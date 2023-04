Sin medias tintas

Dan largas al Caso Rayas

¡Calla funcionaria estatal!

Que lanzan hasta bombas

Evitarán abrir más Oxxos

Por Martín Romo (El Verdugo)

Dan largas al Caso Rayas…Y vaya que hay a quienes les gusta “buscarle tres pies al gato, a sabiendas de que tienen cuatro”, cual es el caso del cuestionado delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), Francisco Sergio Méndez, al salir con que apenas investigarán el sonado asunto de la mutilación de mantarrayas en la playa de Huatabampito, para que no le picaran a los bañistas en la pasada Semana Santa.

Cuando es una “cavernaría” media, como la calificara el mismísimo gobernador, Alfonso Durazo Montaño, que incluso ya propició el cese de la directora de Ecología de Huatabampo, Elizabeth Guerrero Moreno, por instrucciones del alcalde huatabampense, Jesús Flores Mendoza, dizque como una forma de “lavarse las manos”, por no creerse que la susodicha se mande sola, y a la que al parecer sólo la reubicaron de puesto.

Sin embargo con todo y esa evidente falla que le costara la chamba a la insensible de Guerrero Moreno, por el maltrato animal en que incurrieron, y que se convirtiera en una nota nacional, lo que es Sergio Méndez asegura que abrirán una indagación por el delito de biodiversidad contra quien, o quienes ordenaron y le quitaron el aguijón a esas especies marinas, con lo que provocaron una mortandad de las mismas. ¡Zaz!

Porque a decir del desligado de la FGR, dizque ahorita no puede hablar de manera a priori, sobre los que pudieran ser vinculada directamente sobre ese hecho, bajo el pretexto de que bien pudo ser una persona la que lo llevó a cabo de manera material, y otra quien fue la actora intelectual, o la que hizo el ordenamiento, en lo que es una postura que “huele” a que nomás le están haciedo al “Tío Lolo”, por las cosas estar muy claras.

Toda vez que Francisco Sergio así está viendo como “pescado enjabonado”, a la hora de salirse por la tangente, y escudarse en que ya tienen indicios a partir de la denuncia que les presentara la Procuraduría de Protección al Ambiente (Profepa), con el fin de que indaguen ese suceso que causara una indignación generalizada, con la intención de que se apliquen los castigos correspondientes, lo que todavía está por verse.

Al manejarse que según el Artículo 420, en su primera Fracción, del Código Penal Federal, se podría imponer una sanción de uno a nueve años de prisión, y de trescientos hasta tres mil días de multa por dañar algún ejemplar acuático en veda, considerada endémica, amenazada, en peligro de extinción, sujeta a protección especial, a quien resulte culpable de afectarla, aunque habría que ver si las rayas caen en esa categoría. ¿Será?

Si se toma en cuenta que los de la propia Profepa, por medio del área de “Incomunicación Antisocial”, por no tener representación en el Estado, ya habían adelantado que esas “mantas” de mar no tenían una protección especial, por lo que capaz y sólo están tratando de “taparle el ojo al macho”, para que digan que están procediendo contra esa aberracación cometida por Elizabeth, pero con la obvia anuncia del “Chuy” Flores.

Según se deduce de lo anticipado por el representante de esa Fiscalía, de que una vez que tengan los dictámenes sobre los estudios técnicos realizados por la Profepa, es hasta cuando podrán determinar si se cometió una acción delictiva, cuando las evidencias saltan a la vista, de ahí que más que pruebas, lo que se requerirá es que haya voluntad para actuar contra los que cometieron esa atrocidad. ¡De ese pelo!

¡Calla funcionaria estatal!…Con la ya ni tan novedad de que mientras que ha seguido el escándalo por lo de las mantarrayas mutiladas en los mares de Huatabampo, la que hasta el momento nomás se ha quedado más callada que ni una momia, es la directora de “Desprotección y Bienestar” Animal de Sonora, Carolina Araiza Sánchez, al no decir ni media palabra sobre esa aberración. ¡Pácatelas!

Por lo que así se ha continuado confirmando el que Ana Carolina a resultado una nulidad en esa dependencia estatal de nueva creación, a la hora de defender a la comunidad animal, a diferencia de la defensa que antes hacía a través de la organización llamada Pata de Perro, pero al parecer “de los dientes para fuera”, porque todo hace indicar que una vez que “le tiraron con ese hue$o” ya no está abogando por ese sector. ¡Tómala!

Al no entenderse de otra forma el que ni siquiera abriera la boca en torno a ese acontecimiento tan comentado y condenado relacionado con su ámbito, como son las mentadas rayas a las que descolaran, y por lo cual cientos de ellas murieron, a pesar de que es algo con lo que se afecta la imagen de la Entidad, porque con ello queda la impresión de que en la región sonorense no se salvaguarda la integridad de los animales. ¿Qué no?

Pero lo que es Araiza Sánchez ¡bien gracias!, por ni tan solo pronunciarse al respecto, por lo que en un descuido y andaba de “vagaciones” semananteras cuando eso sucedió, pero cuando menos, y ya por no dejar, una vez de regreso, y si así fuera el caso, ameritaba el que expusiera un posicionamiento, ¡pero que va!, porque simple y sencillamente ha continuado con su política fantasmal, al no operar nada. ¡Vóitelas!

Eso porque ni se ha digando a excusarse, de llegar a argumentarse que es una cuestión de índole federal, pero aun así le tocaría procurar que se cumplan con los procedimientos para fincar responsabilidades, si se analiza que el ámbito animalero no sabe de niveles gubernamentales, porque lo que se requiere es que se refuercen los protocolos de cuidado, lo que habla de que aquí no hay Protección, ni menos Bienestar Animal.

Que lanzan hasta bombas…Donde ya está pasando de todo, y ahora por el presunto “cobro de pi$o”, es en Cajeme, y para prueba está el que esta vez quemaran al menos cinco carros, al arrojarles bombas molotov durante la noche del miércoles y madrugada del jueves, en hechos ocurridos en una agencia automotriz Nissan, donde incendiaron una camioneta 2023; así como en un lote de autos seminuevos. ¡Palos!

A ese extremo estuvieron esos ataques en serio y fuera de serie, que tuvieron lugar entre las 22:00 horas del “miércoles de calentamiento”, y las 05:00 horas del “juebebes”, en la colonia Hacienda Real, y en la salida Sur de Obregón, como lo reconoció el mandamás o menos de la Policía Municipal, Claudio Cruz Hernández, con lo que se puso de manifiesto un nulo poder de racción ante esos atentandos del crimen organizado. ¡Glúp!

Al deducirse que entre una y otra agresión incendiaria fueron más menos como unas siete horas de diferencia, pero ni así pudieron evitar la segunda, como lo refleja el que los hampones hasta se dieron el lujo de prenderle fuego a una unidad en el área de exhibición, que era un un tipo pick-up del año, por lo que así está la quemazón que ocasionaron esta vez, como para mandar el mensaje de que tienen controlada la plaza. ¡Ups!

Ante lo que se intuye que así “le siguen haciendo los mandados” a la “maña” que se mueve en esa localidad, que por algo está catalogada como de las más violentas e inseguras del mundo, por ser una quema que se da cuando acababan de llegar por esos lares 14 unidades SandCat blindadas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), presuntamente para reforzar la seguridad, por lo que así está la medición de fuerzas.

De ahí que lo único que denotan y confirman esos bombazos que ahora les lanzaran, es lo rebasadas que ya están las instancias de “Inseguridad” de los tres niveles, como son el municipal, estatal y federal, sobre todo en esa zona cajemense, pero igual cuando no es ahí donde les “estalla la bomba”, es por rumbos de Guaymas, Empalme, Caborca y San Luis R.C., entre otras regiones que ya están copadas por el “Narco”. ¡A ese grado!

Evitarán abrir más Oxxos…Ahora sí que por encima de que alguien pudiera decir que se afectará el libre mercado, pero la que es una buena medida, es la recién anunciada por el “Gober”, Alfonso Durazo, de que trabajarán con los ayuntamientos de los municipios de la sierra para que se abstengan de autorizar la llegada de más tiendas de conveniencia, en aras de preservar los pequeños negocios. ¡Órale!

Derivado de que en base a la visión de Durazo Montaño, es una estrategia con la que buscan evitar el cierre de más micronegocios, o changarros en las pequeñas comunidades y poblaciones serranas, al no poder competir contra las grandes cadenas de esos comercios que ofertan principalmente bebidas alcohólicas y productos de abarrotes, lo que impacta de manera significativa en la economía familiar. ¡De ese tamaño!

Casi por nada es por lo que el Mandatario Estatal ponderara que: “En el caso de Sonora puede haber veintitantos negocios de abarrotes, changarritos, que desaparecen con la presencia de una tienda de conveniencia y queremos que esos changarritos continúen como sustento económico de las familias que históricamente han vivido de ellos”, por lo que de esa manera los estarían “blindando”. ¡Mínimo!

A la par de que aclararan que los establecimientos de esas cadenas nacionales que ya están operando no serán perjudicados, ya que no habrá “borrón y cuenta nueva”, porque les respetarán los permisos ya otorgados, porque sería una disposición que sólo aplicaría para las anuencias que están en puerta, por lo que el aviso ya está dado para los alcaldes de esas alejadas municipalidades, para que se abstengan de aprobarlas. ¡Ñácas!

No obstante y que ahora habría que ver la respuesta de esos consorcios como los del Oxxo y 7 Eleven, que son de los que han proliferado por todos lados, y para principalmente impulsar la venta de “cheve”, y que ciertamente que a la vez les resuelven la vida a los consumidores en las partes más apartadas, en las que no hay mucha variedad de productos, y que es por lo que son la opción más completa en ese sentido. ¡Qué tal!

