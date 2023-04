Buscan aprobar ‘fast track’ reforma al Tribunal Electoral; Morena y Va Por México

EXCÉLSIOR

CIUDAD DE MÉXICO.- Morena, PT, Verde Ecologista, PAN, PRI, PRD buscan aprobar fast track la reforma del Tribunal Electoral para limitar sus sentencias en los partidos.

Se prevé que esta tarde tras retomar la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales para aprobar el dictamen. También que se llame este miércoles a sesión en el pleno para darle lectura al dictamen y este mismo miércoles llevarlo a su discusión.

Pese a las críticas de colectivos feministas, la legisladora transgénero de Morena, Salma Luévano, y organizaciones sociales, sobre la decisión que tomarán las dirigencias partidistas, al considerar que es un retroceso democrático para las mujeres y minorías en puestos de representación popular y de gobierno, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, aseguró que la reforma al Tribunal Electoral garantiza constitucionalmente que las acciones afirmativas de minorías estén representadas al menos en el mismo número que en la actual 65 Legislatura, además de que la paridad e igualdad sustantiva son principios que no se negocian.

“Lo que quisimos proteger con esta iniciativa es que las minorías, como acciones afirmativas estén plenamente garantizadas constitucionalmente su participación, no puede haber un número menor para los representantes de ninguna de las acciones afirmativas”, señaló.

El también coordinador de los diputados federales de Morena, aseguró que ya queda establecido el piso mínimo para las acciones afirmativas constitucionalmente, por lo que descarta las exigencias de colectivos feministas y de minorías sociales en contra de la reforma que limitaría las sentencias del órgano electoral, y que los partidos resolver en materia de derechos políticos de mujeres, personas con discapacidad, personas transgénero, migrantes e indígenas.

“Ahora lo que le estamos dando es certeza jurídica a todos los que tengan el derecho legítimo establecido constitucionalmente de partida en un proceso de votar y ser votado”, señaló.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, señaló que el objetivo reforma es que el Tribunal Electoral no imponga sanciones y no adopte procedimientos que no están en la ley

El legislador morenista afirmó que el anteproyecto de dictamen relativo a las atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no le quita facultades a este organismo.

“No se le quitan facultades al Tribunal, se le propone un nuevo criterio para resolver (sentencias); el objetivo es que no ponga sanciones que no están en la ley y que no adopte procedimientos que no están en la ley, que no cree normas jurídicas, que esas se las reserve al Congreso de la Unión”, sostuvo en declaraciones a representantes de medios de comunicación, en el marco de la reunión de la Comisión que encabeza, donde se aborda este asunto.

Detalló que en lo relativo a las llamadas “acciones afirmativas” este tema se incluyó en el documento de trabajo con el objetivo de facultar al Congreso para legislar en esta materia; “han sido tribunales y el Poder Ejecutivo quienes han impulsado esas acciones que tienden a modificar el contexto de vida de grupos minoritarios”, dijo.

En contra de la iniciativa, el coordinador de diputados federales de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, acusó a las fracciones parlamentarias de atentar contra la autonomía y contra peso del Tribunal Electoral.

“Hoy desgraciadamente con el aval del PRI, PAN y PRD, se va votar y aprobar se va probar este asalto, golpe letal al Tribunal que lo va terminar convirtiendo en un tribunal de chocolate va pasar de ser un tribunal constitucional a un tribunal simbólico”, reprochó.

En protesta a la iniciativa, las y los integrantes de la bancada naranja se manifestaron en el frontispicio de San Lázaro con una manta en defensa del INE y el Tribunal.

