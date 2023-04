“Me partió el alma”: AMLO sobre tragedia de migrantes en Ciudad Juárez

López Obrador reveló que, después de Tlahuelilpan, le ha dolido mucho el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez

El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el incendio donde murieron 39 migrantes en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, es es uno de los casos que más le ha afectado en lo que va de su Gobierno.

En la conferencia matutina de este viernes en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador detalló que este hecho le “partió el alma”.

“Yo les digo algunas cosas, primero, lo doloroso que ha sido este caso para mucha gente y lo confieso, me ha dolido mucho, me ha dañado”. dijo.

Yo he tenido momentos difíciles, de los más difíciles, fue lo de la explosión de Tlahuelilpan, ese ha sido el acto más duro, el que más me ha afectado anímicamente, y luego este, este me conmovió, me partió el alma”, expuso.

El mandatario mexicano anunció que visitará este viernes Ciudad Juárez,, tras el incendio que mató el lunes a 39 migrantes, aunque evadió responder si se reunirá con los lesionados.

“Voy a estar atendiendo la parte médica, básicamente, lo que me importa más es la atención a los heridos. No sé (si voy a visitar a las víctimas), pero sí voy a tener una reunión con los médicos para procurar que no les falte nada, que podamos salvarles la vida, ahora es lo fundamental”, indicó.

En su rueda de prensa diaria, el mandatario indicó que pedirá a los médicos “una revisión de todos los heridos para que no les falte nada”.

Sus declaraciones se producen mientras crece el escrutinio sobre el Gobierno de México tras el incendio del lunes en una estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos.

Bajo custodia del Estado había casi 70 migrantes de Guatemala, El Salvador, Colombia, Ecuador y Venezuela retenidos para su deportación.

Entre los 39 migrantes muertos hay seis hondureños, siete salvadoreños, 18 guatemaltecos, un colombiano y siete venezolanos.

Mientras que entre los 28 heridos hay cinco de El Salvador, 10 de Guatemala, ocho de Honduras y cinco de Venezuela

Con información de López-Dóriga Digital

Comparte esto: Twitter

Facebook