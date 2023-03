México y EU “chocarán” en Semifinales de Final Four

Habrá Clásico internacional; Estados Unidos fue el mejor clasificado de las selecciones que obtuvieron su boleto al Final Four de Concacaf, México el peor; el Tri conserva mala racha ante los norteamericanos

México, Estados Unidos, Canadá y Panamá, serán las selecciones que disputarán el Final Four de Concacaf el próximo mes de junio en Las Vegas, donde el combinado de las ‘Barras y las estrellas’ buscará el bicampeonato.

A diferencia de la edición celebrada en 2019-2020, Honduras no consiguió su boleto y Costa Rica lo perdió de última hora ante Panamá, ya que estaba obligado a vencer a los canaleros en San José para quedarse con el boleto, situación que no ocurrió.

De acuerdo al sistema de competencia, se consideraron los puntos obtenidos en la fase de grupos de la Nations League 2022-2023 por las cuatro selecciones clasificadas al Final Four, enfrentándose 1 Vs 4 y 2 Vs 3.

Estados Unidos cosechó 10 puntos (+12) producto de 3 victorias y un empate.

Panamá sumó 10 puntos con 8 goles a favor en el Grupo B.

Canadá se adueñó del Grupo C obteniendo tres triunfos por una igualada (9 puntos).

México, es el peor clasificado de los cuatro líderes al sumar 8 puntos y una diferencia de +5.

Por lo tanto, las Semifinales de Final Four enfrentarán a México contra Estados Unidos y a Canadá se medirá ante Panamá.

Los partidos de Semifinales se llevarán a cabo el próximo 15 de junio en Las Vegas; la final, y el partido por el tercer puesto, se llevará a cabo el 18 de junio.

Finalmente será hasta la siguiente edición (2023-2024) de la Nations League donde se definirán los 6 cupos que tendrá Concacaf para participar en la Copa América 2024.

Cabe señalar que la edición de la Nations League 2023-2024 cambiará de formato, ya que México, Estados Unidos, Canadá y Costa Rica comenzarán su andar en Cuartos de Final, donde los ganadores de dicha etapa conseguirán su pase a la Copa América 2024, mientras que los perdedores disputarán una especie de Repechaje entre los cuatro para obtener los últimos 2 cupos.

