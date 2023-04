Estafan a mujer enferma con viaje a Tanhuato

Por enfermedad, una mujer de Guaymas no pudo ir a un viaje a Michoacán previo pago y ahora el organizador no quiere devolverle el dinero.

Mercedes denunció que entregó 16 mil 500 pesos a Antonio G., para ir a Tanhuato desde hace dos años.

El 25 de octubre de 2021 comencé a dar abonos, vendía ropa de segunda y a como podía pagaba cada miércoles para el viaje que sería el 27 de abril de 2022, relató.

Antes de salir, dijo, el 19 de abril, tuve un problema de salud y me operaron de emergencia, por eso le dije al señor que no podía ir y que vendiera boletos para recuperar dinero.

El me comentó que no había problema y que podía viajar en otra fecha y así fue pero he seguido muy mal de salud por varios meses, expuso.

Este año, la mujer le pidió que le regresara el dinero equivalente a tres pasajes de camión para Tanhuato pero el hombre se negó a pagar.

Le dijo que solo le podía devolver mil pesos y que si quería viajar en un tráiler le podía conseguir un espacio a lo que se ha negado.

Me dijo que no podía devolverme el dinero porque acomodó los lugares dos veces, quiere decir que sí recuperó el dinero que pagué con mucho sacrificio, increpó.

Manifestó desesperación porque sus problemas de salud siguen después de una cirugía en el intestino.

Me estoy quedando sin vista, tengo que pagar un estudio que me cuesta 3 mil pesos y otros trámites, no tengo dinero, sostuvo.

Pidió justicia para su caso a fin de recuperar el dinero pagado a Antonio que ya no le contesta el teléfono.

No tengo a quién acudir, pienso ir a la Profeco para que me orienten porque no es justo que tenga necesidad y el señor se haya quedado con mi dinero, finalizó.

