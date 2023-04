Compite alumna de Cobach Sonora para asistir a Olimpiada Internacional de Química en Suiza

La estudiante del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Cobach), Ana Itzel García Flores, del plantel Lic. Alberto Flores Urbina, clasificó para competir en el proceso selectivo del equipo mexicano que participará en la Olimpiada Internacional de Química en Suiza.

La campeona de la Olimpiada Nacional de Química en el 2021 y subcampeona en el 2022, ganó el derecho de formar parte de las pruebas que serán del 24 al 27 de mayo, en la Ciudad de México, luego de ganar la presea de plata de la 32 Olimpiada Nacional y avanzar en la primera etapa del proceso selectivo.

Para estar en la selección nacional que irá a Zurich, Suiza del 16 al 25 de julio, las participantes realizarán, en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), una serie de pruebas: Laboratorio de Química Analítica (24 de mayo), Química Orgánica (25), primera evaluación técnica (26) y evaluación teórica (27).

De más de 100 participantes representantes de los estados, quedan sólo diez jóvenes aspirantes, incluida la alumna de sexto semestre del plantel del Cobach en Ciudad Obregón, de los cuales cuatro formarán parte de la selección nacional que representará a México en Suiza y dos serán nombradas suplentes.

“Estoy muy emocionada por todo lo que viene y todo lo que aprenderé de ello. Me es increíble pensar hasta dónde he llegado y a veces, incluso, me parece irreal el hecho de que hace dos años ni siquiera tenía idea de qué era una olimpiada y hace tres, todavía, no descubría mi pasión por la química”, expresó Ana Itzel.

