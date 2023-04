Si Ignacio Ovalle tiene responsabilidad en desfalco a Segalmex, “tiene que asumirla”: AMLO

El presidente López Obrador dijo tener una opinión buena de Ignacio Ovalle, exdirector de Segalmex y señalado por fraude multimillonario

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dejó en claro que si Ignacio Ovalle tiene responsabilidad en el desfalco millonario a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), que según investigaciones periodísticas asciende a 15 mil millones de pesos, tiene que asumirla y responder ante las autoridades correspondientes.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador dejó en claro que tiene una opinión buena del exdirector de Segalmex y que ahora es el coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob).

“Yo tengo una opinión de él buena, fue mi jefe cuando yo fui director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, en 1977, hace más de 40 años y lo considero una gente con principios, una gente honesta, no lo considero una persona corrupta”, indicó.

Yo pienso que a él lo traicionaron, gente que venía de tiempo atrás con él se echó a perder en e antiguo régimen y les dio entrada, pero si él resulta que tiene responsabilidad, tiene que asumirla, cero, corrupción, cero impunidad. Ni a mis hermanos ni a mis hijos, a mi me eligieron para representar al pueblo de México y no permitir la corrupción”, dijo.

El mandatario mexicano desconoce si la Fiscalía General de la República (FGR) está requiriendo a Ovalle Fernández por el desfalco a Segalmex, sin embargo, aseveró que no habrá impunidad para nadie.

“Está en Gobernación (Ignacio Ovalle) No sé si la Fiscalía lo está culpando. La instrucción que yo di y siempre he dado es que no haya impunidad para nadie, ni siquiera para mis familiares, por eso los puedo enfrenar a ustedes y a los de arriba, a los machuchones, porque tengo autoridad moral”, refirió.

“Si yo fuese corrupto, si yo fuese un encubridor, pues entonces ya me hubiesen destruido, imagínense soportar toda la andanada día y noche y hablando coloquialmente también, porque así se entiende mejor, nos hacen lo que el viento a Juárez, que por cierto no es una grosería”, indicó.

El jefe del Ejecutivo federal mexicano arremetió contra medios de comunicación por emprender una campaña para desacreditar a su Gobierno por el desfalco a Seguridad Alimentaria Mexicana.

“Es una campaña, nada más que es importante aclarar algunas cosas, primero, que nosotros no toleramos la corrupción o para decirlo con más claridad, no somos corruptos, no somos rateros. A diferencia de los gobiernos anteriores”, manifestó.

“Como ahora se está llevando acabo un cambio donde no se permite la corrupción, ni hay impunidad, entonces ustedes utilizan estos casos que se están presentando para magnificarlo y querer de esta forma igualarnos, es decir, todos son iguales, es lo mismo, no hay honestidad. Sin embargo, no es como ustedes lo plantean, serán estos casos y a diferencia de los de antes, se castiga a los responsables, porque no hay impunidad. Sin embargo, no es como ustedes lo plantean”, expuso.

Con información de López-Dóriga Digital

Comparte esto: Twitter

Facebook