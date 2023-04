Inicia alcalde rehabilitación de parque en la colonia Virreyes

Acompañado de residentes del lugar dio el banderazo de inicio de trabajos del parque, que es parte de los 23 que se recuperarán este año

“Hoy estamos siendo testigos de lo mucho que se puede lograr cuando se cuida bien el dinero”, expresó el Presidente Municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, a propósito de la inversión de 2 millones 389 mil pesos que transformará el parque de la colonia Virreyes.

Junto con Astarté Corro Ruiz, titular de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue) y Daniel García Escalante, director de Participación Ciudadana, acompañó a vecinas y vecinos del sector representadas por las señoras Elizabeth Gutiérrez y Zoila Noemí, a dar el banderazo de arranque a la transformación que contribuyeron a diseñar.

Incluirá la rehabilitación del kiosco y sus dos canchas deportivas, junto con sus tableros, porterías y pasto sintético, así como la mejora de los aparatos de ejercicios, luminarias, juegos infantiles, rampas, andadores, bancas y botes de basura.

“Este proyecto forma parte de un plan para recuperar 23 parques de la ciudad y el que los vayamos a arreglar es posible, porque estamos administrando y cuidando mejor el dinero de ustedes”, aseguró Astiazarán Gutiérrez.

Ante habitantes de la zona y la regidora Zulma Galaz, Antonio Astiazarán reconoció que los 800 millones de pesos aplicados a infraestructura el año pasado son aún insuficientes, pero representan un salto muy importante hacia el propósito de ir mejorando poco a poco a la ciudad.

Reveló que el origen de los recursos que financiaron la mayor parte de las obras en el municipio es un riguroso programa de eficiencia presupuestal aplicado desde el inicio de la administración.

“El dinero del Gobierno no es del Gobierno, no es del Toño Astiazarán, no es de los funcionarios, es de ustedes, y por eso es muy importante que tengamos gobiernos que lo hagan rendir muy bien, que no se vaya a cosas que no son importantes ni necesarias”, concluyó.

