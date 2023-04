Sin medias tintas

Siguen excesos oficiales

Por Martín Romo (El Verdugo)

Siguen excesos oficiales…Y los que han seguido dando la mala nota son los excesos oficiales, primero con el caso de la ahora ex directora de Ecología de Huatabampo, Elizabeth Guerrero, que mandó a quitarle el agujón a las mantarrayas previo a la Semana Santa; y ahora con la aberración de una instructora del Isspe, que durante una práctica roció con gas lacrimógeno en la cara a los futuros policías y de pilón los grabó. ¡Zaz!

Razón por la cual es que el nuevo escándalo no se hiciera esperar, por considerarse que la citada entrenadora del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado (Isspe) se excediera al poner a prueba a los cadetes, como lo reconociera el director de esa institución, Ellioth Romero Grijalva, y es por lo que al igual que a Guerrero Moreno, ya también la suspendieron, pero igual encubriéndola, al ocultar su nombre. ¡Tómala!

Al suponerse que la capacitación para la preparación de los agentes policíacos en proceso debe ser fuerte, pero no es para tanto, o como para atentar contra su integridad y derechos humanos, por la forma inhumana en que los tratara la funcionaria “suspendida”, aunque nomás falta y que la cambien de área como acostumbran, por como en las redes sociales circulara un video que se filtrara, en el que se les observa gritando de dolor.

Aunque es una vejación en la que también tiene mucho de responsabilidad Romero Grijalva, por ser “la cabeza” de esa institución, y que como tal debe velar porque se cumplan los protocolos establecidos para esas prácticas, de ahí que no le queda el que ahora quiera “lavarse las manos” como Poncio Pilatos, al salir con el cuento chino de que está en contra de la manera en la que se llevó a cabo esa actividad. ¡De ese pelo!

Al intuirse que la supuesta “especialista” de esa área del Isspe no se manda sola, sino que más bien está bajo el mando del exhibido de Ellioth, pero como “el hilo siempre se rompe por lo más delgado”, es por lo que le están cargando toda la culpa de esa atrocidad, que aunque es parte de su formación el que conozcan los alcances de ese compuesto químico, pero no se les debe enseñar exponiendolos innecesariamente. ¿Qué no?

Casi por nada es que ante esa ventaneada y condenada generalizada que “les pegaran”, es que surgiera la duda de que si desde cuándo no estarán cometiendo esos abusos contra esa clase de alumnos, y que también caen en lo cavernícola, porque bajo esa visión a un doctor tendrían que prácticarle una cirugía; o a un dentista sacarle un diente; por lo que en el caso de ellos hasta un balazo querrán dispararles para que lo sientan.

Es por lo anterior que habría que esperar a conocer la postura que asuma el titular de la Comisión Estatal de Derechos “Inhumanos” (CEDH), Luis Fernando Rentería Barragán, por ser un evidente atropello que encaja como para seguirlo de oficio, porque si bien esta vez nadie resultó afectado, pero es más que obvio que los pusieron en peligro, en cuanto a su salud, y de posibles secuelas posteriores. ¡De ese tamaño!

Así está el enésimo “oso” que tiene que ver con una instancia dependiente de la Secretaría de Seguridad, y que podría seguir teniendo consecuencias, al manejarse que inscluso estaría en veremos la permanencia de Romero en el puesto que ocupa, por la obvia falta de control que hay, y todo por no estar abocado a regular lo más elemental, como quedara evidenciado, y hasta mediante una filmación que se hiciera viral. ¡Ñácas!

Por ser una acción que hasta amerita el que se haga una inspección de los metodos de instrucción que llevan a cabo, y que por algo dicen que los egresados salen buscando quien se las pague, por todo lo que les hacen.

“Chapulinea” “priísta”…Una vez más se volvió a demostrar que a la mayoría de los políticos les importa más la impunidad personal que la lealtad, y para prueba está que al que ahora le dio por “chapulinear”, es al “priísta” y ex secretario de Gobierno en el anterior sexenio, como es el por algo ya tachado de traidor de Miguel Pompa Corella, al trascender que ya se pasó a las filas de Morena. ¡Vóitelas!

Eso al aflorar que al también apodado “Potrillo” Pompa ya se le vio operar a favor de la 4T por rumbos de Baja California, al coordinar la precampaña presidencial de Adán Augusto López Hernández, como se constatara en unas fotografías de esas que hablan más que mil palabras, en las que se le ve presidiendo un evento polaco, por lo que así está el bandazo que está dando, con algo así como “un paso de la muerte”.

De ahí que las reacciones contra el desleal de Pompa Corella no se hicieran esperar, por esa “chaqueteada” con la que saliera, y sin que tan siquiera renunciara al PRI, pero pues están llegando a ese grado, en aras de “salvar el pellejo”, lo que de alguna manera viene a explicar el porque no han procedido contra ninguno de esos ex funcionarios claudilleros, a pesar de las imputaciones que hay contra ellos. ¡Ni más ni menos!

En esos términos está el “blindaje” político del que “está echando mano” el también Notario de Nogales, ante el que ya reaccionara el dirigente el priísmo en el Estado, Rogelio Díaz Brown, al mediante su cuenta de Twitter advertir que: “La deslealtad no cabe ni será tolerada en nuestro partido”, como dando a entender que hay los elementos suficientes como para proceder a la expulsión del susodicho, por pintarse de guinda.

Y para quien dude de lo anterior, es que el fin de semana “El Roger” Díaz Brown remarcara que solo con la unidad el tricolor se fortalece, y que la deslealtad y falta de congruencia no comulgan con los ideales priístas al estilo Sonora, eso en lo que fuera la toma de protesta de los comités en Navojoa, Huatabampo y Álamos, en los que quedaron al frente Julio César Amparán, Ayerim Karina Erro y Oscar Luis Luna, respectivamente.

¡Exhiben a funcionario!…Al que vaya que se le reconoció la mentira, es a José Luis Alomía, el tildado de pinochezco secretario de Salud estatal, como lo evidencia el que pacientes psiquiátricos y sus familiares realizarán una manifestación el próximo jueves a las 9:00 horas frente a las oficinas en las que despacha, para exigir el abasto de sicofármacos, como parte de un movimiento nacional de protesta. ¡De ese vuelo!

Toda vez que ante las quejas que habían salido a flote desde hace varios meses, por lo de la falta de medicamentos en las farmacias de Sonora para esos males, lo que es Alomía Zegarra “la compuso en el aire”, al sostener que lo que es en el sector público, dizque sí hay un abastecimiento suficiente para medicamentar a esos enfermos, lo que a la postre no está resultando cierto, según se deduce de ese plantón que le harán.

Aunque para quien dude de lo anterior ahí está lo manifestado por Alejandra Díaz, quien es madre de un menor con sicosis y discapacidad intelectual, quien adelantó que el plan es el de que acudan el mayor número de personas posibles a esa rebelión, para plantarse en el Centro de Gobierno y demandarle un cita a José Luis, por como simplemente “se ha curado en salud”, pero sin hasta hoy resolverles nada. ¡Pácatelas!

Aun y cuando aclaran que no es problemática privativa de la Entidad, y es por lo que se manifestarán simultáneamente en todo el Pasí, para “meter presión” y atiendan esa grave necesidad que hay, al señalar que: “Queremos pedir audiencia con las autoridades y exigir que se haga lo necesario para conseguir medicinas, porque ya tenemos desde enero batallando”, por lo que a ese grado de desesperación están llegando. ¡Mínimo!

Esa es la realidad de desabastecimiento que José Luis ha estado intentando tapar con un dedo, después de que hasta el propio “Prejidente”, Manuel López Obrador, se sorprendiera por ese déficit que hay de medicamentos para tratar la bipolaridad, ansiedad, depresión, subdesarrollo neuronal y demás enfermedades mentales, y que es por lo que ya les hiciera un exorto a los de la Cofepris, y el de Salud en la República, Jorge Alcocer.

Otroooo trágico choque…Ahora sí que en lo que continúan con los puros planes de ampliación de la insegura carrtera Hermosillo-Bahía de Kino, habrá que ver cuánta gente más va morir en el ínter, como lo exhibe el enésimo fatídico accidente que tuviera lugar el pasado jueves, cuando dos vehículos chocaron de frente, con un saldo de dos muertos, luego de que uno de ellos se incendiara después del impacto. ¡Palos!

En lo que es un enésimo letal encontronazo suscitado a las 19:46 horas en la calle 12 Norte, kilómetro 1, en la Invasión El Triunfito, en el que participaron un Toyota, Hilux, color blanco; y un Nissan Xterra gris, quedando en cada unidad una persona muerta, así como un lesionado, uno de los occisos siendo identificado como León, de 47 años; mientras que el otro tendrá que ser ubicado mediante ADN por las quemaduras.

Si se toma en cuenta que hasta ahora nomás han “echado en saco roto” la propuesta que se ha hecho, de en lo que concretan la ampliación y modernización de esa vía asfáltica, cuando menos deberían de colocar un muro divisorio entre los carriles de circulación, como los que se instalan en las carreteras de los EU, y que es con lo que impiden los peligrosos rebases, con lo que se evitan las colisiones frontales que son fatales. ¡Órale!

Porque aunque el Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), Heriberto Aguilar, y ha hablado de la probabilidad de que las obras empiecen para el segundo semestre del presente año, ciertamente que hasta ahora nomás no se ve nada claro al respecto, como tampoco se ha percibido el que haya una vigilancia policíaca permanente en esa rúa, como lo demuestra que el que ese choque fuera en plena Semana de Pascua.

Y la verdad que los percances automovilísticos han estado a todo lo que dan en todos lados, como lo refleja la aparatosa cuádruple carambola registrada la tarde del sábado en la salida a La Colorada, al chocar por alcance cuatro carros, pero afortunadamente sin heridos graves, y solamente daños materiales, y no precisamente porque los conductores “piloteaban” con precaución, después de que uno de ellos frenara de sopetón. ¡Ups!

Correo electrónico: [email protected]

