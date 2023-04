América Vs Cruz Azul no es Clásico, afirmó Fernando Ortiz

El estratega de las Águilas del América, Fernando Ortiz, aseguró que enfrentar a Cruz Azul no es un ‘Clásico’ como sí los partidos ante Chivas y Pumas

Previo a una edición más del Clásico Joven entre América y Cruz Azul, Fernando Ortiz señaló que desde un punto de vista muy personal, está rivalidad no alcanza la etiqueta de Clásico.

No es faltar el respeto a nadie, pero Clásicos son Pumas y Chivas, pero no es faltar el respeto a Cruz Azul, les tengo el máximo respeto, pero es un Clásico Joven como le llaman, dos instituciones grandes y me parece que no es un Clásico, pero es mi pensamiento”, comentó.

Por otra parte, el ‘Tano’ fue puntual sobre el tema del 7-0 que le propinaron a los celestes el partido anterior y consideró que es algo que ya pasó, por lo que no es considerado como un parámetro para lo que pueda suceder mañana.

Es un pensamiento mío y no quiere decir que tenga la razón, pero es pasado, lo pasado pisado. De mi boca nunca van a escuchar de lo que ha sucedido. Ricardo es un técnico con mucha experiencia, puede decir lo que piensa, pero no me gusta hablar del pasado. El resto puede hablar de opiniones, intercambios de ideas. El sábado es un nuevo Clásico, vamos a salir a buscarlo. Lo pasado pisado”, dijo.

Finalmente, Ortiz opina sobre las palabras de Richard Sánchez con respecto a que se disfruta más ganar este tipo de partidos cuando el rival habla durante la semana y aunque confesó que no es de tocar estos temas, consideró que es muestra de que su plantel tiene claro todo.

Puedo decir que no soy de hablar, no me gusta hablar, para eso están los jugadores en el campo para responder. Ellos tienen la libertad de opinar, pero creo que la tienen bastante clara. Jamás hemos menospreciado ni faltado al respeto al rival. Simplemente hacen su trabajo dentro del campo de juego”, terminó.

