Sin medias tintas

¡Profanan iglesia católica!…Y ahora sí que ¡Se verán cosas peores!, como dice la Biblia, después de la profanación del que fuera objeto el altar del Santuario Guadalupano de esta Ciudad del Sol, al autorizársele la grabación de un video al rapero llamado Alemán, quien vestido de sacerdote se subió al estrado a cantar canciones con palabras altisonantes, por lo que la indignación de los hermosillenses no se hizo esperar.

Al señalarse que tal sacrilegio, que está de no creerse, es algo así como la reaparición de los mercaderes que en su tiempo el mismo Cristo sacó a azotes del templo, pero en este caso “píor”, por como en esta ocasión hasta escenificaron una comunión, pero en vez de ostias a los participantes en esa filmación, y quien por cierto tenían finta de malandros, les entregaron unos cigarros que parecían de mariguana. ¡De ese pelo!

A ese grado estuvo la afrenta para la feligresía católica, y todo con la bendición del frívolo párroco, Luis Armando González Torres, con el pretexto de que con ese exceso la intención era la de captar nuevos segmentos de fieles, cuando más bien con esas aberraciones los pierden, y es por lo que el repudio no se hiciera esperar, después de que lo grabado comenzara a circular por las redes sociales y se hiciera viral.

Aunque lo más grave de esa ofensa es que González Torres ni siquiera la reconociera, por como en un extremo de desverguenza todavía tuviera el cinismo de pretender justificar el permiso que le diera para bailotear en el santísimo al cantante de pacotilla, Erick Raúl Alemán Ramírez, originario de Los Cabos, Baja California, al manejar que los hechos se sacaron de contexto, cuando están ante los ojos de todo mundo.

Pero por si eso fuera poco, todavía está peor la tibia y solapadora postura que asumiera la Arquidiócesis de Hermosillo, en teoría encabezada por Ruy Rendón Leal, a la hora de pedir una disculpa pública por esos desmanes cometidos en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, localizada en la colonia San Benito, al “apechugar” y lamentar que ese centro de oración hubiera sido usado de manera imprudente. ¡Tómala!

Porque por toda respuesta ante la condena generalizada que esa blasfemia generara, lo que es Rendón Leal nomás mandó a decir que buscarán que no vuelva a repetirse, pero encubriendo al cura rapero de Luis Armando, al salir con que es algo que no se hizo de mala fe, a pesar de que es un espacio santificado que que se utilizó para una actividad no relacionado con su fin fundamental, como es el culto religioso y la oración.

Cuando la situación ameritaba para que mínimo hubieran suspendido a González, por aquello de que uno de sus deberes es proteger la santidad de esos lugares, en especial la Sagrada Eucaristía, pero simplemente no le echaron ni un sermón, porque únicamente se limitaron a exhortar a la comunidad católica a orar por ese desagravio, por lo que así está el descontrol que hay al interior del clero católico. ¡Ni más ni menos!

Al haber dos apartados del Código de Derecho Canónico que pudieron aplicar, como es el 1210 que dice: “En un lugar sagrado sólo puede admitirse aquello que favorece el ejercicio y el fomento del culto, de la piedad y de la religión, y se prohíbe lo que no esté en consonancia con la santidad del lugar. Sin embargo, el Ordinario puede permitir, en casos concretos, otros usos, siempre que no sean contrarios a la santidad del lugar”. ¡Zaz!

O el 1211 que señala: “Los lugares sagrados quedan violados cuando, con escándalo de los fieles, se cometen en ellos actos gravemente injuriosos que, a juicio del Ordinario del lugar, revisten tal gravedad y son tan contrarios a la santidad del lugar, que en ellos no se puede ejercer el culto hasta que se repare la injuria por un rito penitencial a tenor de los libros litúrgicos”, pero está claro que a Don Ruy le tembló la mano. ¡Palos!

Sigue incendio de yunques…Como lo que se ve no se pregunta, a los que todo hace indicar que ya “agarraron de encargo”, es los yunques de esta Capital, para darles una quemada pero ¡literal!, por como el sábado volviera a arder ooootro de esos “deshuesaderos” de carros, pero ahora en la colonia Las Minitas, en el sector Sur Poniente, después de que el jueves ardieran dos más, pero en la salida Norte de la ciudad. ¡Ñácas!

Y es que de acuerdo al reporte de los elementos de bomberos, y al igual que en los previos, se especula que el incendio inició como una supuesta quema de maleza que después se salió de control, para luego las llamas llegar a ese negocio, ubicado sobre la calle Mina La Bonancita y la carretera número 26, que conduce a la Costa de Hermosillo, afectando a más menos un centenar de vehículos que estaban en calidad de chatarra.

Es por eso del sentir que ya hay, de qué ante esas recurrentes incendiadas, ya se hace necesario el que se implemente una campaña contra pirómanos, por ser más que obvio que esos siniestros que han estado brotando por todos lados, como es en las carreteras que conectan a Hermosillo, y en los cerros circundantes, o en los grandes lotes baldíos, ya no son casos aislados, sino tal vez planeados y organizados por alguna razón.

Por lo que así está esa alerta roja y ardiente para que mínimo sea atendida por el coordinador de Protección Civil del Estado, Juan González Alvarado, si se parte de que el fin de semana igual de nuevo se incendiara una parte del Cerro del Bachoco, por lo que así ha estado esa sospechosa quemazón, y eso que todavía no llega la época del calorón, que es cuando le echan la culpa al sol, al combinarse con los ventarrones. ¡Ajá!

Por cierto que en cuanto a las investigaciones deberían empezar con la persona que acaban de detener antenoche, a eso de las 21:00 horas, en el fraccionamiento Monterosa, que está en los bulevares Mazón López y Monterosa, en los momentos en que quemaba arbustos secos, y al que le encontraron un machete, por lo que sí que es un sospechoso al que cuando menos amerita que “le peguen una calentada”, o interrogada. ¿Qué no?

Se internacionaliza “Presi”…Quien vaya que ya se está volviendo hasta internacional, es el alcalde Antonio Astiazarán, y para prueba está el que ahora junto a Yoshiaki Mukai, el representante de la Embajada de Japón en México, visitara la Casa de Salud del Ejido El Carmen, a la cual destinarán recursos para su rehabilitación, como parte de un apoyo del País nipón, y en especial para las comunidades rurales. ¡Órale!

No en balde es por lo cual Astiazarán Gutiérrez resaltara que: “Vamos a arreglarla con una inversión de más de $400 mil pesos, para que la comunidad de El Carmen no tenga que tomar el camión y recorrer 30 minutos para ir a recoger algo o recibir una atención médica”, y es por lo que a la par dijera: “Qué maravilla cuando se logran hacer sinergias, cómo la gente se puede beneficiar”. ¡De ese tamaño el acierto!

Motivo por el cual es que en contraparte Mukai enfatizara que “toda la gente tiene el derecho a recibir una atención médica digna y la iniciativa para crear este proyecto es muy buena, por eso con gusto apoyan al Gobierno de Hermosillo”, ante lo que “El Toño” Astiazarán secundara que por esas acciones hacer la diferencia, es por lo que agradeciera ese respaldo de dicha representación diplomática japonesa. ¡Qué tal!

Y para ampliar el dato al respecto, pero ya en lo técnico, el director de Salud del Sistema DIF Municipal, Luis Becerra Hurtado, adelantó que entre otros servicios ofrecerán atención de detección oportuna de cáncer cervicouterino con tomas de Papanicolaou; así como un cuadro básico de medicamentos para personas diabéticas e hipertensas; e información sobre nutrición para el combate a la obesidad. ¡Cuando menos!

Mientras que por otro lado Astiazarán también participó en una conferencia interdisciplinaria organizada por los estudiantes de México en Harvard 2023, en la que fue expositor en el panel de Medio Ambiente en las instalaciones de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy en Cambridge, Massachusetts, en lo que es un evento que iniciara el viernes, y terminó ayer domingo, en el que expuso los avances del municipio.

Sin chamba mamá de cáfre…Como la que la hace la paga, la que trascendió que ya se quedó sin chamba, es Gabriela Esquer Olivarría, la madre del prófugo de Nathan Karim, el joven que el pasado 5 de marzo atropellara a una familia en la colonia Cuauhtémoc y huyera dejandolos abandonados, al aflorar que ya no le permitirán regresar a laborar en la Defensoría Pública del Estado. ¡Vóitelas!

En lo que es una revelación que hicieran al más alto nivel, o por voz del hasta ese momento Jefe de Oficina del Ejecutivo Estatal, Adolfo Salazar Razo, al dejar en claro que con todo y el acuerdo reparatorio al que llegaron con las víctimas, al otorgarles una compensación de $240 mil pesos para poder salir de la cárcel condicionadamente, pero aun así es un juicio que le seguirán por el delito de encubrimiento junto a su esposo.

Tan es así que Salazar Razo sentenciara que: “Ya es una decisión que se tomó respecto a la situación laboral, no hay vuelta atrás en la decisión que se tomó, ya tendrá que enfrentar los procesos que se tengan que abordar desde la autoridad jurisdiccional, desde la Fiscalía, y es un tema que ya tomó su curso ya tendrán que asumir ante las instancias correspondientes el tema”, eso después de ser separada de su cargo el pasado 24 de marzo.

Aun y cuando aclararan que en caso de Esquer Olivarría quisiera “pelear su causa”, considerando que el Gobierno del Estado incurrió en una conducta inadecuada al darla de baja, según esto está en su derecho de recurrir a los tribunales legales correspondientes, con todo y que ya no sea un buen ejemplo como defensora, por como pasara por encima de la ley para proteger a su vástago, porque hasta ahora han seguido ocultándolo.

Más menos así es como cayeran en desgracia, y por una defensa mal entendida, como en el caso de Gabriela, que tenía 25 años de trayectoria en instancias gubernamentales, porque la búsquea de Nathan Karim sigue.

