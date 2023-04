Sin Medias Tintas

Por Martín Romo (El Verdugo)

Impacta suicidio de joven…Y lo que ya es motivo de alarma, por estar denotando que algo pasa con los jóvenes, es el que ya estén siendo más recurrentes los casos en los que están intentando arrojarse desde las alturas para terminar con sus vidas, como acaba de suceder en la Laguna del Náinari de Obregón, donde una jovencita de 20 años de edad se lanzó desde la torre de una tirolesa y murió al no resistir las heridas. ¡Ups!

En lo que es un trágico hecho ocurrido la noche del pasado martes, cuando ciudadanos reportaron al 911 que una joven había subido a la citada estructura de alrededor de 20 metros, y que estaba intentando suicidarse, por lo que al sitio arribaron elementos de las distintas corporaciones policíacas y el Cuerpo de Bomberos, pero sin que pudieran disuadir a Nicole Michelle de lanzarse al vacío. ¡De ese pelo!

De ahí que la víctima, quien residía en una colonia del Sur de esa ciudad, terminara impactada, por lo que los paramédicos de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios y la trasladaron a un hospital del IMSS para recibir atención médica, al entre otras lesiones presentar fractura de brazo derecho, cadera y cervicales, por lo que era reportada en estado grave, por lo que finalmente falleció la madrugada de ayer. ¿Cómo ven?

Así que es un suicidio que ha consternado a todo mundo, y no es para menos, porque en el lugar donde tuvo lugar ese fatídico suceso, encontraron una libreta con un texto que decía: “A veces la vida no es como la planeamos y no está mal, superen y hablen sus problemas. Hay amor en todos lados, luchen, nunca se rindan”, lo que deja entrever que padecía, o atravesaba por una alterción, o trastorno emocional. ¡Qué tal!

Con todo y que oficialmente se desconocían los motivos que la orillaron a cometer esta fatal acción, de ahí que sea un acontecimento que se preste para pensar lo “píor”, y más después de que el director de Salud Mental Estatal, José Luis Garibaldi Zamora, recién revelara que en los centros de rehabilitación contra las adicciones ya han atendido a más de 300 personas por consumir la potente droga llamada fentanilo. ¡Zaz!

Y es que eso de tirarse de las partes altas, como puentes y demás, ya no son hechos aislados, sino más bien frecuentes, y para prueba está que ese mismo día en esta Capital hermosillense un joven de 22 años de edad intentara hacer lo mismo, al pretender brincarse de un puente que está en las cercanías del fraccionamiento Villa Bonita, pero en ese caso sí pudo ser sujetado por un agente policíaco, evitando que lograra su objetivo.

Eso después de que al jovencito lo encontraron en el borde del barandal del mencionado pasadizo, con un evidente cuadro de afectación sicológica, por lo que al ser sometido lo remitieron a las instituciones correspondientes para su tratamiento clínico, con el fin de estabilizarlo, después de que viviera para contarlo, a diferencia de Nicole Michelle, quien lamentablemente sí pereció por la caída. ¡Ni más ni menos!

Es por lo que cobra más relevancia el dato que diera a conocer Garibaldi Zamora, con respecto al consumo que ya está habiendo por estos lares de fentanilo, que es un opioide sintético que es 50 veces más potente que la heroína, de ahí que sea sumamente mortal, al grado de que ya está matando a mucha gente en los Estados Unidos, ante lo que no descartan que pudiera tener una realción con esa clase de suicidios. ¿Será?

Aflora la estética “pirata”…Vaya que se está demostrando que la belleza cuesta más de la cuenta, al trascender que en Hermosillo mínimo ya han aflorado media docena de personas que han enfrentado graves problemas de salud al realizarse procedimientos estéticos con personal no certificado, que van desde ceguera y paralización en una parte de su cuerpo, hasta dificultades para respirar, entre otros males. ¡Palos!

Casi por nada es que los afectados ya están siendo asesorados por la Barra Sonorense de Abogados para interponer las respectivas demandas, a partir de los perjuicios que les ocasionaran, al haber sido tratados por los clásicos charlatanes que se hacen pasar por médicos para hacer ese tipo de “arreglitos”, al aplicar de manera errónea botox en los labios, ácidos para el rejuvenecimiento, tratamientos en cara, cabello y demás.

Aunque lo más sorprendente de eso radica en el hecho de que todavía haya quienes sigan “cayendo en manos” de esos falsos especialistas, aun a costa de arriesgar sus vidas, y todo por buscar verse bien, al alterar su físico para tener una mejor apariencia, como lo advirtiera la presidenta de esa organización leguleya, Rosa Icela Rendón Rendón, y es por lo que las están orientando para que procedan legalmente. ¡Tómala!

Ya que esos galenos “piratas” de la estética a la fácil se deslindan de toda responsabilidad, al salirles a los clientes con que esas secuelas no son por un equivocado trabajo, sino por la mala reacción del paciente, por lo que al final quedan “píor” que como estaban, es decir, más feos, a raíz de que los hacen contraen diferentes males, y todo por acudir a improvizados salones de belleza, spas y gimnasios, en vez de a clínicas de verdad.

Sin embargo lo más delicado es que en México apenas están buscando reglamentar las cirugías estéticas, con la intención de crear un marco legal para diferenciar las que son de tipo plástica reconstructiva, y las que tienen que ver con los estético, en aras de profesionalizar y mejorar esa clase de especialidades médicas, que llegado el momento pueden ser letales, como una y otra vez ya se ha evidenciado, con diferentes muertes.

Anuncian eterno hospital…En el que sí que aplica aquello, de que hay que ¡Ver para creer, como dijera Santo Tomás!, es en el anuncio que ayer hiciera el director general del Issste, Pedro Zenteno Santaella, de que Sonora contará con un nuevo hospital que se ubicará al Oeste de esta Ciudad del Sol, en el que contemplan invertir unos $2 mil 500 millones de pesos. ¡Ese es el plan!

Si se toma en cuenta que es una promesa que ya han hecho muchas veces, casi casi en cada sexenio, pero que hasta ahora no se ha concretado, a pesar de que el que opera actualmente ya está viejo y obsoleto, como es el localizado en bulevar Morelos, casi esquina con Périferico Norte, con todo y que ahora Zenteno Santaella asegurara que ya ha hablado con el gobernador, Alfonso Durazo, y que dizque hay muy buena voluntad.

A tal punto que el funcionario federal mencionara que: “Ya fuimos a ver un terreno, estamos viendo el estatus jurídico del terreno, para que se pueda donar al instituto y a partir de ahí iniciar el proceso correspondiente para lograr la construcción del hospital”, con el que sí que sería un antes y un después en la atención médica en el Estado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste). ¡Ajá!

Tan según esto ahora sí ya viene muy en serio la posible cristalización de ese proyecto hospitalario, que a decir de Pedro ya sólo están a la espera de que el proceso de la donación inicie a finales de este mes, y las cuestiones jurídicas del Gobierno del Estado y el Issste puedan avalar la adquisición de ese predio, con lo que en el segundo trimestre de este año la Secretaría de Hacienda estaría autorizando la inversión. ¡Eso dice!

En esos términos está esa proyección que vinera a ventilar la máxima autoridad de esa institución federal en el País, para presuntamente en el presente 2023 iniciar con la anhelada edificación de ese noscomio, en la que se atiende a los empleados federalizados, entre ellos a una parte del profesorado y de dependencias de la Federación, ante lo que habrá que esperar a conocer la versión de Durazo Montaño. ¡Así el dato!

Llegan tanquetas “verdes”…Una vez más se está haciendo valedero el dicho que dice que ¡Vale más tarde que nunca!, como lo refleja el que ayer llegaran a Cajeme 14 unidades SandCat blindadas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para reforzar la seguridad en una de las localidades más violentas del mundo, de ahí que la pregunta generalizada es de que por qué no las enviaron antes. ¿Qué no?

Luego entonces con el arribo de esa clase de vehículos, que se parecen a los camiones transportadores de valores conocidos como “Rinocerontes”, aunado a más equipo táctico y elementos, lo que es ese municipio ya está adquiriendo tintes de ser una zona de guerra, pero así está esa tardía estrategia para prevenir, combatir y abatir la delincuencia por esas latitudes, tanto en sus delegaciones y comisarías, como en el área urbana.

Para el caso es por lo que manejan que trabajarán de manera coordinada con las autoridades de los tres niveles de gobierno en los sectores con más alta incidencia delictiva, en lo que sería través de “barridos” de vigilancia y filtros, con lo que se supone que ahora sí se van a diferenciar de los retenes falsos contra los que ya previniera el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), Francisco Sergio Méndez. ¡Órale!

Por ser unas aparatosas tanquetas fácilmente identificables, al estilo de las artesanales, o hechizas que ya han armado los del crimen organizado, y que les han decomisados, por estas ser originales, pero ni así terminan de convencer a la atemorizada ciudadanía, por la inseguridad reinante, porque por más refuerzos que han enviado, la cosa ha ido de mal en peor, y es por lo que hasta sospechan que están coludidos con el hampa.

Aun así, y al menos mediáticamente, con eso en apariencia están mandando del mensaje de que hacen algo, por encima de que en los resultados no se vea reflejado, si se parte que lo que es el mes pasado en ese municipio casi mataron a tres personas diarias, por lo que así ha continuado de imparable la ola de violencia, como consecuencia de que las instancias de “Seguridad” ya han sido rebasadas. ¡Así la mala percepción!

¡Van por titular del INM!…Y derivado de la tragedia registrada el pasado 27 de marzo en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 migrantes en un incendio, todo hace indicar que irán por “la cabeza” del titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Graduño Yáñez, luego de que ya emitieran una órden de aprehensión en su contra. ¡Vóitelas!

Por lo que así estaría el “descabezadero por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), porque igualmente procederían contra Antonio Molina Díaz, el director general de Control y Verificación Migratoria; así como el contraalmirante, Salvador González Guerrero, comisionado del INM en en la región chihuahuense, por los delitos cometidos a 65 inmigrantes, 40 por homicidio y 25 por lesiones. ¡Ñácas!

Porque de acuerdo al proceso que ya les sigue la FGR, tales funcionarios federales habrían incurrido en un irresponsabilidad al supervisar, proteger y garantizar la seguridad de las personas e instalaciones bajo su cuidado, lo que propició esa mortandad, como lo exhibieran los videos que se difundieran, donde se observa que a los muertos los dejaron encerrados tras las rejas, en vez abrirles para que salieran. ¡De ese tamaño!

Pues hasta el mismo “Prejidente”, Manuel López Obrador, ya reconoció que quien tenía la llave para abrir la puerta no se encontraba en el lugar al momento de suscitarse ese funesto siniestro, y que es por lo que ya adelantara que “no meterá las manos al fuego” por nadie, porque al único que defiende es a su hijo más pequeño por ser menor de edad, pero de ahí en fuera quien tenga responsabilidad deberá enfrentarla.

Luego entonces si por la víspera se saca el día, lo que es Garduño Yáñez ya sabe lo que le espera, y más porque a dos semanas de esa catátrofe ni siquiera se ha dignado a hacer alguna declaración sobre lo sucedido, aun y cuando tuviera un impacto mundial, pero esa es la “importancia” que le ha dado, y es por lo que ahora “lo tienen en capilla”, por todas las irregularidades que han salido a flote, y las que faltan. ¡Pácatelas!

Como esa de que la compañía de seguridad privada (Camsa) y el INM suscribieron acuerdos por adjudicación directa, sin respetar obligaciones de licitación pública, lo que resultó en costos que fueron al doble de lo que se paga en el sector público por esos servicios y sin cumplir a cabalidad con los mismos. ¡Mínimo!

