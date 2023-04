Anuncia Paco Villa tiene cáncer

Fue diagnosticado durante Mundial de Qatar; El comentarista deportivo, Paco Villa, anunció en Instagram que tiene cáncer; entre los mensajes más emotivos, se encuentra el que Cruz Azul le envió a través de redes sociales

El comentarista deportivo, Paco Villa, dio a conocer en redes sociales que tiene cáncer, mismo que se encuentra en una etapa avanzada. La detección fue en un hospital de Qatar durante los primeros días de la Copa del Mundo; actualmente, recibe quimioterapias.

Mediante su cuenta de Instagram, publicó un video de más de cuatro minutos donde revela detalles de su situación:

Estoy en un tratamiento por un cáncer agresivo, avanzado, que me detectaron durante la Copa del Mundo en Qatar. Me lo detectaron en un hospital en Doha, concretamente, en los primeros días de la Copa del Mundo”.

Respecto al tratamiento que lleva, el comentarista de TUDN, compartió que ya tomó 10 terapias con químicos para controlar el cáncer, mismo que no especificó en dónde se encuentra situado:

Estoy entre la décima y la undécima ronda de tratamiento con químicos”.

Enalteciendo el apoyo brindado por su esposa, Paco Villa aseguró que a pesar de esta sensible situación, cada día se siente mejor; afirmó que ha tenido buenos pasajes, por lo cual se encuentra agradecido.

Voy bien, me siento cada día más fuerte, estoy muy agradecido por tantas cosas que he recibido a lo largo de mi vida y que también estoy agradecido por esto. Me ha traído momentos muy bonitos”.

Paco Villa regresó a las narraciones en enero de 2023, situación que -de acuerdo a sus palabras- lo mantiene muy feliz:

Me reincorporé al trabajo en enero, eso me ha hecho muy feliz. Quería platicárselos por si me ven por ahí, sepan que estoy sanando con mucha fe y estoy luchando con todo mi ser”, sentenció Paco Villa.

Minutos más tarde de dar a conocer la noticia, el mundo deportivo se volcó en favor del comentarista deportivo. Uno de los mensajes más significativos fue el que Cruz Azul, equipo del que es aficionado, mandó a través de su cuenta oficial de Twitter.

