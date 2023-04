Sin Medias Tintas

Está la mira “El Potrillo”

Está en la mira “El Potrillo”…Quien ya dejó en claro que para nada lo consultaron, es el gobernador Alfonso Durazo Montaño, tocante a la sorpresiva incursión del ex Secretario de gobierno en el pasado sexenio estatal, Miguel Pompa Corella, como coordinador de campaña en Baja California Sur del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en lo que es el proceso de elección interna de Morena. ¡De ese pelo!

Ya que directo como es el “Gober” morenista no se anduvo por la ramas para apuntillar que a pesar de respetar las decisiones que tomen los aspirantes a la candidatura a la Presidencia de la República, de cara a las precampañas, pero que no se detendrá para hacer los señalamientos de los que considere hayan afectado a Sonora, dando a entender que no está de acuerdo con un “tierrita volada”, o el aquí no ha pasado nada. ¡Zaz!

Tan es así que con todas sus letras apuntara que: “Voy a abstenerme de opinar sobre esta decisión, pero no voy a esconder ante ustedes, porque no lo he escondido nunca, yo creo que hay una corresponsabilidad en este joven respecto a las condiciones en que recibimos el Estado; respeto esa decisión, pero no relevo de corresponsabilidad a este personaje”, tocante a la situación de quiebra financiera que le heredaron. ¡Palos!

O séase que así está la polvareda que levantara Pompa Corella, después de que trascendiera el como “se colara” en el quipo proselitista de López Hernández, como se exhibiera a través de las redes sociales, al hacerse presente en un evento público en el cual se le ve en el presídium, por lo que así es que resurgiera en la citada Entidad bajacaliforniana, y no por obvias razones por estos lares, al ser un ex funcionario non grato.

Y ciertamente que el resurgimiento polaco del ex priísta de “Potrillo” Pompa tuvo una reacción en contra no sólo de parte de los del PRI, sino también entre las filas de los morenistas, al tacharlos de arribista y oportunista, pero dicen que se valió de una relación de amistad que tiene con Adán Augusto, desde sus tiempos de diputado federal, y es lo que por ahora lo tiene “muy a gusto”, o con un aparente blindaje político.

Aun así dan cuenta que ni ese “cobijo” le quita el perfil arrogante y poco confiable que dicen que le caracteriza al ex vividor público originario de Nogales, al grado de que lo catalogan de ventajoso y ganón, y para quien dude lo anterior es que Durazo Montaño hiciera alusión a que al termino de su gestión en la administración claudillera recibió el privilegio y beneficio de una patente de Notaría sin merecerla.

Por lo que así está la postura del Mandatario Estatal, con todo y que en un principio al ser interrogado al respecto dijera que fueran a preguntarle al fantasmal delegado de Gobernación, Máximo Moscoso Pintado, como haciendo hincapié en que él no tuvo nada que ver en esa infiltración, que por algo ya es calificada como de desleal por el mismo dirigente estatal del PRI, Rogelio Díaz Brown, y no es para menos. ¡De ese vuelo!

Más menos así están los efectos de ese “chapulineo” de Miguel, quien finalmente nomás siguió el mal ejemplo traicionero de otros que le antecedieron, y todo para conseguir inmunidad, por encima de los ideales políticos que está visto que hoy en día ya no hay, por de a cómo en la actualidad se bandean dependiendo de sus intereses personales, dejando de lado los populares, o de las mayorías. ¡Así la chaqueteada!

Otro efecto de Caso Raya…En lo que sí que cabe aquello de que nunca es tarde, es en el que ahora vayan a capacitar a los servidores públicos que tengan alguna función relacionada con el cuidado del medio ambiente, vía un programa que implementarán la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca) y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para que conozcan sobre ese tema. ¡Cuando menos!

Eso para evitar tragedias ecológicas como la que tuviera lugar en Huatabampo, previo al inicio de la pasada Semana Santa, cuando a la ahora cesada ex directora Municipal de Ecología, una tal Elizabeth Guerrero Moreno, le diera por ordenar amputarle el aguijón a miles de mantarrayas de la playa de Huatabampito, dizque para proteger a los turistas de probables picaduras, por lo que así estuvo esa aberración. ¡Pácatelas!

Sin embargo ese es el precio por colocar a perfiles que no están aptos para el cargo, al no tener un conocimiento en ese ámbito, como fuera el caso de Guerrero Moreno, quien a todas luces era una ignorante en ese terreno, aun y cuando no se mandaba sola, de ahí que quien también tiene mucho de culpa el alcalde huatabampense, Jesús Flores Mendoza, que por algo ya intentó desvincularse del caso, al “lavarse las manos”.

Ante lo que habrá que ver si el tan llevado y traído del “Chuy” Flores también está entre los cuatro funcionarios que ya fueron citados a declarar por la Fiscalía General de la República (FGR), que en la región representa Francisco Sergio Méndez, para que “suelten prenda” en torno al “cómo corrió el agua”, con respecto a ese atentado contra esa fauna mariana, que se volviera una nota nacional, y con sobrada razón.

Es por lo que ahora buscan que quienes estén en esos puestos cuando menos tengan una noción, o conocimiento medioambiental, pero sobre todo un sentido común y una conciencia básica para operar y actuar, a fin de que no cometan esas atrocidades que están de no creerse, porque lo más grave no sólo es que sean néofitos en ese rubro, si no el que ni siquiera le preguntan a las dependencias de ese ramo. ¡Mínimo!

“Destapa cloaca” Alcalde…El que vaya que “destapó la cloaca” es el Presidente Municipal de Obregón, Javier Lamarque Cano, al revelar que desde el anterior trienio morenista a la fecha han inhabilitado a 49 funcionarios, y no precisamemente por hacer bien su trabajo, lo que deja entrever que les ha faltado experiencia para gobernar, por como han caído en una serie de excesos. ¡Ni más ni menos!

En esos términos está “la escupida para arriba” de Lamarque Cano, al ventilar que esas suspensiones han sido por diversas irregularidades como desvío de gasolina, abuso de autoridad, acoso contra empleadas, mal uso de documentación oficial, anomalías en la utilización de bienes, incumplimiento de funciones y omisión de declaración patrimonial, entre otras “linduras” que han puesto de manifiesto esas fallas. ¡De ese tamaño!

Con todo y que el polémico “Presimun” moreno quisiera “curarse en salud”, al justificar que la mayor parte de esos procedimientos venían de la pasada administración que encabezó el también guinda de Sergio Pablo Mariscal Alvarado, pero que se concluyeron en su actual periodo, y que están relacionados con sanciones por faltas administrativas, al haber inhabilitaciones que van de los 5 días, hasta más de un año. ¿Cómo ven?

Así terminó de “abrirse de capa” Lamarque, después de que en días pasados se hiciera público que el ex director de la Promotora Inmobiliaria de Cajeme, Omar García López, había sido inhabilitado por 15 meses para ocupar esa o cualquiera otra chamba pública, a raíz de su mala actuación administrativa, al acumular una gran deuda con el Infonavit, e IMSS, en perjuicio de esa paramunicipal. ¡Qué tal!

No obstante, y por encima de que dicho Munícipe diga que se mantienen alertas y al pendiente para inhibir cualquier situación que “manche” al Ayuntamiento, bajo la visión de que no permitirán impunidad, aunque pareciera que más bien les ha estado “temblando la mano” para “cortar de tajo” con ese casi medio centenar de “manzanas podridas”, por ser más que evidente que han fallado a la confianza depositada en ellos.

Blindarán cerro y Centro…Y sí de aquí pa´l real ve más policías en los alrededores del cerro de La Campana y en las colonias aledañas no les vaya a extrañar, y es que ayer anunciaron que en esa zona pondrán en marcha la Jornada por la Paz que promueve la Secretaría de Seguridad, pero en esta ocasión haciendo alianza con empresarios, artistas, comerciantes y vecinos de ese centro histórico. ¡Órale!

Al ser un esquema que consiste en brindarle una mayor protección a la ciudanía por medio de un incremento en la presencia policial, pero a la par con pláticas preventivas y actividades artísticas y culturales, las cuales multiplicarán por ser un punto muy céntrico, aunque la base del operar es que se trata de una red de grupos de Alerta Ciudadana, mismos que estarán en contacto con las autoridades para atender los reportes de auxilio.

De ahí que por parte del gobierno municipal, lo que es secretario de la Comuna, Florencio Díaz Armenta, resaltara y adelantara que con esa estrategia impactarán a los visitantes del Centro de Hermosillo, así como a las familias de las colonias La Matanza, Hacienda de la Flor, Cerro de la Campana, San Juan, Casa Blanca, Las Pilas, Ángel Flores, Razo y primer cuadro, porque con ello se sentirán más seguras. ¡Se supone!

Casi por nada es por lo que “El Chito” Díaz ponderara que con ese modelo aumentarán la vigilancia en unas de las áreas más antiguas, en las que concentra una gran cantidad de comercios, así como establecimientos del giro cultural y social, que son características que las hacen diferente al resto de los polígonos donde antes ya se ha instalado ese plan de prevención y atención, por lo que así estaría el beneficio extra. ¡Esa es la idea!

La verdad que ya urgía que en esa montaña y sus faldas, que es un ícono de esta Ciudad del Sol, reforzaran los rondines policíacos, por como se habían venido perpetrando los asaltos contra quienes se aventuraban a visitarlo, derivado de que los hampones suben y “bajan” ante la ausencia de policías, y cuyo riesgo ahora se reducirá, además de que junto con pegado promoverán una sana convivencia artística y cultural. ¿Será?

