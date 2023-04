Sin medias tintas

Tiene buen $aldo Alcalde

Un cambio en el gabinete

Se pierde líder buscadora

Psicosis por “levantones”

Por Martín Romo (El Verdugo)

Tiene buen $aldo Alcalde…El que sigue rindiendo buenas cuentas, de esas que son dignas de tomarse en cuenta, por el beneficio que representan, en este caso para los hermosillenses, es el el Presidente Municipal Antonio Astiazarán, como esa de que Hermosillo es el municipio de Sonora que más redujo su deuda pública en el último año, derivado de un manejo transparente y responsable de los dineros de los ciudadanos. ¡Órale!

Pero por si eso fuera poco a la par Astiazarán Gutiérrez resaltó que al mismo tiempo la Capital sonorense es la que más invierte en obras de infraestructura, al hasta ahora multiplicar por cuatro la inversión con un monto de más de $800 millones en el 2022, y sin pedir un sólo peso prestado, como lo destacara en un video que difundiera en sus redes sociales, al ponderar que ha promovido un gobierno que cueste menos y haga más.

Para el caso es que “El Toño” Astiazarán precisara que: “Al poner orden en las finanzas municipales y estar al día en las obligaciones fiscales y crediticias, recuperamos ocho niveles que habíamos perdido en nuestra calificación, y con ello reducimos la sobretasa de interés que se aplica a la deuda del municipio, pasando de 2.47% a 0.87%”, por lo que así estado el acierto y mejoramiento en esa materia financiera. ¡De ese pelo!

No en balde es por lo que señalara que: “Los niveles de la deuda municipal que se acumularon durante años, al grado de que ahora Hermosillo ocupa el nada honroso segundo lugar a nivel nacional, limitan mucho el margen de maniobra del gobierno, debido a que dinero que se debería ir a prioridades como bacheo, pavimentación, seguridad y agua potable termina por destinarse al pago de capital de intereses de la deuda”.

Ante lo que el “Presimun” aliancista dejara muy en claro que ahí es donde radica la importancia de que el Ayuntamiento capitalino no sólo ahorrara $53.7 millones de pesos en intereses acumulados en el último año por el pago de la deuda, sino que además ya la bajaron en más de $100 millones de pesos su monto total, por lo que así han continuado haciendo más con menos, y con lo que han tenido más opción para operar. ¡Qué tal!

Y para quien dude de lo anterior para prueba está que la propia Secretaría de Hacienda federal, en su apartado de Disciplina Financiera de su página web, es la que confirmara que la Ciudad del Sol es la tercera municipalidad de la República Mexicana que más recursos abonó el año pasado, sólo detrás de los municipios de Guadalajara y Monterrey, con $123.5 y $304.6 millones de pesos, respectivamente. ¿Cómo ven?

O séase que así están los buenos $aldo$ que continúa dando Astiazarán, al hacer conciencia de que con cada peso que los gobiernos se endeudan, tarde o temprano se convierte en una obligación de pago con cargo para la ciudadanía, por lo que así está la positiva diferencia que está haciendo, en contraste con los alcaldes de Cajeme, Navojoa, Álamos, Huatabampo y Cananea, que por el contrario han aumentado sus trácalas. ¡Ups!

Ya que en el actual trienio de la “Capirucha” no sólo han ahorrado en ese terreno, sino que además de eso están haciendo más obra que nunca, como lo refleja el que ya se vea una transformación, sobre todo en lo que tiene que ver con el rescate de vialidades, al estarse reconstruyendo las principales, después de que no se les había dado ni una “manita de gato” en décadas, por lo que así está el avance, y con tendencia a mejorar.

Un cambio en el gabinete…Quien es más que evidente que ya empezó a mover sus piezas, de cara a lo que serán las elecciones del 2024, es el gobernador Alfonso Durazo Montaño, y para muestra está el que ayer anunciara el cambio del secretario de Gobierno, Álvaro Bracamonte Sierra, quien ahora ocupará la Secretaría Técnica en el Consejo Nacional de Morena, por lo que le tocará conducir todos los acuerdos que se pacten.

Así que ante la salida de Bracamonte Sierra, a quien ya le tomó protesta el mismísimo Durazo Montaño, es a Adolfo Salazar Razo, quien estaba como Jefe de la Oficina del Ejecutivo estatal, de ahí que se comentara que ese sí es un nombramiento de altura en esa secretaria, y no por la estatura física que tiene quien dijera: ¡Sí protesto!, sino más bien por la habilidad política que le reconocen, contrario al que está reemplazando. ¡Palos!

Es por lo que pronostican que con la llegada de Salazar Razo a ese cargo habrá un antes y un después, por tener más operatividad y “colmillo” que el que se fue, al existir la percepción de que no operó nada, lo que no se sabe si es porque no lo dejaron, pero la verdad es que consideran que “pasó de noche”, y es por eso del gran reto que tendrá quien está entrado para hacerse responsable de la política interna del Estado. ¡Ouch!

Y sí que fue un día de anuncios por parte del “Gober”, echando por tierra aquello de que “los lunes ni las gallinas ponen”, al también firmar una iniciativa para modificar la Ley de Notarías, con lo que evitarán que los funcionarios al concluir su gestión en una administración salgan con una patente, como históricamente pasaba, por lo que de esa forma ahora habrá transparencia en el proceso de entrega de esas anuencias.

En lo que es un “candado” que se está oficializando, por ser una propuesta que ya había adelantado Durazo, la cual trabajaron en conjunto con el Colegio de Notarios, en aras de que ya no haya “mano negra” en esas asignaciones, como con las dos vacantes que hay actualmente, y que otorgarán por equidad de género a mujeres; apuntillando además que también hay un Notario en la cárcel por infringir la ley. ¡Pácatelas!

Se pierde líder buscadora…Como era de esperarse, la que ayer corrió como reguero de pólvora es la desaparición por varias horas de la líder de las Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Flores Armenta, al “desaparecerse” el pasado domingo mientras realizaba labores de búsqueda en Sinaloa, y presuntamente siendo vista por última vez cuando iba a bordo de una patrulla de la Policía Estatal. ¡Tómala!

Tan Flores Armenta se “esfumó” momentáneamente, que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas sinaloense emitió una cédula para ayudar a encontrarla, luego de que se le viera alrededor de las 16:00 horas en las inmediaciones del campo pesquero Lázaro Cárdenas, en el municipio de Ahome, para posteriormente perderse contacto con ella, cundiendo la alarma por las amenazas de muerte que hay en su contra. ¡Zaz!

Razón por la cual es que en su conferencia mañanera en Palacio Nacional el “Prejidente” Manuel López Obrador confirmó lo de su desaparecida, al ventilar que Alejandro Encinas Rodríguez, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, ya lo había puesto al tanto sobre ese suceso, pero ya después el mismo reveló que: “Ya apareció la señora, que está bien de salud”, pero sin dar mayores detalles.

No obstante, y ya después por las redes sociales la Fiscalía General de Justicia de Sonora manejó que Cecilia Patricia había aparecido sana y a salva, en base a un informe que les compartieran sus homólogos de Sinaloa, asegurando que se había “extraviado” porque su vehículo presentó falla mecánica y estuvo en una zona donde no había red celular, lo que sí que está de sospecharse, por suponerse que no andaba sola. ¿Qué no?

De ahí que ante esa “perdida” de Cecilia, es por lo que abundaran las elucubraciones, si se parte de que cuenta con “protección” de parte de las autoridades, como lo reconociera el mismo AMLO, por lo que ahora habrá que ver el cómo se comporta de aquí pa´l real, porque eso bien pudo ser un aviso, y que es por lo que incluso la trasladaron de emergencia en helicóptero hacia Los Mochis, pero entre muchas dudas. ¡Mínimo!

Psicosis por “levantones”…Y con el que se demostró como el hampa tiene el control, es con el sonado “levantón” de cuatro personas que tuvo lugar la madrugada del pasado domingo en el restaurante Sonora Grill, ubicado en bulevar Eusebio Kino y calle Alhelíes, en la zona hotelera, por como sicarios armados irrumpieran sin que nadie los detuviera y se los llevaran con la mayor facilidad del mundo. ¡Vóitelas!

Y es que de acuerdo al reporte que hiciera el guardia de seguridad de ese establecimiento culinario, alrededor de la 1:30 horas llegaron al estacionamiento cuatro vehículos, dos camionetas Suburban de color blanco; así como un vehículo tipo Jeep, del mismo tono; y uno más de la marca Nissan, en tinte negro, de los que descendieron varios sujetos con armas y sometieron a dos parejas para subirlas a los carros y huir. ¡Glúp!

Con todo y eso horas más tarde la Fiscalía de Justicia del Estado informó que las dos mujeres privadas de su libertad ya habían sido liberadas por sus captores, pero no así los dos hombres que las acompañaban, y que aun estaban en calidad de desaparecidos, uno de los cuales cuenta con antecedentes criminales, al punto de que en el 2019 ya había sufrido otro rapto, y que es por lo que se desataran las especulaciones. ¡A ese grado!

De tal forma que así estuvo ese allanamiento en el citado comedero, y sin que nadie les parara el alto, mucho menos alguna autoridad policial, porque como siempre llegaron tarde, o ya después de que “pelaran gallo”, y hasta echando bala, aun y cuando la Fiscalía estatal sostuviera que no localizaron indicios de detonaciones de arma de fuego, por supuestamente no encontrar casquillos tirados. ¿Será?

Sin embargo y al margen de los aseguenes, lo único cierto es que con eso se puso en evidencia lo expuesto que están los clientes de los restaurantes, como lo exhibe el que ya antes hasta hayan tenido lugar ejecuciones en su interior, como en uno instalado en los bulevares Colosio y Quiroga, lo que denota que ya nadie está a salvo ante esa clase de criminales que no se detienen ante nada. ¡De ese tamaño la psicosis!

Aun así será interesante conocer la postura del presidente de la Cámara de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Sonora (Canirac), Manuel Lira Valenzuela, quien hasta ayer se había quedado más callado que ni la “H muda”, cuando lo que ameritaba es que sacara la cara por el sector que representa.

Correo electrónico: [email protected]

Comparte esto: Twitter

Facebook