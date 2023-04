“¿Cuál es el problema?”: AMLO sobre viajes del general Luis Cresencio Sandoval

López Obrador desestimó la investigación periodística sobre los viajes de lujo del titular de Sedena, Luis Cresencio Sandoval

El presidente Andrés Manuel López Obrador desconoce si el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, realizó viajes de lujo tal y como lo reveló una investigación periodística, aunque dejó entrever que sus familiares sí los pudieron haber realizado.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador desestimó dicha información, la cual calificó que fue proporcionada por DEA o alquiler otra agencia del Gobierno estadounidense.

“Es parte de lo mismo, esa es información de la DEA o de cualquier otra agencia. Segurísimo, ¿cómo hackearon el sistema de información de la Sedena? Eso es Claudio X. González con ellos”, indicó.

No sé tampoco, yo creo que dicen que estuvo 15 días ¿no?, nunca ha estado el general que yo sepa. ¡Ah! Su familia a lo mejor sí, ¿y qué? ¿cuál es el problema?”, dijo.

El tabasqueño cuestionó que periodistas y dueños de medios de comunicación también lleven a cabo este tipo de viajes con lujos.

Me van a decir ‘es que ese es su dinero’, no, no, no, no. También ese dinero que manejan es dinero público, ¿qué no venden protección? ¿Qué no venden publicidad gubernamental?”, externó.

“Son otras implicaciones, es el querer manchar porque la calumnia cuando no mancha tizna, son unos calumniadores y siempre han actuado así. Lo que está quedando de manifiesto, que es bueno, es que tienen buenos seguidores, bastantes, en nuestro país”, declaró en el Salón Tesorería este este miércoles.

Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en alianza con Fábrica de Periodismo reveló millonarios viajes del general Luis Cresencio Sandoval González al extranjero, donde incluso fue acompañado de su familia y un equipo de asistencia, pese a la política de austeridad republicana que maneja el Gobierno de México.

El secretario de la Defensa utilizó jets del Ejército, se hospedó en hoteles de alta gama, comió en lujosos restaurantes, viáticos en suficiencia, entre otras cosas.

Sandoval Gonzaléz estuvo acompañado en esos viajes a ciudades del extranjero acompañado de su esposa, su hija, su hijo, su nuera, su nieta y a veces su consuegra.

Además, una célula de al menos 10 militares atiende sus necesidades: ayudantes de campo, asistentes para él y para su esposa, jefe de seguridad, médico, enfermera, intérprete, además de los efectivos encargados de la avanzada.

Hasta el momento, la Sedena no ha dado una posición con respecto a dicha investigación periodística.

Con información de López-Dóriga Digital

