Repararán hundimientos en obras de la calle De la Reforma

Se rehabilitarán 20 calles; Se aprovechará el asueto de Semana Santa para realizar los trabajos de mejora y renivelación de la vialidad

En 20 de las 21 cuadras intervenidas de la calle Reforma desde el bulevar Luis Encinas hasta la calle Mendoza, se presentaron hundimientos del pavimento por fallas en trabajos de compactación en zanjas por parte de Agua de Hermosillo, reveló Gerardo Togawa Espinoza.

El director de Infraestructura de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), dijo que, durante este periodo de asueto por la Semana Santa, se llevarán a cabo trabajos de mejora y renivelación de vialidades.

Precisó que son 20 cuadras donde se detectaron hundimientos de carpeta de uno hasta siete centímetros y, entre siete y 10 cuadras el asentamiento es más pronunciado.

Togawa Espinoza señaló que el próximo jueves por la noche iniciarán con la reparación de estos asentamientos y se prevé queden concluidos esa misma noche.

Recordó que son 210 tomas y descargas en el tramo de la Mendoza al bulevar Luis Encinas dónde se presentaron estos hundimientos, mismas que serán revisadas para reparar el problema.

“Donde exista mayor hundimiento vamos a abrir el cajón, sacar el material para volver a compactar y tirar la carpeta, y en los que tengan cerca de un centímetro o menos, se harán renivelaciones en cada uno de ellos”, explicó.

Asimismo, Francisco Córdova, vicepresidente de comisión de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), manifestó que por invitación de la Cidue se realizó un recorrido por la obra para revisar la calidad de los trabajos.

Evidenció la presencia de asentamientos principalmente derivado de la mala compactación en los rellenos de las zanjas que se efectuaron para introducir tomas y descargas, y la filtración de humedad.

“Es evidente que el proceso constructivo utilizado ahí no fue el adecuado. Habrá que levantar la carpeta de la zona dañada para revisar si hay humedad abajo y eso está haciendo que se asiente o simplemente el material no fue compactado adecuadamente o la calidad del material utilizado no fue el adecuado”, puntualizó.

