Converge para que Rodrigo Huescas emigre a Europa

Elevado por Santiago Giménez, el canterano celeste Rodrigo Huescas quiere emprender el camino al futbol de Europa con base en trabajo.

Después de que el delantero del Feyenoord, Santiago Giménez, mencionara que su excompañero Rodrigo Huescas tiene cualidades para emigrar al futbol de Europa, el mismo jugador de Cruz Azul se montó en la ilusión.

“Sí me visualizo, no sé si a corto, mediano o largo plazo, pero sí me gustaría. Me encantaría conocer el futbol de allá y por lo tanto no me queda de otra más que trabajar”, declaró.

“Creo que va a ser el siguiente canterano de Cruz Azul en explotar y venir a Europa. Tiene mucho potencial, desde que era niño sobresalía en las inferiores”.

A Huescas han comenzado a perseguirlo equipos de la Bundesliga y la Eredivisie, aunque sin oferta formal aún.

El canterano de La Máquina, que ha jugado 14 partidos en el Clausura 2023, siete de ellos como titular, colaborando con un gol, afirmó que está concentrado en este momento en rendir cada vez que pueda jugar.

“Lo que me propongo es el trabajar día a día, estoy muy contento, le agradezco a Ricardo Ferretti y al Potro Raúl Gutiérrez en su momento por darme la oportunidad”.

EN CRUZ AZUL FALLARON EN LA BÚSQUEDA DEL PASE DIRECTO A LIGUILLA

El mediocampista Rafael Baca comentó que con las últimas dos derrotas se alejaron de la pelea por el pase directo a la liguilla.

“Queríamos estar dentro de los primeros cuatro, era el objetivo, obviamente fallamos, tuvimos la oportunidad y la dejamos ir”, explicó.

A Baca le gustaría terminar lo que le queda de contrato con Cruz Azul, pero sabe que no está en sus manos.

