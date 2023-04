Max Scherzer es suspendido por usar una sustancia prohibida

El pitcher estelar de los Mets de Nueva York, Max Scherzer, fue suspendido 10 juegos de Grandes Ligas por usar una sustancia prohibida

Las Grandes Ligas de beisbol decretaron este jueves una suspensión de 10 juegos para Max Scherzer, lanzador estrella de los Mets de Nueva York, por el uso de una sustancia “pegajosa” en su mano y guante.

La decisión llega un día después de que Scherzer fuera expulsado antes de la cuarta entrada del partido contra los Dodgers de Los Ángeles.

Los árbitros del juego revisaron su mano y guante varias veces y determinaron que el lanzador violó la regla de la liga que prohíbe sustancias pegajosas para ayudar a controlar la pelota.

Scherzer, de 38 años, protestó la expulsión y aseguró tras el partido que no había utilizado nada más que resina, una sustancia permitida siempre que no se use de manera excesiva o se aplique directamente en el guante.

“A pesar de haber sido advertido anteriormente en el juego, incluido el requisito de realizar un cambio de equipamiento, se encontró que el señor Scherzer violó las prohibiciones de sustancias extrañas”, expuso Grandes Ligas en un comunicado.

Scherzer, que puede apelar la decisión, dijo que en la tercera entrada del partido había cumplido con los requerimientos que se le hicieron para lavarse las manos y cambiarse el guante, incluso lavándose con alcohol.

“Tendría que ser un absoluto idiota para tratar de hacer algo cuando estaba volviendo para la cuarta” entrada, declaró Scherzer, ocho veces All-Star y ganador de tres premios Cy Young al mejor lanzador de la temporada.

