Avizoran complicado escenario para micro empresas en la Fecanaco

La inflación afectará a este sector que es uno de los pilares de la economía de México, consideró Martín Zalazar Zazueta

La Federación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo en Sonora (Fecanaco), consideró que uno de los pilares de la economía en México como son la micro pequeñas y medianas empresas, vivirán un escenario complejo en este 2023.

Martín Zalazar Zazueta, vicepresidente en Sonora de Fecanaco, manifestó que las micro, pequeñas y medianas empresas, siguen teniendo un escenario complejo para lo que resta de este 2023 y esto a consecuencia del aspecto inflacionario que vive todo el territorio mexicano.

“Hay todavía muchos elementos de incertidumbre para la economía mexicana en lo general, seguimos esperando que la inflación seda, las inversiones lleguen y se termine de activar la economía estatal y nacional.

La economía de las familias se ha visto mermada en los últimos 3 años y esto se nota en las compras y consumos, no podemos negar que, sí ha mejorado poco a poco en este año, pero no estamos teniendo la misma actividad económica que había antes”, declaró.

Abundó, que las Mipymes tienen varios retos que enfrentar, como los altos costos con las que adquieren sus insumos, las cargas impositivas y de beneficio social que tienen con el SAT y con el IMSS, dependencias que no han dado tregua a las empresas en ningún momento, la competencia que tienen con las grandes empresas y hasta la digitalización sigue siendo un reto importante ya que algunos no lo han podido resolver al no contar con la infraestructura, ni la economía suficiente para ello.

“Seguimos preocupados por la subsistencia de muchos de estos negocios, estadísticamente muchas mipymes desaparecen en los primeros 5 años y hemos podido ver que el promedio ha bajado a una supervivencia de 4 años y hasta menos. También, los créditos se han hecho inaccesibles para los pequeños negocios, derivado de las altas tasas de interés y requisitos que solicitan al querer adquirirlos”, dijo.

Por último, el vicepresidente de Fecanaco Sonora, señaló que otro tema que ha venido afectando de manera negativa a ese grupo de empresarios, es la competencia desleal que existe con los negocios informales que han tenido un crecimiento exponencial y quienes además no pagan impuestos, no inscriben a sus empleados al IMSS y los cuales aceptan trabajar en esas condiciones por necesidad.

