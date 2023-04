Muere hombre en choque

El occiso conducía un pick up del Ayuntamiento

Gerardo López

Un funcionario público murió la noche de ayer, al impactar el vehículo que tripulaba contra la plataforma de un tráiler, en una de las arterias viales más transitadas de Hermosillo.

El percance sucedió alrededor de las 20:15 horas, en avenida Camelia, casi esquina con calle Cedros , en el sector denominado Zona.

En el reporte a Línea de Emergencias 911 se informó que en el sitio, un vehículo tipo pick up marca Nissan, color blanco, se había impactado contra la parte trasera de un carro de carga y que el conductor estaba lesionado.

Al lugar acudieron paramédicos de Cruz Roja y agentes de Tránsito, que al arribar localizaron un carro utilitario de Cidue, estampado en la plataforma de un tráiler.

Los socorristas auscultaron al hombre que estaba en el siento del conductor del pick up e indicaron que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por los oficiales y posteriormente arribó personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora para realizar colecta de evidencias.

Un agente del Ministerio Público del Fuero Común dio fe del deceso y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de las pruebas periciales de ley.

Comparte esto: Twitter

Facebook