Sin medias tintas

Cunde la droga en escuelas

Vuelve ruido de camioneros

$ubirán las visas “gabachas”

Enfrenta “quemadón” la 4T

Por Martín Romo (El Verdugo)

Cunde la droga en escuelas…El que sí que es un dato revelador que prueba el como la drogadicción ya está cundiendo en las escuelas, es el de que en promedio unos cinco estudiantes son detectados mensualmente con drogas dentro de los planteles escolares, y para quien dude de lo anterior nomás en Hermosillo en lo que va del 2023 ya han detenido a 15 menores por consumo de estupefacientes. ¡Palos!

O séase que así está la preocupante y creciente estadística destapada y reconocida por el secretario de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grajeda Bustamante; y la titular de la Unidad Municipal de Prevención y Aplicación de Medidas para Adolescentes, Martha Flores, dependiente de la Policía Municipal hermosillense, en base al corte hecho a mediados del presente marzo, por lo que así ha ido esa tendencia al alza. ¡Tómala!

Casi por nada es por lo que Flores Contreras ventilara que: “Desde que inició el ciclo escolar y empezaron las riñas, los directivos de la Secretaría de Educación y Cultura se acercaron con nosotros y hemos tenido pláticas y hemos estado al pendiente de lo que se está realizando para prevenir las adicciones en los adolescentes”, pero ni así han logrado frenar esa problemática que cada vez se ha hecho más evidente. ¡De ese pelo!

Si se toma en cuenta que con el paso de los meses lejos de reducirse esa adicción entre el estudiantado, más bien ha aumentado, y ya se está viendo como algo “normal”, sobre todo en los niveles de Secundaria y Preparatoria, y para evidencia está el Colegio de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis) No 132 de la colonia Las Quintas, donde recurrentemente han descubierto a preparatorianos con mariguana.

Para el caso es que Flores Contreras precisara que el procedimiento legal para un menor infractor detenido, es turnarlo ante el Juez Especializado en Adolescentes, donde está en presencia de un defensor de oficio comisionado al DIF Municipal, para integrarle un expediente y dictarle una sanción inicial, que dependiendo del caso generalmente siempre es trabajo comunitario, además de recibir pláticas de orientación. ¡Mínimo!

Así está ese grave panorama que exhibe que ya está rebasando a las diferentes autoridades, sobre todo a las educativas encabezadas por Aarón Aurelio, por como lo poco que han hecho hasta ahora no ha dado resultado; aunado a que la que recién vino a “darles el tiro de gracias”, es la secretaría de Educación Pública (SEP) en el País, Leticia Ramírez, al advertirles que ni así podrán implementar la “Operación Mochila”.

Porque de acuerdo a la miope visión de la improvisada de Ramírez Anaya, descartó que se tenga contemplado retomar esa estrategia preventiva, dizque porque vulnera los derechos del alumnado, por lo que le estarán apostando a orientarlos, a pesar de que eso no ha funcionado. ¡Así el dato!

Vuelve ruido de camioneros…Los que se está volviendo a evidenciar que no tienen palabra, son los concesionarios del transporte público requisados en el 2018, por esta semana de nuevo manifestarse frente al Palacio estatal para exigirle al Gobierno del Estado que les aumente un 20% el pago del re$paldo social que les otorgan, para que ascienda de $15 mil a los $18 mil pesos mensuales. ¡Así la presión!

Lo anterior porque apenas el pasado 15 de marzo el secretario de Gobierno, Álvaro Bracamonte Sierra, había cacaraqueado que “calmaron” a los sublevados, después de las protestas que habían reiniciado, acordando que les mantendrían ese monto hasta el venidero mes de mayo, como previamente lo habían pactado, y ya llegada esa fecha analizarían otras alternativas de respaldo. ¡Eso se decía!

No obstante y en base a la queja expuesta por los ex camioneros, aseguran que: “Cuando se llegó al acuerdo se dijo se va a dar un apoyo y se va a dar mientras los juicios no terminen, mientras esté la cuestión legal, lógicamente si la cuestión legal dura diez años no nos pueden estar dando la misma cantidad los diez años, la administración anterior de gobierno también recibíamos apoyo y cada año había incremento”. ¿Será?

Al apuntillar que: “En los últimos cuatro años el apoyo económico se ha ido incrementado conforme al índice inflacionario y otros aumentos que repercuten directamente en la economía familiar, pero desde el año pasado se ha mantenido el mismo monto”, y es por lo que otra vez empezaron con sus cacerolazos frente a ese sede gubernamental, por dizque la mayoría no estar de acuerdo con el convenio para esa pagadera. ¡A ese punto!

Luego entonces así está esa enésima rebelión, y sí que de pronóstico reservado, después de que en la anterior Bracamonte Sierra “les echará” hasta los inspectores de la Procuraduría Ambiental, por el escándalo que generan con los trastos que usan para protestar, derivado de que ha resultado muy sensible al ruido, por lo que habrá que esperar la respuesta, que de seguro no será en dinero. ¡Así la medición de fuerzas!

Enfrenta “quemadón” la 4T…Ahora sí que los tres últimos sexenios han tenido sus “quemadas” que los ha dejado marcados, como en el caso del ex presidente panista, Felipe Calderón, con los 49 niños que murieron en el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo; Enrique Peña Nieto con los 43 estudiantes de Ayotzinapa incinerados; y ahora Manuel López Obrador con los 39 migrantes fallecidos en Ciudad Juárez.

En lo que es un sonado siniestro incendiario registrado el pasado lunes en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración (INM) localizado en Chihuahua, con el que se destapó la cloaca en cuanto al trato inhumano que les dan a los ilegales de otros países que buscan el “sueño americano”, al tratar de llegar los EU, por como se exhibiera que los dejaran morir entre las llamas, como si se tratara de un crematorio. ¡Zaz!

Eso explica el porque esas trágicas muertes ya son consideradas como un crimen de Estado y han generado una condena mundial, eso por como se ve que en un video el momento en que comienza el fuego en una celda en la que los tenían encerrados, después de que se amotinaran y encendieran colchontas, pero lo que son los guardias nomás pasan frente a las rejas, pero nunca la abren para ponerlos a salvo. ¡Así de inhumanos!

A ese punto los dejaron morir, y es por lo que la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, reconociera que es una acción “imperdonable”, por ser vidas humanas, por lo que ya tenían identificados a ocho presuntos responsables, entre ellos dos guardianes federales, un agente de migración, y cinco elementos de la empresa de seguridad privada que laboraba en el lugar. ¡Ni más ni menos!

Así está la “chamuscada” para el gobierno de la llamada 4T, y más porque aflorara que la empresa Servicios Especializados de Investigación y Custodia (Seicsa), que es la que le presta ese servicio de “vigilancia” al INM, es propiedad de Elías Gerardo Valdés Cabrera, nada más y nada menos que el cónsul honorario de Nicaragua en Nuevo León y Coahuila, y al que le han asignado contratos por más de $3 mil millones.

$ubirán las visas “gabachas”…Por si algo faltara, por aquello de que ya todo está $ubiendo, resulta y resalta que los que ahora tengan que tramitar una visa para vacacionar en el “otro lado” el próximo verano deberán pagar más, ya que a partir del próximo 30 de mayo las diferentes clases de visados que expide el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendrán un incremento en sus precios. ¿Cómo ven?

Ya que como resultado de ese anuncio que hicieran los gringos, dentro de dos meses y cacho el documento de visado para turismo y negocios, así como el de estudiantes e intercambio, aumentará de 160 a 185 dólares, equivalentes a $3 mil 376 pesos aproximadamente; en tanto que los de trabajos temporales -H, L, O, P, Q y R- subirán de190 a 205 dólares, algo así como unos $3 mil 740 “del águila”. ¡Así el encarecimiento!

En tanto que la visada para comerciantes e inversores se disparará de los 205 a los 315 “billetes verdes”, lo que convertidos a pesos serían más menos $5 mil 748, eso bajo la argumentación del gobierno gabacho, de que son sistemas tarifarios que se calculan partiendo de los costos de los servicios consulares, haciendo hincapié de que la última revisión de algunos precios la hicieron en el 2014. ¡De ese vuelo!

Con todo y eso y para “dorar la píldora” con relación a esa incrementada en esa clase de “micas” para ingresar a “Gringolandia”, es que destacaran que las de tipo de trabajo y turistas son esenciales para la política exterior que ha promovido el presidente estadounidense, Joe Biden, por al menos en teoría reconocer el papel que tienen los viajes de los extranjeros, y en este caso de los mexicanos en la economía de esa Nación gringa.

Ciertamente que a como la ponga, pero sí que será un alza importante, porque la de menor costo ya casi rondará los $4 mil pesos, y todavía con el riesgo de que si no se las autorizan pierden ese dinero, que no son lo que se dice cinco pesos, por lo que así estará de costoso ese riego para quienes quieran “jugársela”, a la hora de hacer esa tramitología por primera vez, porque ya en las renovaciones es casi segura la aprobación.

Correo electrónico: [email protected]

