

Amplían legalizada de autos…Y por las tantas veces que ya han extendido el plazo para la regularización de los “autos chueco”, como ayer de nuevo lo anunciara el “Prejidente”, Manuel López Obrador, y que por ser la tercera se espera que ahora sí sea la vencida -Ajá-, es por lo que se corre el riesgo de que México ya parezca un yunque de los Estados Unidos, por los tantos carros viejos que están legalizando.

Casi por nada de la percepción ciudadana que ya hay, de que están prolongando esa mexicanización por el “lanón” que están $acando, por encima de que digan que lo hacen por cuestiones se seguridad, al argumentar que hay delitos que cometen con ese tipo de vehículos ilegales, y que no pueden identificar a los dueños originales porque no están registrados, ya que los ingresan de contrabando para la venta y hacer negocio.

Para muestra está el reciente “corte de caja” que hiciera la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, al revelar que, desde marzo del 2022, al 21 del presente mes, ya han regularizado un millón 319 mil 438 de esos “chocolates rodantes” en los 14 Estados donde opera ese programa federal, de los cuales 148 mil son de Sonora, con un ingreso de $3 mil 298 millones 595 mil pesos. ¡De ese vuelo!

En lo que es una millonada que suponen que en su totalidad están destinando para el bacheo y rehabilitación de calles en las municipalidades que están participando en esa regularizada, con lo que estilan que “están matando varios pájaros de una pedrada”, debido a que las citadas Entidades también están teniendo una importante captación por el emplacamiento de ese carrerío que están convirtiendo en nacionales. ¡Órale!

De ahí que esté de más el apuntar que los que seguirán haciendo “su agosto” de aquí y hasta el próximo 30 de junio, son los loteros que se dedican a esa clase de contrabandeada vehicular, misma que terminaba el 31 de marzo en curso, y es que ahora hasta los promocionan con la leyenda ¡Listo para regularizarse!, por lo que a ese punto ha llegado ya la desfachatez, por de a cómo los siguen metiendo por la frontera gringa. ¡Qué tal!

Alarma muerte de peces…La que dan cuenta que sigue siendo “una bomba de tiempo” para la salud de los habitantes y visitantes del puerto de Yavaros, municipio de Huatabampo, es la recurrente mortandad de peces que se ha presentado a lo largo de los años, como ahora ocurriera el 17 de enero del 2023, cuando de nuevo cientos aparecieron muertos en la orilla del mar, y sin que las autoridades actuaran. ¡Pácatelas!

Ya que a lo más que se llegó es a que los de la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora (Coesprisson), enviaran un boletín informativo con la advertencia de que se prohibía el consumo de mariscos en lo se daba a conocer un dictamen sobre la causa de esa muerte en masa de esas especies marítimas, como una forma de prevenir que algo por el estilo les pudiera suceder a los humanos.

Lo que de alguna manera demuestra que las leyes habidas y por haber sobre el cuidado y protección ambiental en esa bahía son “letra muerta”, es que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), una vez más no hayan procedido en consecuencia, o como lo demanda esa problemática que a todo mundo alarma cada que vuelve aflorar. ¡Glúp!

Derivado de que no es la primera ocasión que se suscita ese fenómeno mortuorio que volvió a “encender los focos rojos”, por anteriormente haberse registrado la primera en 1986; luego la mayor de todas en 1990; y posteriormente otras más pequeñas en el año 2000 y 2015, y al parecer provocadas por la contaminación de aguas negras e industriales de varias localidades que se descargan en esa bahía. ¡Ni más ni menos!

Aun así, y con todo y ese repetitivo suceso que a todos atemoriza y pone en riesgo, lo que es un tal Juan Manuel Vargas López, que hasta el último tiempo aparecía como representante de la Semarnat en Sonora, ni así se han dignado a intervenir para conocer la verdadera causa de ese muerterío de pescados. ¡Así la intriga!

