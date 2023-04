Jimmy Butler brilla y deja al borde del abismo a Bucks

Bucks es sorprendido por un brillante Jimmy Butler, con 56 puntos, para poner a los Miami Heat a un triunfo de la segunda ronda de los playoffs de NBA; Milwaukee, 1º de la Conferencia Este

Con una obra maestra de 56 puntos de Jimmy Butler, los Miami Heat vencieron 119-114 a los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo y se avanzaron 3-1 en esta serie de primera ronda de los playoffs de NBA.

Los Bucks, el primer sembrado de la Conferencia Este, necesitan ahora ganar tres partidos consecutivos para evitar la eliminación ante los Heat, que clasificaron a la postemporada en el repechaje.

Milwaukee llegó a dominar por 15 puntos de ventaja en la cancha de los Heat impulsados por la vuelta de Antetokounmpo que, tras dos partidos de baja por una lesión de espalda, brilló con un triple doble de 26 puntos, 10 rebotes y 13 asistencias.

Pero el regreso del astro griego se vio completamente opacado por una exhibición de dimensiones históricas de Jimmy Butler, que logró sus 56 puntos con una serie de 19/28 en tiros de campo y le agregó 9 rebotes.

Únicamente cinco jugadores en la historia habían logrado al menos 56 puntos en un juego de playoffs, ninguno de ellos con el uniforme de los Heat.

Butler unió así su nombre a la exclusiva lista que formaban Michael Jordan (63 y 56 puntos), Elgin Baylor (61), Donovan Mitchell (57), Charles Barkley (56) y Wilt Chamberlain (56).

“Esto no es fácil. Ellos tienen defensores increíbles que me hacen pelear por cada canasta pero yo también tengo compañeros increíbles que me dicen que siga siendo agresivo, que siga atacando. Se siente bien ser los Miami Heat ahora mismo”, declaró Butler, ovacionado por su público con cánticos de “MVP”.

“Sobre el MVP, no sé. Creo que (el MVP) es Joel Embiid, para ser brutalmente honesto”, dijo Butler sobre su excompañero en los Sixers. “Pero para mi equipo, hacer esto, de esta manera, en esta atmósfera y para esta ciudad, es enorme”.

