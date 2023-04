Gervonta Davis y Ryan García vencen a la báscula; hubo ’empujones’

Gervonta Davis (135.1 libras) y Ryan García (135.5) vencieron a la báscula, sin embargo, la Ceremonia de pesaje terminó en ’empujones’, mismos que no pasaron a mayores

Durante la Ceremonia de Pesaje, Gervonta Davis (135.1 libras) y Ryan García (135.5) se encararon y empujaron, sin embargo, no pasó a mayores debido al operativo de seguridad presente; la pelea fue pactada para llevarse a cabo dentro de las 136 libras.

Ryan García fue el primero en hacer su aparición, mientras que Gervonta Davis -como era de esperarse- entró por el otro costado. Por su parte, el público, aplaudió y abucheó a los pugilistas por igual.

FLOYD MAYWEATHER NO VE POSIBILIDADES PARA RYAN GARCÍA

‘Tank’ Davis saltará al cuadrilátero como favorito (26 nocauts en tan solo 28 peleas), ante Ryan García, donde el pugilista de 24 años ostenta 19 nocauts en 23.

Apelando a la experiencia con la que cuenta Davis, Mayweather aseguró que este aspecto será fundamental para que el norteamericano campeón en 5 ocasiones, y tres categorías diferentes, saldrá con el puño en alto:

Ryan aún no ha ganado un título. No hablamos de ningún cinturón interino, eso no cuenta. Y no le quitamos nada al chico, Javier Fortuna, pero él era solo un oponente.”

Ante esto, en la conferencia de prensa ambos soltaron desafiantes amenazas, mismas en la que aseguraban, se ‘romperían la mandíbula’.

Sólo necesito conectar un golpe, sólo uno, este, el gancho izquierdo. Créeme. Cuando te toque te vas a dormir, siento que voy a romperte la mandíbula con un gancho. Será uno de los nocauts más brutales que hayas visto en muchos años”.

A su vez, Davis hizo menos las palabras de Ryan García y aseguró:

Solo habla de su gancho. También te necesito un solo golpe. Te toco la mandíbula y te diré ‘te vas a dormir’, te lo prometo. Probablemente te la romperé. Ni siquiera traigas a tu madre o a tu hija, no los traigas. Te lo estoy advirtiendo.

Ryan García y Gervonta Davis buscarán salir con el puño en alto luego de la pelea que se llevará a cabo en la T-Mobile arena de Las Vegas este sábado 22 de abril en punto de las 21 horas (tiempo del Centro de la Ciudad de México).

Comparte esto: Twitter

Facebook