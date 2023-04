Sin medias tintas

+ Dan balconeada a Rectora

+ No le falta a titular de SEC

+ Que protegen a instructora

+ ¡“Sale al quite” Secretario!

Por Martín Romo (El Verdugo)

Dan balconeada a Rectora…Si por la víspera se saca el día, la que está visto que no está haciendo la tarea en materia de negociación, es la la tildada de gris y rebasada rectora de la Unison, María Rita Plancarte, y para evidencia está el que ayer volvieran a manifestarse los sindicatos del Staus y Steus, por los insuficientes ofrecimintos que les han hecho ante el emplazamiento a huelga que hay. ¡De ese pelo!

Si se toma en cuenta que es la enésima protesta de esos gremios sindicales de los Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus); y la de los Empleados (Steus), que dirigen Juan Díaz y Lourdes Rojas, para exhibir el lento operar de Plancarte Martínez, a pesar de que la colocación de las banderas rojinegras por parte de ambos líderes está programada para el próximo 28 de abril, a las 17:00 horas. ¡Tómala!

Sin embargo lo que es a la tachada de pachorruda de doña María Rita simplemente le han valido esos señalamientos, de que no se “está poniendo las pilas” como lo exigen las circunstancias, en el marco de esa revisión contractual del Contrato Colectivo de Trabajo que se hace cada año, por la cerrazón que hasta ahora ha mostrado, al dizque “entrararle por un oído, y salirle por otro” esas demandas de activarse. ¡Palos!

Casi por nada es que en la manifestación que en esta ocasión realizaran a media mañana en las escalinatas de la llamada Alma Mater, es que imperara la opinión generalizada de que están las condiciones dadas para que estalle ese movimiento huelguístico, por como Plancarte no ha hecho lo suficiente en cuanto a esas negociadas, sino que más bien se ha “enconchado”, y que es lo que de nuevo “le echaran en cara”. ¡Ñácas!

Y una muestra de ello es por lo que siguen entrampados en una cuestión que es básica, como es la de que esos sindicatos están pidiendo un alza salarial del 10%, o igual a la inflación; así como 5% en prestaciones, pero lo que es la Máxima Casa de Estudios solamente les ha continuado ofreciendo un 4%, bajo el argumento de que es el tope federal; y 2% en otras cláuslas por un monto de poco más de $10 millones. ¡Así el dato!

Más menos así han continuado esos jalonellos”, en los que es Revisión Contractual 2023, en la que nadie está queriendo “dar su brazo a torcer”, al Díaz Hilton y Rojas Armenta reiterar que con el incremento inflacionario sus salarios se han quedado por debajo de esa carestía representada por la subida de los precios de todos los productos, y es por lo que desde ya están manejando que no se van a dejar. ¿Será?

No obstante lo que ya sonó a algo así como “un grito de guerra” en ese plantón, es que los mencionados docentes y trabajadores le hicieran un llamado a la sociedad sonorense a empatizar con las exigencias de esas organizaciones sindicales, cosa que no ha hecho Plancarte Martínez, como en su caso sería exhortar a que las mayorías estén conscientes de las limitaciones financieras que tiene la “Uni”, pero ni eso se ha dignado hacer.

Aun y cuando hay que apuntillar que a río revuelto el Staus y Steus en muchas de sus peticiones se van de pa$o, como con esa de que ahora quiren un permiso de 8 días por enfermedad grave de padres, y 5 en caso de fallecimiento; así como licencia extra para cuidados maternos; o el que las becas para sus hijos pasen de los mil 900 pesos, a tres $3 mil, y pura$ de e$a$, como la de un 2.5% para rezonificación. ¡Ajá!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

No le falta a titular de SEC…A quien le han seguido brotando las quejas por todos lados, o a lo largo y ancho del Estado, es al reprobado secretario de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda, y para prueba está el que ahora ayer los padres de familia y alumnos de la escuela Primaria “Ignacio Zaragoza” de Nogales se plantaran con pancartas en mano para exigir una serie de arreglos que son de lo más elemental. ¡Zaz!

Ciertamente que no es para menos que esos enchilados y frustrados paterfamilias hayan llegado a ese extremo de inconformidad, ante la nula respuesta que han tenido de Grageda Bustameante y sus malas compañías, como lo exhibe el que se hayan manifestado por tercer día consecutivo, para ya casi casi implorarles el que sean arreglados los sanitarios y otras áreas que se encuentran en un pésimo estado. ¡A ese grado!

No en balde es por lo que sentenciaran que mantendrán “clausurado” ese centro escolar hasta que lo que reclaman desde hace rato les sea solventado, porque lo que es hasta ahora Aarón Aurelio los ha ignorado, por la forma que le han estado fallando sus desrepresentantes en esa frontera nogalense, como lo refleja el que ni siquiera hubiera un posicionamiento al respecto, con todo y que han bloqueado hasta calles. ¡De ese tamaño!

En lo que es una rebelión de lo más criticable, por no explicarse el cómo es que los manifestantes tengan que llegar a tanto, derivado de que han pasado por alto el que alrededor de 400 alumnos de esa institución localizada en la colonia Buenos Aires están en riesgo sanitario por los deficientes “baños”, pero sin que a pesar de los pesares hasta el momento hayan atendido esa sentida problemática que es prioritaria. ¡Pácatelas!

Con todo y que no sea una irregularidad aislada, sino más bien constante, por como ya antes igualmente han aflorado esas mismas demandas en Hermosillo, Obregón y Navojoa, entre otras localidades, sin que hasta ahora Grageda haya podido superar esa prueba, sino todo lo contrario, por cómo se han venido multiplicando, o sumando más, por lo que sí que está de no creerse tanta incapacidad, y lo que le sigue. ¡Vóitelas!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que protegen a instructora…Y por ser bien sabido que cuando turnan un sonado caso policial a la desacreditada “Comisión de Honor”, es que “ya valió”, porque nada va pasar, y es por lo que suponen que lo mismo sucederá con el abuso en que incurriera una instructora del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado (Isspe), que videograbó a los cadetes en el entrenamiento al rociarles el rostro con gas lacrimógeno.

Eso por como ya adelantaran que ese exceso cometido por la entrenadora, a la que por cierto de entrada encubrieron, al no revelar su nombre, supuestamente será revisado y analizado por esa comisioncita perteneciente a la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), cuando es una acción inhumana a la que no hay que buscarle mucho, por como pusiera en peligro la salud de los aludidos alumnos y futuros policías.

Aunque eso y más puede esperarse, cuando lo que es el director del Isspe, un tal Ellioth Romero Grijalva, ni la cara ha dado, al sólo través de sus redes sociales haber ventilado que la susodicha había sido removida de su puesto por atentar contra los estudiantes con esa rociada que tuvo lugar el pasado 15 de abril, luego de que mediante un video que se filtró, se les escuchaba gemir y externar lamentos de dolor. ¿Así la protección?

Y es que si bien con eso salió a flote que sí utilizan ese compuesto químico sumamente irritante en ese proceso de instrucción y preparación, pero al parecer no a ese grado, y mucho menos haciéndolo público, o exponiéndolo ante todo mundo, y que es algo que a lo mejor y “se les chispoteó”, al salírsele de control, y es por lo que se supiera el cómo los someten a ese “infierno”, a costa de su integridad física. ¿Será?

Porque lo que deja entrever que no están haciendo las cosas correctamente, sino más bien excediéndose con esa clase de enseñanza, es el que a la par trascendiera que aprovecharán para checar los métodos de capacitación y prácticas que llevan a cabo, cuando se supone que es un aspecto que de antemano debería tener muy bien monitoreado, pero todo indicar que no es así, al grado de que Ellioth dijera no estar de acuerdo.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

¡“Sale al quite” Secretario!…Quien ya se estrenó con una tronante declaración es el recién nombrado nuevo secretario de Gobierno estatal, Adolfo Salazar Razo, al calificar como de lamentable que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya invalido la transferencia del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). ¡De ese vuelo!

Pues a “juicio” de Salazar Razo, con ese traspaso que promoviera y concretara el “Prejidente”, Manuel López Obrador, lo que se buscaba es el “blindar” a la GN de posibles actos de corrupción y colusión con el crimen organizado, como sucediera en el pasado con la Policía Federal, y que por eso la desaparecieron para crearla, pero lo que son los ministros determinaron que de origen debe ser de índole civil. ¿Cómo ven?

Razón por la cual es que ponderara que habría que: “Recordar las condiciones en las que se contaba con una Policía Federal penetrada por el crimen organizado, ustedes tienen claro el antecedente de -Genaro- García Luna, que era quien comandaba los cuerpos de seguridad; y desde luego que la visión de la Guardia Nacional es generar las mejores condiciones para que esto no ocurra en el futuro”. ¡Así la percepción!

Pero con todo y ese cambio, o reversazo que le dieran a López Obrador el pasado martes, con siete votos en contra y tres a favor, lo que es Adolfo aclaró que esa decisión de la SCJN no afectará la condición de fuerza ni la distribución de elementos de esa “Poli” militarizada que actualmente se tienen en las diferentes regiones de la Entidad, porque se estila que seguirá bajo el mando de la milicia, aun y cuando no se conocían los detalles.

De ahí que ante esa invalidación, y como se veía venir, lo que es AMLO ayer en su conferencia mañanera “les echó hasta por los codos” a los magistrados que le dijeron “pa´tras los filders”, y asegurando que espera que en las elecciones del 2024 Morena vuelva a ser mayoría en el Congreso de la Unión, para otra vez enviar esa iniciativa, y que de alcanzarle el tiempo, hasta un cambio de la Constitución impulsaría. ¡Ni más ni menos!

Correo electrónico: [email protected]

Comparte esto: Twitter

Facebook