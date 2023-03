Aumenta decepción de mexicanos con AMLO; Asegura Ulises Ruiz

El aspirante a candidato independiente a la Presidencia de México, dijo que el actual mandatario ya no tiene las simpatías de los 30 millones que lo llevaron al Poder

El aspirante a candidato independiente a la Presidencia de la República, Ulises Ruíz Ortiz, asegura que hay muchos mexicanos decepcionados de los resultados de la 4T como gobierno y que serán los que derroten al partido de AMLO en las próximas elecciones.

Pero, para lograr lo anterior, se deben generar las condiciones necesarias para que la sociedad civil participe de manera más activa y efectiva en las próximas elecciones, formando parte de la oferta electoral.

En lo que fue su tercera visita al colectivo de periodistas y comunicadores conocido como la Mesa Cancún, el ex gobernador de Oaxaca, afirmó que todos los partidos, en la actualidad, incluido Morena, están acabados, rebasados, lo cual se pudo constatar en las dos marchas multitudinarias de la sociedad civil que han tenido lugar a lo largo y ancho del territorio nacional en defensa del INE y en su rechazo al llamado ‘Plan B’ de López Obrador.

Él mismo, al igual que muchos líderes de partidos de oposición fueron testigos de que en la marcha y concentración del 26 de febrero hubo cerca de un millón de personas, que no fueron acarreadas, ni amenazadas, ni causaron destrozos. Mostraron un enorme poder.

Ulises Ruíz realiza una gira por todo el país, en la cual propone que todos los ciudadanos inconformes con los resultados de este gobierno se animen a registrarse como candidatos independientes a todos los cargos que se disputarán en las elecciones del 2024, las más grandes e importantes de la historia de nuestro país y en las que se definirá el futuro de la incipiente democracia mexicana en las próximas décadas.

Comentó que para generar las condiciones de una participación más activa de la sociedad civil en los procesos electorales, está recorriendo y llevando su mensaje en aquellos 166 municipios de los más de dos mil 420 existentes, que son donde viven 60 de los 93 millones de ciudadanos que conforman el listado nominal.

Ese conglomerado constituye la clase media, la llamada “aspiracionista” por el Presidente López Obrador y está integrada por mexicanos que trabajan por su propia cuenta; micro, medianos y grandes empresarios, profesionistas y demás, que día a día luchan por llevar el pan a la mesa de su casa, apunta Ulises Ruíz.

Para ganar en el 2024 hay que reorganizar las campañas sencillas, a ras del suelo, de contacto con la gente y dirigirlas hacia esos 60 millones de mexicanos que NO dependen de los programas sociales.

“Tenemos que hacer conciencia de que ya no es posible gastar aquellas enormes sumas de dinero en publicidad de todo tipo, como espectaculares y demás, pues la gente ya no ve eso con buenos ojos, además de que no se puede competir con dinero ante AMLO, porque él dispone de muchísimo dinero a la hora que sea y, además, como ya hemos visto, le gusta mucho gastar”, expresó.

El también presidente de la organización civil “Por el Rescate de México” sostiene que sí se le puede ganar a López Obrador, pese a los índices de popularidad del mandatario pues, al final, la gente castiga o premia la buena y la mala administración y AMLO, pese a tener mucha aceptación, su gobierno de escasos resultados está mal calificado.

Y agrega: “El voto de los pobres, es el voto gobiernista y ese es el único con el que cuenta ya Andrés Manuel, que es alrededor de los 15 millones, los que salieron a votar en la consulta popular del juicio a los ex presidentes, a diferencia de los 30.3 millones que le habían dado su apoyo en el 2018”.

Hizo un diagnóstico muy crítico de la economía de México en manos de la llamada Cuarta Transformación, en el que la inseguridad pública es el principal problema de los mexicanos, el sistema de salud está colapsado, lo mismo que el educativo, al tiempo que la inversión privada está ausente´. Los programas sociales por sí solos no generan crecimiento ni desarrollo, advierte.

Advirtió que los partidos políticos y sus dirigentes deben renovarse y dejar de conducirse como lo hicieron el siglo pasado. “Andrés Manuel mismo es un gobernante pasado de moda, cuyo esquema de gobierno coloca a México en una etapa regresiva de por lo menos 50 años”. Sin embargo, aclara que buscará la candidatura independiente en un proceso abierto; pero, que “si no la consigue, se sumará a la oposición, “porque de lo que se trata es de detener a AMLO y evitar que la democracia desaparezca”.

