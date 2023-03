Van 20 pesistas de Sonora a nacionales Conade

Logran su pase en Macro Regional; La cifra podría aumentar ya que se cuenta con más halteristas que ya tienen sus marcas ganadas

La delegación sonorense de levantamiento de pesas sumó 20 primeros lugares en el Macro Regional que tuvo lugar en Tijuana, Baja California, los cuales representan plazas directas a los Nacionales Conade 2023.

No obstante, el número de pesistas que acudirán al nacional con la camiseta de Sonora habrá de incrementarse, pues más levantadores sonorenses alcanzarán plazas en base a sus marcas, aunque deberán esperar la notificación la cual recibirán hasta el término de todos los Macro Regionales en el país.

En la primera jornada de acciones, el sábado, Sonora consiguió cinco plazas nacionales, posteriormente, el domingo, aseguró siete, y el lunes, en la última jornada de competencias, alcanzó ocho boletos.

El lunes, en el cierre de actividades en el CAR de la ciudad fronteriza, las campeonas nacionales Noemí Rodríguez (Sub 23 en los más de 87 con 248 kilos totales) y Karla Ortiz (Sub 23 en los 64 con 212) lideraron la actuación sonorense en la tarima al coronarse monarcas macro regionales.

También se alzaron con cetros: Jesús Enrique Martínez (Sub 23 en los 81 con 285 kilos totales), Juan Andrés Verdugo (Sub 23 en los 61 con 200), Juan Eduardo Barreras (Sub 23 en los 67 con 230), Carlos Armando Félix (Sub 23 en los 73 con 225), Judith Alejandra Jiménez (Sub 20 en los 87 con 160) y Germán Jesús Medina (Sub 23 en más de 102 con 317).

A los halteristas que conquistaron títulos en la segunda jornada (el domingo) los encabezaron los campeones nacionales Naomi Montes (Sub 20 en los 49 con un total de 160 kilogramos) e Ihann Barreras (Sub 20 en los 81 con 287).

Además de Anthony Vázquez (Sub 20 en los 55 con 193 kilos totales), Derek Acosta (Sub 20 en los 61 con 237), Rocío Alejandra Rodríguez (Sub 15 en los 76 con 149), Célida Piña (Sub 17 en los 64 con 158) y Melissa Alejandra Plascencia (Sub 20 en los 45 con 118).

El sábado ficharon su estancia en los Nacionales Conade 2023: Ana Paula Torres (Sub 15 en los 59 con 131), Rodolfo Alejandro Rodríguez (Sub 17 en los 67 con 242), Carlos Jael Corona (Sub 15 en los 89 con 173), Demiam Hernández (Sub 15 en los más de 89 con 200) y Christian Canizález (Sub 17 en los más de 102 con 210).

