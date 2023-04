Sin medias tintas

¡$e pa$an en la Expo Gan!

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡$e pa$an en la Expo Gan!…Y de a cómo han estado las queja$, los que vaya que tras tres años de ausencia por la pandemia de Covid-19, sí que volvieron con las uña$ afilada$ y buscando recuperar$e, son los organizadores de la Expo Gan 2023, y para prueba está el cobro de acceso de $70 pesos y los exhorbitante$ precios de todo lo que venden en su interior, además de los cobros extra$ que le aplican a los asistentes. ¡Zaz!

Es por eso que más que nunca están haciendo valedero aquello que siempre se ha dicho de esa pachanga de los ganaderos, de que más que ser la “fiesta del pueblo”, más bien es un “de$plumadero”, y no es para menos, por ser un auténtico robo no despoblado, sino en poblado, por como se están pasando de gandalla$, por lo que en lugar de decir que los esperan con los brazos abiertos, en realidad es con las arca$ abierta$. ¡De ese pelo!

Y para quien dude de lo anterior, es que en esa también calificada como la cantina más grande del Estado, que inauguraron el pasado “juebebes” 20 de abril, y concluirá el próximo domingo 21 de mayo, durante 32 días estarán “bateando”, porque lo que es un vaso de cheve doble vale ¡¡$150 pesos!!!; en tanto que una simple agua fresca la están vendiendo en $50 pesos; y las embotelladas en $60 “del águila”, y puras de esas. ¡Palos!

Por lo que así están esos exce$o$, y sin que se vea quién pueda ponerles freno, porque lo que son los de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ni siquiera se ve que tengan un delegado estatal, y es por lo que a todas luces el cabecilla de la Unión Regional Ganadera de Sonora (UGRS), Juan Ochoa, se están yendo por la libre a la hora de “clavarle la uña” a quienes acuden a esa feria tildada de ser una robadera. ¡Tómala!

Luego entonces de esa forma Ochoa Valenzuela y sus tachados de ganones están “macaneando” con lo que esté año es el 40 aniversario de esa “convebencia” que iniciaran en 1983, y con la que desde entonces han sacado para sus dispendios, incluidas las becas para sus hijos, y obviamente que todo con cargo a los incautos que con todo y lo caro van a divertirse, porque ya adentro por muchas de las cosas cobran. ¡De ese vuelo!

Si se toma en cuenta que en cada edición les da por “contar una de vaqueros”, como esa de que habrá nuevas atracciones, pero la cruda y repetida realidad es que casi siempre es lo mismo, salvo con mínimas variaciones, de ahí que lo único que cambia son las estratosféricas cobranzas que hacen, y que ha ido al alza, de ahí que se diga que ese ya es un fiestón para los puros ricos, por lo que así está la muy mala percepción. ¡Pácatelas!

Pero para quien dude de lo anterior, lo que es un vasito doble de la llamada cerverza internacional lo están cotizando en $180 pesos, o séase más de lo cuesta un “sixpax”; y por el estilo está un refresco en $50 pesos; así como un powerade en $80; y ya no se diga un servicio de Buchanas 12 años, porque ese se lo cargan en casi $2 mil 500 pesos; pero si quiere subirle de nivel, o a un de 18 años, ese se lo sirven en $3 mil 500.

Más menos así está ese abu$o, y es por lo que desde ante de la inauguración empezaron a circular en las redes sociales unas lonas que colocaron con esas cantidades en los diferentes espacios de venta de esa exposición ganadera, y que es por lo que las mayorías pusieran el grito en el cielo, y exhortaran a hacer un boicot no yendo esta vez, por como los de la UGRS “$e están pa$ando de lanzas”, y lo que le le sigue. ¡Mínimo!

Protestan contra Palenque…Por cierto, y con respecto a la misma Expo Gan 2023, resulta ser que a quienes se les rebelaron los meseros, es a los de la empresa Mátalas Callando que regentea lo que es el Palenque que ya no es de gallos, sino un Casino, al trascender que alrededor de unos 122 se les pusieron en huelga el fin de semana porque no les cumplieron con las “comi$ione$” de venta que les prometieron. ¡Up$!

Eso sumado a que aflorara que los obligaron a afiliarse a un sindicto estatal, cuando la mayoría de ellos son venido de fuera, y es por lo que “se levantaran en armas” y protestaran con mandil y charola en mano, ante ese abusivo incumplimiento, porque con ello ya no les estará $aliendo el venir de sus diferentes Estados de origen a trabajar de manera temporal a ese escenario en el que tiene lugar la presentación de cantantes.

Así “de largo$” hacen saber que también están saliendo los de Mátalas Callando, que sí que le hacen honor a su nombre, por como antes también enfrentaran un alud de denuncias al subirle el precio a los boletos para los conciertos, con el pretexto que hacían un cobro sopresa por un supuesto “servicio”; ademá de que le dieran prioridad a los supuestos revendedores, que no descartan que hayan sido ellos mismos. ¡Órale!

Ante lo que consideran que así ha estado la “rapacidad” a todo lo que da en esa festividad ganadera, de la que por lo visto quieren obtener en un mes lo que habían dejado de ganar en años, por lo que de ese tamaño suponen que está ese asalto, en este caso palenequero, por lo costosisímas que están las entradas, pero con todo y eso la gente sigue llegendo, por los llenos que se han presentado, y hasta con los corridos tumbados.

Y un síntoma inequívoco de eso es que hasta a los empleados que se dedican a la mesereada les estén queriendo ganar a la mala, al prometerles una cosa y salierles por otra, y de cuyo movimiento de protesta por cierto no se supo que dijera nada el secretario del Trabajo estatal, Francisco Vázquez Valencia, a pesar de lo mediático de esa manifestación que pocos medios de comunicación abordaron. ¡De ese tamaño!

Dudan de salud del “Presi”…Sin duda que la nota nacional del momento continúa siendo el supuesto desvancimiento, o infarto que sufriera el pasado domingo el “Prejidente”, Manuel López Obrador, y que dizque lo obligó a suspender la gira que realizaba por Mérida para revisar la construcción del Tren Maya, y es por lo que tuvieron que trasladarlo de emergencia a la Ciudad de México en un avión del Ejército. ¡Qué tal!

Sin embargo lo que es ayer el secretario de Gobernación, Augusto López Hernández, quien se quedó en lugar de López Obrador para presidir las conferencias mañaneras en lo que “se recupera”, salió a negar lo publicado por los medios de locales de Yucatán, de que había sufrido un desmayo dominguero por la mañana cuando se disponía a desayunar, al parecer provocado por un problema cardiovascular, por lo que así estuvo el soponcio.

Contrario a eso Augusto López Hernández asegura y casi perjura que AMLO se encuentra aislado y recuperándose en Palacio Nacional, según esto después de que por tercera vez le detectaran Covid 19, pero lo que alimenta las sospechas en torno a ese diagnóstico que dieran, respecto a su condición de salud, es que curiosamente entre sus principales colaboradores no se ha sabido que nadie esté contagiado por ese virus.

Casi por nada es por lo que las especulaciones no se hicieran esperar, al grado de que a Augusto le cuestionaran si como en ocasiones anteriores habrá un video del Ejecutivo Federal, atajando y precisando que él se encargará de dar un parte médico del Presidente de la República en esas ruedas de prensa matutinas, porque lo que es hasta ahora Andrés Manuel sólo dizque había emitido una dudosa declaración por Twitter.

Es por lo que se desconoce de viva voz del Mandatario de la Nación su estado de salud, por solamente conocerse por medio de terceros, pero no a través de su persona, y es por lo que las reacciones en contra y a favor no han hecho esperar, y sí que así estarán, hasta que no se le vuelva a ver “personalmente en persona”, que se maneja que podría ser en los próximos días. ¿Será?

¿Ronda huelga” en Unison?…Para quien esta semana ya empezó la cuenta regresiva, es para la evasiva rectora de la Universidad de Sonora (Unison), María Rita Plancarte Martínez, con respecto al emplazamiento a huelga de los sindicatos del Staus y Steus, el cual vence a las 17:00 horas del venidero viernes, por lo que de no llegarse a un arreglo estarán colocando las banderas rojinegras y paralizándola.

Porque de acuerdo a la advertencia que ya hiciera el dirigente Sindicato del Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus), Juan Díaz Hilton, finalmente serán las bases sindicales las que decidirán si habrá o no un estallamiento de ese movimiento huelguístico, ya que esa determinación se someterá a votación desde las 10:00 horas de ese día 28 del presente mes de abril, por lo que así se está “curando en salud”.

Al apuntillar que la asamblea fue muy clara a la hora de resaltar que los ofrecimientos de las autoridades universitarias encabezadas por la poco negociadora de Plancarte Martínez no han sido suficientes, al exigir un alza salarial del 10%, pero por toda respuesta sólo les han revirado un 4%, bajo la base de que ese es el rango federal que se contempla, por lo que así está esa abismal diferencia que podría terminar en un paro de labores.

Para el caso Díaz Hilton dijo qué si bien se ha tenido diálogo con las diferentes instancias involucradas en esas negociaciones de esa revisión del 2023 del Contrato Colectivo del Trabajo, pero sin que hasta ahora hayan llegado a nada, con todo y la mediación que ha habido por parte de la Secretaría del Trabajo, aun y cuando ya se está a tres días de que se llegue a la fecha fatal, en la que pudiera paralizarse la “Uni”. ¡Vóitelas!

No en balde es por lo que Juan dejara en claro que: “Ahora cambió la ley, sería el 51% para considerar una mayoría, en el caso del Staus esto significa aproximadamente 847 votos, de un total de mil 780 afiliados, fue el último corte, seguramente va a variar un poco, seguramente en estos días haremos la actualización”, y es por eso que esa moneda está en el aire, por lo que así que todo puede pasar. ¡Ni más ni menos!

