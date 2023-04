‘Rodillazo’ costaría 15 partidos a Hernández; También 50 mil pesos

Luego de que Fernando Hernández le diera un ‘rodillazo’ al futbolista de León, Lucas Romero, el silbante sería acreedor a una suspensión y multa

Fernando Hernández está envuelto en la segunda polémica de su carrera, el silbante le propinó un ‘rodillazo‘ al jugador Lucas Romero del Club León, durante el encuentro correspondiente a la Fecha 13 del Clausura 2023 entre América y el conjunto esmeralda, la acción generó el descontento de la afición y también de las autoridades.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el ‘Kurro‘ es protagonista de una situación escandalosa en el futbol mexicano. En el Clausura 2017, un juego de la Copa MX entre América y Tijuana, el entonces jugador azulcrema, Pablo Aguilar, le dio un ‘cabezazo‘ a Hernández.

En aquel entonces, la Comisión Disciplinaria determinó una suspensión de 10 partidos para Aguilar, la sanción causó indignación en los colegiados quienes realizaron un paro en protesta lo que traería consigo cambios en el balompié nacional.

Este hecho orilló a la Comisión Disciplinaria a replantear el reglamento:

Ya no hay agresión, eso ya no existe, desde aquella vez de Pablo Aguilar y de Enrique Triverio quitamos del reglamento las palabras agresión e intento de agresión. Todo quedó en conducta violenta”, señaló Eugenio Rivas, ex titular de la Comisión Disciplinaria en entrevista para Adrenalina, Excélsior.

El reglamento se modificó de tal manera en el que los jugadores podrían ser sancionados hasta con un año de inactividad, ese era el periodo que exigía el gremio arbitral como castigo para Aguilar y que fue otorgado por la Disciplinaria para después ser anulado por el TAS en una última instancia.

Lo ocurrido entre Hernández y Aguilar sentó un precedente e importantes modificaciones al reglamento en donde las consecuencias no son tan severas para los silbantes, aunque en esta ocasión, Fernando Hernández se encuentra en la otra cara de la moneda pues además de la inminente suspensión está la multa económica que iría desde 3 mil 112 pesos hasta los 51 mil 870 pesos.

Si se trata de un jugador a oficial de partido puede ir de 1 a 15 o si es más grave se puede ir hasta un año, ahí sí quedó abierto. Pero al revés no, al revés dice que si un oficial de partido tiene una conducta violenta en contra de un jugador solamente se le podrán aplicar de 1 a 15 partidos de suspensión, así se determinó entonces”, mencionó.

Mientras que a decir de Rivas, las sanciones a Nicolás Larcamón y Fernando Ortiz no deberán escalar a más, todo esto de acuerdo a lo que se haya reportado en la cédula arbitral.

Seguramente le pondrán un par de partidos a cada uno por conducta violenta que haya existido, o por insultos, pero no pasará de ahí”, concluyó.

Comparte esto: Twitter

Facebook