Dos muertos y 17 heridos dejan 39 accidentes viales suscitados en Hermosillo

Dos personas fallecidas y 17 más con diversos tipos de lesiones, dejaron 39 accidentes viales ocurridos en Hermosillo, entre el 17 y 23 de abril.

De acuerdo a la estadística del Departamento de Tránsito, en el periodo se atendieron 32 choques entre vehículos, dos choques con objeto fijo, un atropellamiento, tres volcaduras y una caída de pasajero.

Del total de los percances, once sucedieron por imprudencia, ocho por no respetar la luz roja del semáforo, siete por exceder límite de velocidad, seis por no respetar señal de alto, cinco por invadir carril y dos por alcance.

Uno de los accidentes que dejó víctimas mortales, sucedió en la Costa de Hermosillo y otro en el casco urbano del municipio.

Sobre conducción punible

Durante los siete días, se detectó a 126 personas que incurrían en conducción punible, señala el informe del Departamento de Tránsito.

El registro de actividades resalta que, de esa cantidad, 74 fueron ubicados en los filtros de alcoholimetría que se instalaron en diferentes arterias viales de la ciudad para prevenir accidentes viales.

La emisión de multas

En el lapso, los oficiales emitieron un total de 4 mil 501 boletas de infracción, por diversas faltas a la Ley de Tránsito.

Un mil cinco conductores fueron requeridos económicamente por no respetar la luz roja del semáforo y otros 593 por exceder los límites de velocidad.

También se multó a 570 personas que estacionaron carros en zona prohibida, a 449 por no portar el cinturón de seguridad, además de 315 que fueron sorprendidos haciendo uso de equipos de telefonía celular mientras conducían.

Comparte esto: Twitter

Facebook