“Seguramente hubo algún accidente”: AMLO no sabía de incendios en refinería Deer Park

El presidente López Obrador dijo no tener información sobre los reportes de incendios en la Refinería Deer Park, que pertenece a Pemex

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, minimizó el incendio que ocurrió en la refinería Deer Park, la cual se encuentra ubicada en Texas, Estados Unidos.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador apuntó que dicha instalación perteneciente a Petróleos Mexicanos (Pemex) se encuentra funcionando bien, y que si hubiera pasado algo grave ya le hubieran informado sobre dicha situación.

No tengo información, seguramente hubo algún accidente, pero la refinería está funcionando muy bien, arriba de 80 por ciento, procesa 340 mil barriles diarios de crudo, incluso con utilidades”, dijo.

“Puede ser que haya ocurrido un accidente (…) no me lo reportaron, seguro no fue algo mayor, si no, me hubieran dicho”, puntualizó el mandatario mexicano.

Pemex apuntó que el incendio en Deer Park se habría registrado dentro de los límites de la instalación.

Con información de López-Dóriga Digital

