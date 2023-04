Llama alcalde Antonio Astiazarán a prevenir accidentes viales

Redacción Entorno Informativo

Presencia despliegue de acciones del departamento de Bomberos de Hermosillo, el programa No Te La Juegues y EscuaDrones

Para lograr un divertido y sano periodo vacacional en el que familias puedan regresar seguras a sus hogares, el Presidente Municipal Antonio Astiazarán encabezó acciones de prevención de accidentes en Bahía de Kino y el Poblado Miguel Alemán.

Junto al secretario del Ayuntamiento Florencio Díaz Armenta, reconoció la capacidad de bomberos que participaron en el simulacro de rescate vehicular con Quijadas de Vida, una herramienta indispensable en esta labor que ha permitido salvaguardar la integridad física de las personas.

La demostración en el kilómetro 56 de la carretera a Bahía de Kino estuvo a cargo del jefe de Bomberos, Juan Francisco Matty Ortega, quien explicó el trabajo que se realiza cuando un vehículo tiene un accidente con personas adentro y las maniobras realizadas por elementos para extraer a sus tripulantes a la brevedad.

Posteriormente, en las calles Alicia Arellano Pavlovich y Ramón Corral del Poblado Miguel Alemán, Toño Astiazarán participó en el volanteo de No Te la Juegues, programa encabezado por el Instituto Hermosillense de la Juventud (IHJ) para concientizar sobre las consecuencias de manejar bajo los efectos del alcohol.

Acompañado por Dulce Robles Moreno, titular del IHJ y Arturo Contreras, comisario del Poblado Miguel Alemán y cien jóvenes participantes en el volanteo, platicaron con automovilistas y presentaron estadísticas, como es que el 61.8 por ciento de jóvenes quienes fallecen por accidentes de tránsito han dado positivo en alcohol.

“Estamos vigilando por cielo, mar y tierra. Vamos a estar muy vigilantes, pero no hay esfuerzo que sea suficiente si no viene acompañado de la responsabilidad ciudadana y yo aprovecho para pedirles a todas y a todos a que no se la jueguen, que si toman no manejen para tener una Semana Santa blanca”, agregó Toño Astiazarán.

A su llegada a Bahía de Kino, a la altura del área de palapas, el director general de Seguridad Pública, Manuel Emilio Hoyos encabezó la demostración de los EscuaDrones que ya están al servicio de visitantes para evitar accidentes e inhibir el delito en el periodo vacacional.

“El equipo de EscuaDrones estará apoyando durante el operativo de Semana Santa 2023 para que las familias tengan unas vacaciones sanas y seguras”, enfatizó al constatar el funcionamiento de los cinco drones tácticos que cuentan con un alcance de 15 kilómetros y zoom digital de hasta 200x.

Elementos de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal realizan un monitoreo que permite la búsqueda de personas extraviadas, apoyo en seguimiento y búsqueda de probables responsables en la comisión de algún delito.

Asistieron a la gira de trabajo las regidoras Zulma Galaz, Lupita Herrera y Sheila Cirett Carbajal; los regidores Eduardo Acuña y Antonio Contreras; Jorge Fuerte Fuentes, Comisario de Bahía de Kino; Daniel García Escalante, director de Participación Ciudadana; así como personal del Ayuntamiento de Hermosillo al servicio de hermosillenses y visitantes

Comparte esto: Twitter

Facebook